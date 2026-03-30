América Latina

Ministro de Bolivia anuncia acuerdos con Brasil y Chile para promover una política de “cielos abiertos”

La medida está orientada a ampliar la conectividad aérea, fomentar la competencia y mejorar las tarifas para los pasajeros. El acuerdo con Brasil se firma este lunes

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Cuatro ponentes, tres hombres y una mujer, sentados en una mesa con micrófonos y botellas de agua. Un hombre en el centro sostiene un micrófono
Un panel de expertos, incluyendo representantes de Chile y Brasil, participa en una mesa redonda para discutir asuntos bilaterales.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Mauricio Zamora, informó que este lunes firmará en Brasil un Memorando de Entendimiento para consolidar la política de “cielos abiertos” en Bolivia.

“Ya estamos trabajando en la política de `cielos abiertos` y el lunes firmo el primer MoU (Memorando de Entendimiento por sus siglas en inglés) en Brasil para habilitar la quinta libertad y el 1 de abril firmo con Chile”, afirmó Zamora en una nota de prensa institucional. “Ya estamos dando grandes pasos para que los cielos estén abiertos”, afirmó Zamora.

La medida busca habilitar progresivamente las “nueve libertades del aire”, que consisten en derechos aeronáuticos internacionales que regulan el tráfico aéreo comercial entre países, permitiendo desde el sobrevuelo y escalas técnicas hasta el transporte de pasajeros y carga comercial.

Boliviana de Aviación es la principal línea aérea en el país y tiene el monopolio en varias de las rutas domésticas. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo
Boliviana de Aviación es la principal línea aérea en el país y tiene el monopolio en varias de las rutas domésticas. EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La quinta libertad del aire permitirá que aerolíneas extranjeras transporten pasajeros desde aeropuertos bolivianos hacia otros destinos internacionales, para lo cual ya se trabaja en la modificación de la normativa aeronáutica del país.

En ese marco, el ministro señaló que se realizan gestiones ante la Organización de Aviación Civil Internacional, en Lima, Perú, para consolidar la política aérea a través de procedimientos formales, cambios legislativos y decretos; por lo que la aplicación de este modelo no será inmediata.

En declaraciones anteriores, Zamora había informado que al menos cuatro aerolíneas internacionales habían manifestado interés en entrar al mercado boliviano y operar rutas en el país, entre ellas Flybondi (Argentina), Tampa Cargo (Colombia), Wingo (Panamá) y ABSA (Brasil). A ellas se suman tres empresas vinculadas a grupos bolivianos que analizan iniciar operaciones con vuelos domésticos.

Según Zamora, la apertura del mercado aéreo en Bolivia generará un cambio significativo en el sector, al facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas, incrementar la frecuencia de vuelos y generar condiciones más favorables en las tarifas para los pasajeros.

Imagen de archivo de un aeropuerto en Bolivia. EFE/Martín Alipaz/Archivo
Imagen de archivo de un aeropuerto en Bolivia. EFE/Martín Alipaz/Archivo

El funcionario señaló que el modelo aplicado en el pasado derivó en deficiencias operativas dentro de la industria, por lo que la implementación de una política de “cielos abiertos” permitiría una mayor competencia y la llegada de nuevos operadores. En ese marco, precisó que la medida no tiene como objetivo proteger a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), sino impulsar mejoras en su eficiencia y competitividad frente a otras aerolíneas.

Durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2025, BoA se consolidó como la principal —y prácticamente única— aerolínea comercial del país, en un contexto caracterizado por políticas de protección estatal y la salida o debilitamiento de competidores privados.

Esta situación derivó en una posición dominante dentro del mercado aéreo boliviano, en el que se convirtió en un monopolio de varias de las rutas nacionales. Si bien la empresa garantizó la conectividad interna y amplió algunas operaciones internacionales, su desempeño estuvo acompañado de recurrentes denuncias por retrasos, cancelaciones de vuelos y tarifas consideradas elevadas por algunos usuarios.

En cuanto a la conexión internacional, Bolivia mantuvo enlaces con distintos países a través de la aerolínea estatal y otras extranjeras, aunque con una oferta limitada en comparación con otros mercados de la región.

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