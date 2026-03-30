Frenar una ley por anticipado: la cautelar que tensiona los límites del poder judicial

Movilización contra la reforma laboral (Fotografía: Jaime Olivos)

La medida cautelar dictada a pedido de la CGT suspendió, con efecto general, una parte sustancial de la ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, incluyendo normas sobre contrato de trabajo, tercerización, solidaridad, jornada, indemnizaciones, huelga, ultraactividad, negociación colectiva, tutela sindical, teletrabajo y el Fondo de Asistencia Laboral. Según la resolución, la CGT promovió una acción declarativa del artículo 322 del CPCCN y el juzgado hizo lugar a una cautelar innovativa que paraliza provisoriamente 82 artículos hasta que se resuelva el fondo.

Desde una mirada estrictamente jurídica, el primer problema de la resolución es su escala. No estamos ante la suspensión puntual de una cláusula específica, claramente individualizable y prima facie incompatible con la Constitución. Estamos ante la paralización cautelar de un bloque normativo heterogéneo, extenso y técnicamente muy diverso. La propia sentencia admite que no corresponde, en esta etapa, determinar en detalle la constitucionalidad de ese conjunto de disposiciones, pero al mismo tiempo igual las suspende. Ese salto lógico es el punto débil central del pronunciamiento: cuanto más vasto es el objeto cautelar, mayor debía ser la carga argumental del juez. Aquí ocurrió lo contrario: a mayor amplitud del remedio, menor densidad del fundamento.

El segundo problema es la tensión con la ley 26.854. El artículo 13 de esa norma exige, para suspender los efectos de una ley, la concurrencia simultánea de presupuestos especialmente rigurosos: perjuicio grave de imposible reparación ulterior, verosimilitud del derecho, verosimilitud de la ilegitimidad, no afectación del interés público y ausencia de efectos irreversibles. La resolución afirma que todos esos requisitos se encuentran reunidos. Pero cuando se observa el desarrollo argumental, se advierte que el “peligro en la demora” aparece construido sobre hipótesis generales y no sobre daños concretos, actuales y suficientemente individualizados. El fallo menciona, por ejemplo, qué ocurriría si se pusiera en marcha el FAL y luego fuera declarado inconstitucional, o si se avanzara con la deshomologación de convenios colectivos. Son escenarios posibles, sí, pero siguen siendo escenarios. En una cautelar contra una ley del Congreso, la mera conjetura no debería alcanzar.

La tercera objeción es todavía más seria: la resolución incurre en caracterizaciones normativas que, al menos en algunos puntos, aparecen exageradas o directamente inexactas. El propio fallo sostiene que el nuevo artículo 9 de la LCT “quita el in dubio pro obrero en la interpretación de la norma”. Sin embargo, el texto reformado mantiene expresamente que “en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador”, agregando el criterio de agrupamiento por instituciones. Es decir, podrá discutirse el cambio metodológico, su conveniencia o su constitucionalidad, pero no puede afirmarse, sin más, que el principio desapareció. Ese modo de describir la ley debilita la premisa sobre la que luego se construye la verosimilitud del derecho.

Algo similar ocurre con el artículo 23 de la LCT. La sentencia afirma que la reforma “elimina la presunción por prestación de servicios, agregando que deben ser subordinados”. Pero el texto reformado no elimina la presunción: la redefine y la circunscribe a la prestación de servicios “en situación de dependencia”, excluyendo ciertos supuestos instrumentados como obra, servicios profesionales u otras formas no dependientes con facturación o pago bancarizado. Otra vez: puede discutirse si el legislador restringió demasiado la presunción, pero no es correcto presentar esa modificación como una supresión lisa y llana del instituto. La diferencia no es menor, porque en un proceso cautelar la fidelidad en la descripción del objeto impugnado es decisiva.

Hay además un cuarto punto especialmente criticable: la competencia. La propia resolución reconoce que el Estado planteó inhibitoria y que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.° 12 una causa destinada a discutir si la Justicia del Trabajo podía intervenir. Aun así, el juzgado laboral avanzó y dictó una medida de altísimo impacto institucional. El problema no es solo prudencial. El artículo 79 de la reforma remitía justamente al fuero contencioso administrativo federal los casos en que fuera parte el Estado Nacional, y expresaba que en esos supuestos la Justicia Nacional del Trabajo no podía expedirse. Es cierto que esa misma regla forma parte de la ley impugnada. Pero precisamente por eso la cautela exigía un plus de autocontención jurisdiccional. Resolver primero y discutir después la competencia es una técnica extremadamente riesgosa cuando lo que se suspende es una ley del Congreso.

