Impacto antes del Mundial: una figura de la selección de Uruguay sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

La selección uruguaya recibió un golpe inesperado a pocos meses del inicio del Mundial 2026: Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y quedó descartado para la cita en Norteamérica. El lateral izquierdo, consolidado como titular en el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, resultó lesionado durante el amistoso ante la selección de Inglaterra, disputado el viernes 27 de marzo en el estadio de Wembley, en Londres.

La situación se desencadenó cuando, a los 14 minutos del primer tiempo, Piquerez cayó al césped tras un cruce con el delantero Noni Madueke. El futbolista mostró evidentes signos de dolor y no pudo reincorporarse, debiendo abandonar el campo en camilla mientras se cubría el rostro, una imagen que reflejó la gravedad del episodio.

El parte médico definitivo llegó por medio de los canales oficiales del Palmeiras, club paulista al que pertenece el jugador. “Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra”, informó la institución brasileña en su comunicado.

Según el club, el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, paso necesario antes de iniciar una prolongada recuperación. “En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR)”, agrega el texto difundido.

Joaquin Piquerez se perderá el Mundial por lesión (Reuters)

La gravedad de la lesión fue confirmada por los estudios médicos complementarios realizados después del partido. El diagnóstico dejó sin alternativas al cuerpo técnico uruguayo: el plazo estimado de recuperación, que oscila entre cuatro y seis meses, descarta por completo la presencia de Piquerez en el Mundial 2026. El comunicado también informó que el equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantendrá un contacto permanente con el área médica del Palmeiras para supervisar la evolución del jugador.

Durante el encuentro en Wembley, el impacto de la baja de Piquerez obligó a Marcelo Bielsa a modificar el esquema defensivo. El entrenador dispuso el ingreso de José María Giménez, quien se posicionó como zaguero central, mientras que Mathías Olivera se desplazó al lateral izquierdo, una variante que deberá consolidarse ante la ausencia prolongada del futbolista lesionado.

Las repercusiones no solo afectan a la selección uruguaya. El Palmeiras también pierde a uno de sus jugadores más regulares en la temporada.

En el amistoso frente a Inglaterra, que culminó igualado 1-1, la jugada desafortunada que provocó la lesión de Piquerez se produjo durante una entrada fuerte de Noni Madueke. El lateral uruguayo se encontraba en un momento destacado tanto en su club como en la selección nacional, y su ausencia representa un desafío adicional para la planificación de Bielsa de cara al máximo torneo internacional de fútbol.

La baja de Piquerez obliga al cuerpo técnico a reestructurar una de las zonas clave del equipo a pocos meses del debut en el Mundial. Frente a este escenario, la selección uruguaya deberá buscar alternativas inmediatas para cubrir el lateral izquierdo. Mientras tanto la delegación charrúa continuará con sus preparativos de cara a la cita mundialista.

Este martes culminará su participación internacional de marzo con un amistoso ante Argelia. El Allianz Stadium de la ciudad italiana de Turín (norte) será testigo desde las 20:30 hora local (18:30 GMT) de un encuentro que servirá a ambos entrenadores para sacar nuevas conclusiones a poco más de 70 días para el comienzo de la Copa del Mundo.