Una médica denunció a un conocido polista por haberle robado la mochila en Ezeiza

Las imágenes captaron al polista llevándose la mochila de una médica

Un desafortunado episodio de hurto sufrió días atrás una reconocida médica en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según denunció, un famoso polista bonaerense robó su mochila de la cinta del control Aduanero, el domingo por la madrugada, cuando ambos arribaron en un vuelo de Latam Airlines. El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Según contó la profesional Stella Maris Cuevas, a Radio 10, al retirar sus pertenencias de la cinta de escáner no se percató que le faltaba la mochila, pero cuando se dispuso a retirarse, se dio cuenta de que no la llevaba encima.

Con intenciones de poder recuperarla, se acercó al mostrador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que pudieran ayudarla. En ese momento, las autoridades, junto con la mujer, se dispusieron a revisar las cámaras de seguridad. En el video que trascendió, se pudo observar como un hombre, vestido con buzo celeste y pantalones negros, tomaba el bolso de manos que la mujer señala, ser suyo.

“Yo saqué mis cosas, mi mochila está en la cinta, y cuando me voy la mochila se cae porque vienen los tacos de polo del hombre, pensé que me había olvidado algo, miro y ya no había nada”, contó la médica, que había viajado a Ecuador para dar charlas y atender pacientes. Además, Cuevas indicó que su mochila no habría sido el único elemento que el polista tomó. “Creo que es un cleptómano, porque también se llevó las mantas que dan en el vuelo”, dijo a Telefé.

La médica señaló que el polista también se llevó mantas del avión

Las imágenes muestran como el hombre toma unas bolsas que coloca en un carro de traslado, se pone la mochila en la espalda, agarra una valija y por último, levanta una bolsa de palos de golf. Según trascendió del portal web Diarios Bonaerenses, la persona que tomó la mochila es un reconocido polista de la ciudad de Coronel Suárez, identificado con las iniciales E.Z.

A pesar de las evidencias, el acusado negó haber cometido el hurto. “Él no reconoce lo que hizo, niega todo”, añadió en su declaración la especialista en otorrinolaringología.

“Este señor alega que tomó una medicación para la ansiedad y justifica así cierto grado de aturdimiento”, acusó la mujer, que se presentó a hacer la denuncia correspondiente, dado que en la mochila contenía objetos de valor, como una computadora, y compras realizadas en el freeshop.

A partir de sus declaraciones, la policía allanó el domicilio del acusado, pero no lograron encontrar lo que buscaban. Debido a esta situación, la damnificada indicó que “inició un juicio por daños y perjuicios” y criticó el accionar del deportista. “A mí me enseñaron a no robar”, concluyó. El caso sigue su curso para poder encontrar el elemento sustraído.

Hace tan solo dos meses atrás, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a un grupo de empleados y extrabajadores de Intercargo, que robaban en Ezeiza. El caso se conoció a través de un video que se viralizó en donde se los puede ver trabajando de “de manera negligente”, generando demoras en la recogida de equipaje.

La investigación había comenzado en junio pasado luego que personal de la PSA detectó que empleados de dicha empresa, que hoy se encuentra en el foco de la tormenta por una medida de fuerza, manipulaban sospechosamente el equipaje en una de las cintas de arribos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó, en ese momento, cinco allanamientos, en los que secuestraron hasta ropa robada a la delegación argentina paralímpica.

Los acusados, tres empleados y dos ex trabajadores de Intercargo fueron acusados por los delitos de asociación ilícita, hurto agravado y encubrimiento, explicaron fuentes del caso a Infobae. A pesar de que también se hicieron procedimientos en las casas de los dos ex empleados, y no encontraron elementos que los comprometieran en la causa, fueron igualmente imputados por el juez de la causa.