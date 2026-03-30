El hijo de Yanina Zilli contundente contra Andrea del Boca en Gran Hermano: “Me parece una soberbia total”

El hijo de Yanina Zilli defendió a su mamá

La dinámica interna de Gran Hermano Generación Dorada cobró una dimensión inesperada cuando Santino, hijo de Yanina Zilli, intervino públicamente en el conflicto que enfrenta a su madre con Andrea del Boca. En diálogo con Infama (América TV), el joven se posicionó como vocero y respaldó a la exvedette, intensificando así la repercusión mediática del reality. El cruce, originado dentro de la casa por una acusación relacionada con la higiene, fue escalando dentro de la casa.

La confrontación de Andrea contra Zilli por dejar residuos en un baño compartido se desactivó horas después, tras conocerse que Jessica La Maciel habría sido la responsable. Al aire de Infama, Santino opinó sobre el juego de su madre: “Yo le creo a mi mamá, siento que ella quedó mal frente a todo el mundo por algo que no hizo”.

El cruce entre Andrea del Boca y Yanina Zilli dentro del reality surgió por una acusación de higiene que finalmente no involucró a la madre de Santino

El hijo de Zilli no dudó en señalar la volatilidad de la convivencia en la casa. “Ella cambió en un segundo. Entró a la casa de vuelta y re buena onda, y después ya volvió a ser la misma de antes”, expresó al analizar la conducta de Del Boca luego de su reingreso por motivo de salud.

Acto seguido, el joven defendió la estabilidad emocional de su madre dentro del formato y negó cualquier posibilidad de abandono. “Está completamente apta; siento que está feliz y no va abandonar la casa”, puntualizó durante su aparición en Infama.

Cuando se refirió al comportamiento de la actriz ante la trayectoria de su madre, Santino fue lapidario: calificó la actitud como “una soberbia total” y marcó distancia con las justificaciones internas del reality.

Tensión en la casa

La escandalosa pelea de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano

La decisión de Gran Hermano Generación Dorada de aplicar una sanción colectiva impactó de lleno en la dinámica del reality de Telefe, restringiendo el presupuesto semanal de los participantes y exponiendo las tensiones latentes entre quienes compiten bajo reglas de convivencia forzosa. La medida, provocada por la referencia abierta a un mensaje externo que apoyaba públicamente a Solange Abraham y Cinzia Francischiello, recortó a la mitad el monto disponible para compras si el grupo mantenía el rendimiento en pruebas, y al 25% en caso de fracaso, con apenas cinco minutos para completar el proceso. Este ajuste operativo, comunicado luego de reiteradas infracciones, alteró el equilibrio interno y sirvió como catalizador para uno de los enfrentamientos más resonantes del actual ciclo.

El incidente se originó tras los gritos desde el exterior, dirigidos a dos participantes específicas, que modificaron de inmediato el ánimo en la casa. Si bien el reglamento prohíbe la interacción indirecta y los incentivos externos, la reacción festiva de las involucradas derivó en una sanción sin precedentes en el ciclo. Esta variable de juego—presupuesto limitado y tiempo acotado para compras—introduce un nuevo escenario estratégico en competencia y convivencia, elevando la presión sobre los líderes internos y reconfigurando alianzas.

En respuesta a la sanción, la participante Yipio expresó en el confesionario su reclamo formal y solicitó castigo individual. Sin embargo, Gran Hermano optó por penalizar al grupo, lo que, de acuerdo al comunicado interno, buscó “restablecer la equidad en el desarrollo del juego”. El conflicto escaló rápidamente y desencadenó un cruce verbal entre Andrea del Boca y Solange Abraham, visibilizando una fractura generacional y distinta concepción sobre el formato de reality.

El dueño de la casa decidió recortar el presupuesto semanal después de que los jugadores hablen sobre los gritos del afuera (Video: GH, Telefe)

La interacción entre los participantes escaló desde la logística doméstica hasta la discusión sobre responsabilidades y formas de juego. Del Boca cuestionó la ausencia de Solange en la cocina y le reprochó: “No cocinaste nunca para toda la casa. No sabés qué es lo que necesita toda la casa, mi amor”. Esta declaración activó un circuito de respuestas defensivas e ironías, con Solange recalcando su posición como vegetariana para defender su rol limitado frente a la acusación. La tensión se trasladó del terreno práctico al personal, y Solange manifestó: “¿Cuál es tu problema conmigo?”, desplazando el eje del conflicto hacia diferencias de fondo más que operativas.

Solange Abraham resaltó su diferencia generacional y defendió su postura ante las críticas de Del Boca, reafirmando su identidad en el reality show

A partir de entonces, el intercambio incorporó elementos biográficos y de trayectoria. Solange cuestionó a Del Boca por supuestamente “actuar un personaje”, sugiriendo que su conducta ante cámaras no era espontánea. Esta provocación llevó a Del Boca a reivindicar su recorrido profesional con una cifra de industria no habitual en el contexto de realities: “Hace 57 años que trabajo”, destacó la actriz, marcando una distancia histórica y profesional con la joven participante y el resto de la generación representada en la casa.

Andrea del Boca articuló su posición de manera explícita: “La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas”, afirmó sobre el género que la consolidó como nombre propio en la televisión argentina. En esa línea, reivindicó a la audiencia y a los trabajadores del medio: “Hay mucha gente que trabaja en las telenovelas y hay mucha gente que las ve”, argumentó.

Andrea del Boca defendió su trayectoria de 57 años y reivindicó el papel de las telenovelas en la televisión argentina durante la discusión con Solange

Solange Abraham respondió desmarcándose de la tradición y esgrimiendo su diferencia etaria como argumento: no había consumido las novelas de Del Boca porque era más joven en ese entonces. Del Boca finalizó su exposición con una advertencia dirigida al público: “No subestimes al público”, con la mira puesta en la capacidad de los televidentes de sancionar actitudes por medio del voto.