La quinta crítica está en el estándar argumental que utiliza el fallo para justificar la apariencia de ilegitimidad. La resolución llega a decir que la inconstitucionalidad surge de la “mera comparación de regulaciones”, en forma “patente” y “flagrante”. Esa fórmula puede ser útil como giro retórico, pero no reemplaza el análisis jurídico serio que una decisión de este tamaño requería. La reforma laboral no es un bloque uniforme. Contiene disposiciones de muy distinta naturaleza: algunas podrán ser plausiblemente cuestionables, otras probablemente defendibles y otras, lisa y llanamente, reglamentarias dentro del margen de configuración del legislador. Tratar todo ese universo como si exhibiera una invalidez ostensiblemente evidente desde el primer examen cautelar es una simplificación impropia para un caso de esta magnitud.

El sexto problema reside en la manera en que la sentencia invoca el principio de progresividad. El juez parece asumir una premisa particularmente intensa: toda reforma que reduzca tutela en algún punto del sistema sólo podría ser válida si viniera compensada por una mejora equivalente o superior en otro segmento del “botiquín de derechos”. Esa formulación, utilizada en el fallo, no es la forma en que tradicionalmente se estructura el control de constitucionalidad sobre la actividad legislativa en materia laboral. La progresividad opera como un límite, sin duda, pero no convierte al Congreso en rehén de una regla de intangibilidad general del régimen previo. El legislador conserva facultades de reglamentación, siempre que no vacíe el contenido esencial de los derechos ni incurra en arbitrariedad. Llevar el principio de progresividad a una versión casi petrificante del sistema anterior es, también, una forma de sustituir la decisión legislativa por una preferencia judicial.

Tampoco convence la forma en que el fallo trata el interés público. La resolución sostiene que suspender provisoriamente la ley aportará seguridad jurídica, porque evitará conflictos futuros hasta que se dicte sentencia definitiva. Ese razonamiento es, cuanto menos, discutible. También puede decirse exactamente lo contrario: suspender una ley recién sancionada, de modo amplio y con argumentación apenas preliminar, multiplica la inseguridad jurídica. Empresas, trabajadores, sindicatos, asesores y tribunales quedan sin una regla cierta de transición. Y ello sucede, además, respecto de institutos centrales de la organización del trabajo. En otras palabras, el fallo presenta como tutela de la seguridad jurídica lo que en los hechos puede convertirse en un factor de incertidumbre sistémica.

Hay, además, un componente institucional que no debería soslayarse. La ley 27.802 fue dictada por el Congreso en ejercicio de sus competencias. En estos casos, la presunción de constitucionalidad no desaparece, sino que exige un control particularmente prudente, más todavía en etapa cautelar. La sentencia reconoce la gravedad de suspender una ley, pero luego neutraliza esa gravedad con afirmaciones amplias sobre el deber judicial de controlar constitucionalidad y convencionalidad. Nadie discute ese deber. Lo que se discute es otra cosa: si ese control, antes del contradictorio pleno y respecto de 82 artículos, podía ejercerse con semejante grado de generalidad. Allí es donde la resolución luce más vulnerable.

Lo dicho no significa sostener que la reforma laboral sea inmune a reparos constitucionales. Sería una exageración igualmente impropia. Varias de sus disposiciones probablemente abrirán debates serios y legítimos. Pero una cosa es admitir la debatibilidad constitucional de ciertos artículos y otra muy distinta es convalidar una suspensión cautelar masiva, nacional y prácticamente integral de un paquete normativo complejo, sobre la base de fundamentos todavía embrionarios, descripciones discutibles del texto legal y un peligro en la demora apoyado más en hipótesis de sistema que en lesiones concretas e inmediatas.

En síntesis, la cautelar es criticable por tres razones decisivas. Primero, porque avanza con una intensidad inusual sobre una ley formal del Congreso. Segundo, porque lo hace con una fundamentación insuficientemente granular, que mezcla institutos muy distintos bajo una misma sospecha de inconstitucionalidad. Tercero, porque en algunos puntos describe la reforma de manera sobreactuada, debilitando la base misma de la verosimilitud invocada. El problema, entonces, no es sólo lo que el fallo decide. El problema es cómo lo decide.

Esa es, precisamente, la razón por la cual la discusión en Cámara será tan importante. No tanto para definir hoy si toda la reforma es constitucional o inconstitucional, sino para establecer algo previo y decisivo: si en un Estado de Derecho un juez puede, en sede cautelar y con esta densidad argumental, congelar de un solo golpe una parte tan significativa de la política legislativa laboral.