El Gobierno modificó los requisitos para poder acceder a las becas Progresar: hasta cuándo será la inscripción

La inscripción estará habilitada desde este viernes (UNCuyo)

Luego de que se iniciara el año lectivo 2026, el Gobierno nacional anunció varias modificaciones en los requisitos que deberán cumplir los interesados en acceder al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). Asimismo, anunciaron que la inscripción se abrirá este viernes.

Los cambios fueron plasmados en la Resolución N° 172/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Con la autorización del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se oficializó la sustitución de los reglamentos correspondientes a los cuatro tipos de becas estatales.

De la misma manera, se definió que la inscripción al plan de “Finalización de la educación obligatoria” será del 27 de marzo al 24 de abril de 2026, mientras que los de “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” abrirán del 6 al 30 de abril de 2026. En tanto, la “Formación Profesional” recibirá postulaciones entre el 27 de abril y el 27 de noviembre de 2026.

Por último, establecieron “fijar el monto mensual de las líneas ‘Finalización de la educación obligatoria’, ‘Fomento de la educación superior’, ‘Progresar Enfermería’ y ‘Progresar Formación Profesional’” en pesos $35.000“.

Entre los cambios aplicados, las autoridades aclararon que quienes resulten beneficiados en la primera convocatoria dispondrán de la ayuda económica hasta por doce meses, mientras que los seleccionados en una segunda convocatoria la tendrán como máximo por seis meses.

Para no perder el acceso a las becas, los inscriptos deberán informar todos los cambios relacionados con estudio, trabajo, vivienda, entre otros

Mientras que precisaron que la renovación de la beca podrá extenderse por un plazo máximo de cuatro años para los inscriptos en el programa de finalización de estudios obligatorios, indicaron que para los que accedan al de formación profesional solo se permitirá una extensión de dos cursos por ciclo lectivo.

Además, se sumaron una serie de obligaciones para los titulares, debido a que deberán notificar cualquier cambio académico, personal, familiar, patrimonial o laboral mediante los canales oficiales dentro de los treinta días del hecho. Esto se deberá hacer a través de la plataforma Progresar para las cuestiones educativas, ANSES para las modificaciones personales y económicas, y la aplicación Mi Argentina en caso de mudanzas de domicilio.