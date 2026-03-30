Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

Fernando Espinoza, Adrián Franklin, Luis Lobo Medinay Jorge Nelson Sosa, los árbitros en la mira del fútbol argentino.

En medio de una semana clave para dos de los máximos referentes de la Asociación del Fútbol Argentino, el presidente Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por dos causas judiciales, la investigación sobre presuntos arreglos arbitrales sigue tras la difusión periodística de chats entre dirigentes y varios réferis. En las charlas surgen indicios de maniobras concertadas para influir en partidos clave.

En el centro de la causa figuran los nombres de cuatro jueces: Luis Lobo Medina, Fernando Espinoza, Adrián Franklin y Jorge Nelson Sosa. Las conversaciones que están bajo su análisis no solo dejarían en evidencia acuerdos para beneficiar a determinados equipos, sino que también revelan una trama en la que se cruzan intereses de peso dentro de la AFA.

Uno de los episodios más señalados involucra a Lobo Medina, denunciado penalmente por el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Juan Facundo del Gaiso, quien lo acusa de haber manipulado el resultado del partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021 en la Primera B Nacional. La denuncia, que se fundamenta en la filtración de chats donde se habría acordado un pago de $400.000 a cambio de favorecer a Tigre, solicita que la Justicia investigue posibles delitos de estafa y otras defraudaciones, anticipando consecuencias institucionales para el arbitraje argentino.

La presentación judicial de Del Gaiso fue motivada por la reciente difusión de mensajes en el programa ¿La Ves? de TN, situación que llegó hasta a motivar un pedido formal por parte del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) para que el colegiado sea reemplazado para el duelo entre Banfield y Tigre por la fecha 21 del Torneo Apertura, que se jugó el pasado viernes 20 de marzo y terminó con victoria por 1-0 del Taladro.

El duelo se desarrolló el 12 de octubre del 2021 por la 29 fecha de la Segunda División

La acusación presentada por Facundo del Gaiso ante la Justicia alcanza tanto a Lobo Medina como a Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de la AFA. Según la denuncia, basada en el análisis de conversaciones de WhatsApp difundidas por el programa mencionado, ambos habrían acordado la manipulación del partido Tigre-Mitre de 2021 con el objetivo de beneficiar al equipo de Victoria en perjuicio de Mitre de Santiago del Estero. En los mensajes exhibidos en el programa, se observa una secuencia donde, tras el empate 3-3 en cancha de Tigre, el árbitro habría enviado a Beacon: “Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, obteniendo como respuesta: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

El partido señalado como foco del escándalo tuvo dos jugadas clave que, tras la filtración de los chats, refuerzan las sospechas. Primero, la expulsión de Santiago Corda, defensor de Mitre, quien recibió la primera tarjeta amarilla a los 3 minutos por una falta contra Cristian Zabala y la segunda a los 26 minutos tras infracción sobre Lucas Menossi. Además de eso, la sanción de un penal dudoso a favor del Matador a los 29 del segundo tiempo, que cambió por gol Lucas Magnín para el empate final, es mencionada por Del Gaiso en su presentación como uno de los momentos motivadores de la acusación.

El empate bajo sospecha entre Tigre y Mitre tuvo un efecto directo en la definición del torneo de la Primera B Nacional 2021. Tigre finalizó la Zona A en el primer puesto con 60 puntos, apenas un punto encima de Quilmes (59), lo que le permitió disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Allí, el equipo venció por 1-0 a Barracas Central y logró su regreso a la élite del fútbol argentino. El Guapo luego obtuvo el segundo ascenso tras vencer en penales a Quilmes en la final del Reducido.

El episodio benefició también profesionalmente a Luis Lobo Medina, oriundo de Tucumán y con 41 años, ya que éste fue designado como parte del plantel de árbitros internacionales de la Argentina en 2025, un logro al que él mismo calificó como “un sueño cumplido” en una entrevista que dio al diario La Gaceta de Tucumán. El árbitro, que también fue cuarto oficial en la Liga Saudí el 17 de octubre de 2025 en el partido entre Al-Ahli y Al-Shabab, mantiene su presencia en el ámbito internacional.

Otro de los casos involucra a un reconocido juez de la Primera División del fútbol argentino. Una conversación por la app de mensajería a la que accedió LN+, entre el ex asesor Juan Pablo Beacon y el árbitro Fernando Espinoza, el polémico réferi expresó su preocupación por posibles consecuencias tras el partido que Racing Club perdió 2-1 ante Arsenal de Sarandí en abril de 2021, mismo año del chat que vincula a Lobo Medina.

