Las 24 obras de Rubens sobre Marie de Médici se despiden temporalmente del Louvre para una mega restauración

Detalle de “Coronación de María de Médici en Saint Denis” (1622-1625) de Pedro Pablo Rubens

El Museo del Louvre anunció la retirada durante cuatro años de las 24 pinturas que integran el ciclo de Marie de Médici de Peter Paul Rubens para someterlas a lo que describió como “la restauración más ambiciosa en la historia del Departamento de Pinturas”, según un comunicado difundido este martes. Tras un análisis realizado en 2016 y una investigación interna ampliada en 2020, los expertos del Louvre detectaron “grave preocupación” por el deterioro de los lienzos, señalando que los barnices han “amarilleado” debido a la oxidación y que los retoques de restauraciones previas se han vuelto evidentes, dificultando la apreciación y la interpretación adecuadas de las obras, según detalló la institución de París en su nota oficial.

La serie, encargada en 1621 por Marie de Médici, fue concebida originalmente para su palacio en Luxemburgo y ahora ocupa la Galérie Medicis, con aproximadamente 288 metros cuadrados de superficie pintada. El proyecto de restauración, cuyo costo total no fue revelado, cuenta con una aportación de 4,64 millones de dólares por parte de la Sociedad de Amigos del Louvre, mientras que la dirección recae en Sébastien Allard, Blaise Ducos y Oriane Lavit, responsables de distintas colecciones de pintura del museo. Durante la intervención, la galería funcionará como estudio de restauración, permitiendo al equipo del museo devolver a los lienzos la cohesión cromática y estructural perdida.

El Museo del Louvre emprenderá a partir de otoño el proyecto de restauración más ambicioso de su historia con los 24 cuadros de gran formato que componen el ciclo de María de Médici, de Peter Paul Rubens, encargado por la viuda de Enrique IV de Francia en 1621 y considerado una de las series más importantes del Barroco. Imágenes de los cuadros de la serie tomadas este martes durante la presentación a la prensa de la iniciativa (EFE/ Nerea González)

Peter Paul Rubens fue un pintor flamenco nacido en Siegen, en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1577. Se formó en Amberes y desarrolló su carrera en una época marcada por el auge del Barroco, un movimiento artístico caracterizado por la intensidad emocional, el dinamismo y la riqueza en el uso del color y la luz. Rubens destacó pronto por su dominio de la composición y la capacidad para plasmar escenas cargadas de energía y dramatismo.

Trabajó para la nobleza y la realeza de Europa, incluyendo a los gobernantes de España, Francia e Inglaterra. Sus obras abarcan temas religiosos, mitológicos y retratos, y se le reconoce especialmente por sus grandes lienzos con figuras monumentales, así como por su habilidad para representar la anatomía humana y los pliegues de las telas. Además de su labor como pintor, desempeñó funciones diplomáticas. Dejó una producción artística extensa. Rubens murió de un fallo cardíaco, causado por la gota crónica que padecía, en 1640, en Amberes, a los 62 años.

“El desembarco de María de Médici en el puerto de Marsella" (1622-1625) de Pedro Pablo Rubens

Nacida en Florencia en 1575, María de Médici fue princesa del Gran Ducado de Toscana desde su nacimiento y reina de Francia (consorte: como la segunda esposa del rey Enrique IV, de 1600 a 1610) y regente (hasta la mayoría de edad de su hijo, el futuro rey Luis XIII (de 1610 a 1617). Fue, además, una gran coleccionista y mecenas de las artes. Murió en 1642. Pasó sus últimos años alejada del poder tras ser exiliada por su propio hijo. Se refugió en los Países Bajos, luego en Colonia, Alemania, donde murió en 1642, sin recursos ni compañía cercana de su familia.