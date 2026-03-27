Sociedad

El Gobierno modificó los requisitos para poder acceder a las becas Progresar: hasta cuándo será la inscripción

Desde este viernes, los interesados podrán inscribirse desde la página oficial del Progresar. A partir de este año, se aplicará un nuevo sistema de pagos

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Becas Progresar
La inscripción estará habilitada desde este viernes (UNCuyo)

Luego de que se iniciara el año lectivo 2026, el Gobierno nacional anunció varias modificaciones en los requisitos que deberán cumplir los interesados en acceder al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). Asimismo, anunciaron que la inscripción se abrirá este viernes.

Los cambios fueron plasmados en la Resolución N° 172/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Con la autorización del secretario de Educación, Carlos Torrendell, se oficializó la sustitución de los reglamentos correspondientes a los cuatro tipos de becas estatales.

De la misma manera, se definió que la inscripción al plan de “Finalización de la educación obligatoria” será del 27 de marzo al 24 de abril de 2026, mientras que los de “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” abrirán del 6 al 30 de abril de 2026. En tanto, la “Formación Profesional” recibirá postulaciones entre el 27 de abril y el 27 de noviembre de 2026.

Por último, establecieron “fijar el monto mensual de las líneas ‘Finalización de la educación obligatoria’, ‘Fomento de la educación superior’, ‘Progresar Enfermería’ y ‘Progresar Formación Profesional’” en pesos $35.000“.

Entre los cambios aplicados, las autoridades aclararon que quienes resulten beneficiados en la primera convocatoria dispondrán de la ayuda económica hasta por doce meses, mientras que los seleccionados en una segunda convocatoria la tendrán como máximo por seis meses.

Fachadas ANSES
Para no perder el acceso a las becas, los inscriptos deberán informar todos los cambios relacionados con estudio, trabajo, vivienda, entre otros

Mientras que precisaron que la renovación de la beca podrá extenderse por un plazo máximo de cuatro años para los inscriptos en el programa de finalización de estudios obligatorios, indicaron que para los que accedan al de formación profesional solo se permitirá una extensión de dos cursos por ciclo lectivo.

Además, se sumaron una serie de obligaciones para los titulares, debido a que deberán notificar cualquier cambio académico, personal, familiar, patrimonial o laboral mediante los canales oficiales dentro de los treinta días del hecho. Esto se deberá hacer a través de la plataforma Progresar para las cuestiones educativas, ANSES para las modificaciones personales y económicas, y la aplicación Mi Argentina en caso de mudanzas de domicilio.

Los requisitos para acceder a las becas Progresar

Finalización de la educación obligatoria

  • Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca
  • También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser alumno regular.
  • Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.
  • Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.

Fomento de la Educación Superior

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.
  • Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
  • Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.
  • Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.
  • Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Progresar Enfermería

  • Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.
  • Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
  • Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.
  • Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.

Formación Profesional

  • Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre dieciocho 18 y 24 años cumplidos.
  • Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.
  • Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.
  • Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.
  • Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

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