La charla sería del 2021 luego de un partido entre Racing y Arsenal

En una de las capturas, con fecha del 19 de abril de 2021, un día después del triunfo del Viaducto sobre la Academia, Espinoza habría enviado a Beacon este mensaje: “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”. A este le siguió “A disfrutar”, así como otras respuestas a lo largo del chat donde se menciona a protagonistas directos del encuentro, entre ellos Sergio Rondina conocido como el Huevo, entonces entrenador de Arsenal, y a Julio Grondona hijo, en ese momento presidente del club local.

La referencia central del diálogo gira en torno a la jugada polémica del segundo gol de los locales, marcado de cabeza tras un córner, que generó debate por su legitimidad y que motivó la posterior aclaración de Espinoza mediante un video: “No es tiro de esquina”. El duelo que se jugó en Sarandí, correspondiente a la décima fecha de la Copa de la Liga en 2021, quedó marcado no sólo por el 2-1 con goles de Jhontan Candia y Gastón Suso entre los minutos 23 y 27, y un posterior descuento de Tomás Chancalay, sino especialmente por la expulsión de Juan Antonio Pizzi, DT de Racing. Ante la consulta del programa Paso a Paso de TyC Sports, el ex delantero expresó su desconcierto por la decisión: “La verdad, yo tampoco”, al ser preguntado por las razones de la tarjeta roja.

Hay que recordar que Arsenal finalizó anteúltimo de la Zona A, sólo por delante de Aldosivi, pero la suspensión de los descensos decretada tras la pandemia evitó que el club sufriera consecuencias en la categoría. Racing alcanzó la final y cayó 3-0 con Colón de Santa Fe en San Juan.

El nombre de Fernando Espinoza se mantuvo frecuentemente ligado a polémicas arbitrales luego de ese caso que salió a luz en los medios. En 2023, fue centro de críticas por un incidente en el que empujó al futbolista Gustavo Canto de Central Córdoba de Santiago del Estero en pleno partido, además de su intervención discutida en el duelo entre San Lorenzo y Atlético Tucumán que incluyó cuatro expulsiones y la convalidación de un gol controvertido.

A estos dos casos ya emblemáticos, hay que mencionar más. Uno es el de Adrián Franklin, recordado por la final en 2019 para el ascenso al Federal A que protagonizaron Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán en la que los jugadores del equipo visitante hicieron una sentada como protesta contra las decisiones arbitrales, ya que sufrieron dos expulsiones en el primer tiempo. Eso generó que a poco del inicio del segundo tiempo, el duelo fuera suspendido en el estadio Minella de la ciudad balnearia.

En noviembre de 2021, se produjo un cruce de mensajes entre Beacon, que lo contactó: “Si yo te hablo, ya sabés de dónde viene”. Franklin respondió: “Sí, hermano”, y aseguró estar “siempre al pie del cañón”, escribió el árbitro según el chat al que accedió LN+.

Actualmente, Franklin suele aparecer en las nóminas de cada semana como encargado del VAR en la Primera División y fue protagonista excluyente del partido entre Barracas Central y Huracán. En esa oportunidad, sugirió al árbitro Tello que una mano en el área por parte de Damián Martínez debía considerarse “un movimiento natural” y omitió llamarlo para revisar un codazo de Facundo Bruera a Fabio Pereyra.

*El polémico partido entre Barracas Central y Huracán

Entre los elementos incorporados recientemente a la investigación aparece la supuesta entrega de dinero al árbitro Sosa para favorecer a Barracas Central contra Belgrano en la B Nacional 2020. Durante la jornada del 12 de diciembre, uno de los mensajes analizados por el juzgado a cargo del juez federal Luis Armella muestra cómo un contacto guardado como “Tovi II” (sería Pablo Toviggino), instruyó a Beacon para que entregara $300.000 (2.000 dólares de la época) a Nelson “Chino” Sosa. El destino del pago habría sido con el objetivo de influir en el mencionado enfrentamiento.

La secuencia de hechos durante el partido en cuestión alimentó la controversia: tras un primer tiempo sin incidentes, Sosa expulsó a dos futbolistas de Belgrano casi de manera consecutiva, situación que desató protestas y culminó con la tarjeta roja para el entrenador Ricardo Caruso Lombardi en tiempo de descuento. El gol que selló la victoria de Barracas Central, en la última jugada del partido, quedó bajo sospecha por una presunta posición adelantada, potenciando las dudas sobre la transparencia del arbitraje.

Uno de los datos más comprometedores que investiga la Justicia son los registros horarios de las conversaciones que mostró el programa de TN ¿La Ves?: el intercambio comenzó antes del mediodía y se extendió hasta las 22:15, momento en que Beacon avisó la supuesta entrega del dinero. La suma se completó con una combinación de 1.500 dólares estadounidenses y $75.000 en efectivo. El mensaje que Beacon envió a “Tovi II” tras la entrega fue: “Quedó satisfecho”, a lo que la respuesta fue un escueto “Qué grande, hermano”.