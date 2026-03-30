El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

Jere Fijo relató cómo fue el accidente que sufrió en la ruta en Brasil

Un episodio de tensión marcó el viaje de Jeremías Gómez Suárez, conocido como el hijo de Piñón Fijo, cuando transitaba junto a su pareja en un motorhome por una ruta de Brasil. El trayecto, que formaba parte de un extenso recorrido por Sudamérica, se vio interrumpido por un accidente que pudo haber tenido consecuencias graves.

El incidente ocurrió cuando una camioneta que circulaba cerca de su vehículo perdió un tanque de agua de grandes dimensiones, lo que obligó al joven a realizar una maniobra para evitar el impacto. El motorhome comenzó a bambolearse, generando momentos de miedo e incertidumbre en el interior. En palabras del propio protagonista: “Ese momento fue duro porque pensás lo peor, se empezó a bambolear el motorhome y pensé que se daba vuelta. Por suerte lo pude controlar y no pasó nada y quedó en eso”.

La pareja regresaba de Recife por la ruta, desplazándose a unos 80 kilómetros por hora, cuando se toparon con la situación inesperada. La camioneta, al intentar reincorporarse a su carril para evitar un choque frontal, perdió el control del tanque de agua, que quedó en la trayectoria del motorhome. El desenlace, aunque atemorizante, no pasó de un susto.

Jere Fijo explicó las novedades tras el accidente en la ruta en Brasil

El propio Jeremías se encargó de llevar tranquilidad a familiares, seguidores y al público en general a través de sus redes sociales, al asegurar que tanto él como su pareja resultaron ilesos y que fue solo un sobresalto en medio de su travesía: “Este estilo de vida también tiene sus riesgos, y muchas veces no dependen de uno. Nos quedamos con lo más importante: estamos bien”.

La experiencia en la ruta no es un hecho aislado, sino parte de una decisión de vida que tomó junto a su pareja, Gina, periodista cordobesa. Ambos emprendieron una aventura por distintos países a bordo de un motorhome, con el objetivo de demostrar que es posible vivir de manera simple y conocer el mundo a la vez.

El plan nació luego de varias pruebas piloto en territorio argentino, con viajes cortos de tres o cuatro días a destinos como Mendoza, Catamarca y Traslasierra, en Córdoba. La buena experiencia los motivó a dar el salto en septiembre del año pasado, iniciando un viaje sin fecha de regreso y con la intención de registrar cada etapa del recorrido.

La camioneta motorhome de la familia del hijo de Piñón Fijo, dañada tras sufrir un accidente en las rutas de Brasil.

La pareja eligió el motorhome como el medio ideal para esta propuesta. Buscaban una forma práctica que les permitiera flexibilidad y autonomía, facilitando la creación de contenido en redes sociales y la convivencia diaria en movimiento. La combinación entre el deseo de viajar y la afinidad en la comunicación fue clave en el diseño del proyecto común.

Jeremías, conocido popularmente como Jere Fijo, decidió apartarse del camino tradicional vinculado al espectáculo infantil, ámbito en el que su hermana Solcito continúa activa como animadora y productora. Si bien ocasionalmente retoma el traje colorido para animar eventos, su principal dedicación está volcada al turismo y la actividad en redes sociales.

El joven se transformó en un referente de los denominados “storytime” y de la difusión de experiencias de viaje, captando la atención de miles de seguidores. La narrativa de sus travesías, sumada a los desafíos y anécdotas cotidianas, se consolidó como un nuevo proyecto profesional, distinto al legado familiar, pero no menos cercano al entretenimiento.

La carga volcada que impactó el motorhome del hijo de Piñón Fijo, un incidente que afortunadamente no terminó en tragedia.

El vínculo entre Jeremías y Gina surgió en una fiesta entre amigos en común, donde ambos coincidieron en el anhelo de sumar kilómetros y experiencias. El impulso de viajar y compartir esa pasión fue el motor que los llevó a planificar un proyecto compartido. La relación se consolidó alrededor del deseo de explorar nuevas formas de vida y de comunicación, integrando el viaje como eje de su cotidianeidad y como base para el desarrollo profesional.

Ambos resaltaron en más de una oportunidad que su contenido busca inspirar a otros a optar por un estilo de vida alternativo, priorizando la sencillez y la apertura al mundo. El accidente en Brasil, lejos de ser un freno, se incorporó como una anécdota más en el camino. El regreso a la Argentina representa solo una pausa en un itinerario que, según afirman, no tiene fecha de cierre y permanece en constante construcción.