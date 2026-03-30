El conflicto en Medio Oriente encareció hasta 11% los costos de producción para el campo y se esperan nuevas subas

La suba del petróleo y de la urea comienza a trasladarse a la cosecha y al transporte de granos (EMBRAPA )

La escalada bélica que inició hace poco más de un mes en Medio Oriente ya comenzó a provocar un aumento de costos en la producción agrícola argentina, con un impacto inmediato sobre dos insumos clave: el gasoil y los fertilizantes. Según un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), si las condiciones actuales persisten, el aumento acumulado de estos recursos encarecerá hasta 11% los costos de la próxima campaña agrícola.

El principal canal de transmisión del shock internacional para el campo argentino es el gasoil, que afecta dos rubros clave: la cosecha y el transporte de granos a los puertos. La SRA calcula que el gasoil representa en promedio el 15% del costo total de cosecha, de modo que el aumento acumulado de 22% en el precio del combustible desde el inicio del conflicto encarecería la recolección en un 3,3 por ciento.

En el área logística, el gasoil constituye aproximadamente un tercio del costo del transporte automotor de cargas. Por ello, el alza ya se traduce en subas de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola. Considerando un establecimiento situado a 300 kilómetros del puerto, el informe precisa que el costo de transporte de granos ascendió de USD 35 por tonelada a USD 38, mientras que para 800 kilómetros el costo creció de USD 61 a USD 65, y para 1.100 kilómetros subió de USD 70 a USD 75 por tonelada.

Guerra y fertilizantes

Mientras el mayor impacto del gasoil se concentra en el flete y la cosecha, la suba del precio de la urea suma alrededor de USD 39 por hectárea al costo total. El informe precisa que el efecto combinado de ambos insumos sumará aproximadamente USD 58 adicionales por hectárea respecto al escenario de costos de dos meses atrás.

La suba de insumos y la campaña fina 2026/27

El encarecimiento simultáneo del gasoil y la urea comienza a configurar una nueva ecuación de costos productivos para la próxima campaña agrícola. Si la tendencia se mantiene, la entidad nacional del campo estima que el costo total de producción de trigo en la campaña fina 2026/27 se incrementará un 9,5% en campos ubicados a 300 kilómetros del puerto, y hasta un 11% en establecimientos a más de 600 kilómetros.

El impacto es más agudo en cultivos cuyo valor por tonelada es menor y tienen mayor dependencia logística: para maíz y trigo, el transporte puede representar hasta 22% del precio de venta recibido por el productor, frente al 11% en el caso de la soja.

El informe también plantea que el impacto no será igual si el conflicto se extiende en el tiempo. En el corto plazo, el efecto se concentra en el aumento del costo del gasoil y en la cosecha y el transporte de la campaña gruesa 2025/26, mientras que los fertilizantes todavía muestran un impacto más acotado.

En tanto, si la tensión se mantiene durante los próximos meses, el golpe empezará a sentirse con mayor claridad en los números de la campaña fina 2026/27, especialmente por la suba sostenida del nitrógeno y el encarecimiento gradual de los fosfatos.

El aumento del gasoil y de los fertilizantes ya empezó a impactar en los costos de producción del campo argentino (Revista Chacra)

En un escenario más prolongado, el informe advierte que el impacto sería aún más profundo: el mercado internacional de fertilizantes podría ajustarse por completo, aumentarían los costos marítimos y se sumaría una presión adicional sobre los márgenes agrícolas.

Esta situación se da, además, en medio de una campaña que se perfila como una de las más grandes de los últimos años. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el campo argentino proyecta ingresar unos USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2026, una cifra muy similar a la del año pasado pese al fuerte aumento esperado en la producción de granos.

La explicación está, en parte, en el nuevo escenario internacional: el encarecimiento del transporte marítimo, el aumento de los costos logísticos y la suba del petróleo moderan el impacto positivo de una cosecha récord sobre los ingresos por exportaciones.

El impacto internacional

Desde el estallido del conflicto, el precio internacional del petróleo subió más del 40%, mientras que la urea —principal fertilizante utilizado en el país— experimentó un alza del 42% en el mercado local. El informe de la SRA puntualiza que el gasoil grado 2 en la Argentina registró incrementos del 22% en el mismo periodo, lo que arrojó una suba paralela en los costos logísticos, un componente estructuralmente central para el sector.

La tradicional entidad que representa a productores y empresarios del campo atribuye el shock directo en los precios al efecto que el conflicto ejerce sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 25% del comercio petrolero global. La reducción del tráfico marítimo en la zona incrementó el riesgo logístico y los costos del transporte de hidrocarburos, repercutiendo de inmediato en los precios del insumo base que sostiene la maquinaria y la logística agropecuaria argentina.

El informe destaca que en las primeras tres semanas del conflicto el incremento del barril de petróleo llegó a oscilar entre 42% y 50%. En el mercado local, el gasoil grado 2 se elevó de $1.775 a $2.166 por litro, lo que representa un incremento del 22 por ciento.

En el mercado internacional, la urea aumentó 36% en apenas tres semanas. Sin embargo, el mercado argentino reflejó un salto aún mayor: la tonelada pasó de USD 530 a USD 750, un aumento del 42%. Según la SRA, estas alzas no solo incorporan el efecto internacional, sino también ajustes logísticos, recomposición de precios internos y variaciones en la disponibilidad local.