Detuvieron a tres empleados de Intercargo por robar equipajes en Ezeiza: hallaron indumentaria de la delegación paralímpica

En la casa de uno de los detenidos había indumentaria de la delegación argentina paralímpica

La investigación comenzó en junio pasado luego de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectara que empleados de la empresa Intercargo manipulaban sospechosamente el equipaje en una de las cintas de arribos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En las últimas horas, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa que interviene el fiscal Sergio Mola; ordenó cinco allanamientos en los que secuestraron hasta ropa robada a la delegación argentina paralímpica. Son tres los detenidos y hay otros dos más imputados.

Los acusados, tres empleados y dos ex trabajadores de Intercargo -la empresa estatal de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas-, fueron acusados por los delitos de asociación ilícita, hurto agravado y encubrimiento, explicaron fuentes del caso a Infobae. Serán indagados este miércoles y los detenidos permanecen incomunicados.

La investigación que culminó este martes con los arrestos y las imputaciones comenzó a en junio pasado cuando la PSA se puso en contacto con el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola para avisarle que en su poder tenían videos que incriminaban a empleados de Intercago.

“Vieron actitudes sospechosas de cinco trabajadores, quienes manipulaban el equipaje cuando salían de los carritos e iban a la cinta de arribos”, detallaron las fuentes consultadas por este medio lo que vieron los agentes de la PSA.

Un reloj importado que fue secuestrado en los allanamientos

Las municiones halladas a uno de los sospechosos detenidos

Ante esto, se inició la investigación que culminó con la identificación de los sospechosos, de los cuales dos habían sido ya despedidos en julio pasado por la empresa.

Con esta información, en las últimas horas el juez Villena dispuso cinco allanamientos en el aeropuerto de Ezeiza ‘Ministro Pistarini’, donde se revisaron los lockers de los empleados de Intercargo que aún trabajan en la firma (dos estaban en sus puestos y uno de franco), y en sus domicilios.

También se hicieron procedimientos en las casas de los dos ex empleados de Intercargo, echados previamente. Allí no encontraron elementos que los comprometieran en la causa, por lo que no fueron detenidos. Sin embargo, sí están imputados por el juez Villena por lo que se observó en los videos que aportó la PSA, ampliaron las fuentes del caso.

Como recuerdo, diversos candados de valijas en la casa de uno de los detenidos

En cambio, en los tres lockers de los sospechosos que aún son parte de la empresa no encontraron material sustancioso, pero sí en sus domicilios. Los procedimientos en el aeropuerto se hicieron de madrugada y en los casilleros descubrieron “un par de aros de mujer, un cuchillo y un parlante bluetooth”, contaron.

En cambio, en la casa del detenido N°1, que no fue identificado por las fuentes, hallaron más de diez de candados de valijas y una cantidad no especificada de cremalleras de equipajes, dos billetes de dinero vietnamita, 100 mil pesos, marbetes (etiquetas identificatorias con el origen y el destino que se pone en la maleta durante en el check-in), municiones, anteojos con estuche y un reloj importado.

Los dos billetes de dinero vietnamita

En la casa del empleado de Intercargo detenido que estaba de franco al momento de los procedimientos secuestraron “una caja con indumentaria de la selección de fútbol de Venezuela, diez bolsitas tipo botineros también de ese país, varios anteojos con estuche y ropa y dos pares de zapatillas de la delegación argentina paralímpica (un buzo, un suéter, una gorra sin estrenar y una mochila).

Las fuentes recordaron entonces el caso de la deportista paralímpica Milagros del Valle González, quien denunció a su regreso de los JJOO de París 2024 que le habían robado el equipaje. La atleta descubrió que de su valija le habían sacado las zapatillas de entrenamiento, prendas de vestir y los clavos que usa en las carreras. “No se sabe si la ropa que se secuestró es de ella”, manifestaron.

El parlante que encontraron en uno de los lockers

El dinero secuestrado a uno de los detenidos

En la casa del tercer detenido, en tanto, hallaron dinero: “Libras egipcias, dólares, reales y euros”.

El caso se conoce horas después de que se viralizara el video de los ahora ex empleados de Intercargo que fueron grabados realizando su trabajo “de manera negligente” en Aeroparque, generando demoras en la recogida de equipaje.