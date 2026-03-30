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“Fue una masacre”: Los habitantes de Bucha recuerdan la ocupación rusa a cuatro años de la liberación

El aniversario fue marcado por actos de conmemoración en honor a quienes perdieron la vida antes de la retirada de las fuerzas de Moscú, mientras persisten las denuncias de abusos durante el control del territorio

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«Fue una masacre»: Los residentes de Bucha recuerdan el horror de la ocupación rusa, cuatro años después

Cuatro años después de que las fuerzas ucranianas retomaran la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, los residentes que sobrevivieron a la ocupación rusa conmemoraron el aniversario el lunes 30 de marzo, mientras lloraban a los familiares que murieron posteriormente en la guerra.

Svitlana Cherniakova, contadora de Bucha, vivió dos semanas bajo la ocupación rusa a principios de 2022 antes de huir con su familia el 9 de marzo, cuando, según relató, las tropas de Moscú abrieron un corredor para civiles.

Personas visitan las tumbas de sus familiares, defensores ucranianos caídos en combate, conmemorando el cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Bucha, a las afueras de Kiev, Ucrania, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Personas visitan las tumbas de sus familiares, defensores ucranianos caídos en combate, conmemorando el cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Bucha, a las afueras de Kiev, Ucrania, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

“El 9 de marzo, los rusos abrieron un corredor humanitario hacia la cercana ciudad de Borodianka. Había muchísimos coches allí, muchísimos. Nos arriesgamos y seguimos a los autobuses. Salían de Bucha por el puente Vorzel. Nos dejaron pasar y los seguimos. Fue aterrador, extremadamente aterrador. Al irnos, vimos personas heridas de bala tiradas en la carretera y coches quemados”, recordó.

Poco después, su hijo Vladyslav Cherniakov, que entonces tenía 20 años, se ofreció como voluntario para unirse a las fuerzas armadas ucranianas.

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Cuerpos sin vida de hombres, algunos con las manos atadas a la espalda, yacen en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Murió en diciembre de 2022 cerca de la ciudad oriental de Avdiivka, uno de los frentes más sangrientos de la guerra.

Las pérdidas para la familia no terminaron ahí. El ex marido de Cherniakova, Andrii, se unió al ejército ucraniano en marzo de 2024 y sirvió en la 3.ª Brigada de Asalto.

Un perro permanece junto al cuerpo de una anciana asesinada en su casa en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el martes 5 de abril de 2022. (Foto AP/Felipe Dana, archivo)
Un perro permanece junto al cuerpo de una anciana asesinada en su casa en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el martes 5 de abril de 2022. (Foto AP/Felipe Dana, archivo)

Murió en septiembre de 2024 en la región de Lugansk, al este de Ucrania.

Cherniakova declaró que esperó diez meses para que su cuerpo fuera identificado mediante análisis de ADN antes de que finalmente fuera enterrado en Bucha.

El cuerpo sin vida de un hombre con sus manos atadas tras la espalda yace en el piso en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)
El cuerpo sin vida de un hombre con sus manos atadas tras la espalda yace en el piso en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de llevar a cabo ejecuciones, violaciones y torturas durante la ocupación de Bucha. Moscú niega las acusaciones.

“Lo vimos todo con nuestros propios ojos. Fue una masacre. Los cuerpos de las personas que habían recibido los disparos yacían en las carreteras, y los coches estaban quemados. Fue aterrador”, comentó Svitlana.

Una mujer lleva flores para rendir homenaje a la instalación conmemorativa en honor a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha, región de Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Alina Smutko
Una mujer lleva flores para rendir homenaje a la instalación conmemorativa en honor a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Bucha, región de Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Alina Smutko

Por su parte, otro residente, Vira Katanenko comentó, “Regresé alrededor del 14 de abril y presencié todo este horror. Pero también vi mucha ayuda: voluntarios de toda Ucrania, así como del extranjero. Me impresionó profundamente la cantidad de gente que se preocupa de verdad. Fue realmente conmovedor”.

“Regresé con la sensación de que Bucha por fin era libre y creía que la victoria llegaría pronto. Lamentablemente, ahora podemos ver lo difícil que sigue siendo la situación. Por eso, todos debemos unirnos —gente de todo el mundo— y asegurarnos de que los rusos abandonen nuestro territorio, que regresen al este y al norte", dijo.

Una mujer camina por una calle llena de escombros donde se ven vehículos militares rusos destruidos en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (Foto AP/Rodrigo Abd, archivo)
Una mujer camina por una calle llena de escombros donde se ven vehículos militares rusos destruidos en Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (Foto AP/Rodrigo Abd, archivo)

Kiev afirma que más de 1400 personas murieron en Bucha durante la ocupación, entre ellas 37 niños. Añade que se encontraron más de 175 cuerpos en fosas comunes y cámaras de tortura, y que los investigadores han identificado unos 9000 presuntos crímenes de guerra rusos relacionados con la ciudad.

(con información de Reuters)

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