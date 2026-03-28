Crimen y Justicia

Giro en un caso por violación grupal en Córdoba: absolvieron a los acusados e investigan una falsa denuncia

El hecho habría ocurrido en 2024. Hubo cuatro imputados: tres menores y uno de 18 años que estuvo preso hasta ahora. La Justicia sospecha que la denunciante mintió

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Tribunales de Cruz del Eje (Foto: Google Maps)
Tribunales de Cruz del Eje (Foto: Google Maps)

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje absolvió a cuatro jóvenes acusados de una presunta violación grupal en Bialet Massé, Córdoba, y ordenó investigar a la denunciante por posible falsa denuncia. El fallo se dictó el viernes en los tribunales locales, tras un año y medio de proceso judicial que incluyó la detención prolongada de uno de los acusados, de 18 años.

La sentencia la firmó el juez Javier Rojo, quien dejó sin efecto las acusaciones radicadas en 2024 por una adolescente. Según medios locales, los imputados por abuso sexual agravado fueron tres menores -que transitaron la mayor parte del proceso en libertad luego de varias semanas en el Complejo Esperanza- y Martiniano Correcher, el único mayor de edad. Él pasó un año y medio preso en la cárcel de Cruz del Eje.

La decisión de absolver marcó además un giro en la causa. Es que ahora, la Justicia investigará la posible comisión de una falsa acusación por parte de la chica que originó el expediente.

Según el tribunal, la adolescente de 16 años, que radicó la denuncia tras una salida de boliche en Carlos Paz la madrugada del 9 de junio de 2024, habría mentido de forma reiterada, incluso durante las audiencias ante el juez.

En palabras del abogado defensor Carlos María Cardeilhac, “se ha comprobado en el juicio y en la investigación que la denunciante ha mentido descaradamente desde el inicio de la causa”. El fallo citó esta conclusión y ordenó una investigación formal sobre la actuación de la joven.

El fallo también pone bajo la lupa a una perito oficial que confeccionó la pericia psicológica central en la primera etapa de instrucción, bajo la órbita de la fiscal Paula Kelm de Cosquín.

La defensa cuestionó la validez de esa pericia y la tildó de “delictiva”. En consecuencia, el tribunal dispuso que se abra una causa para examinar si la actuación de la profesional fue correcta en el marco de la investigación penal.

La acusación inicial y el rol de la fiscalía

El expediente inició tras la denuncia por abusos sexuales cometidos supuestamente en una vivienda de Bialet Massé, en las primeras horas del 9 de junio de 2024. La fiscal Paula Kelm, a cargo de la investigación original, dispuso allanamientos y la detención de los cuatro chicos, todos oriundos de la localidad.

La fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, pidió 12 años de prisión para el mayor de los imputados, con penas para los menores por su eventual responsabilidad penal. Ese pedido fue desestimado por falta de pruebas suficientes que acreditaran el delito.

En la sentencia, el juez remarcó la ausencia de elementos objetivos que permitieran sostener la acusación y valoró los argumentos presentados por las defensas de los cuatro acusados.

Los abogados defensores celebraron la resolución y remarcaron el carácter “histórico” del fallo, enfatizando la revisión minuciosa de las pruebas y la responsabilidad del tribunal al disponer nuevas investigaciones.

Eduardo Gómez Caminos, representante de uno de los imputados, destacó que “se valoró la prueba integralmente”, resaltando la necesidad de revisar todas las actuaciones, incluida la de la perito y la denunciante.

La sentencia deja en stand by cualquier tipo de sanción para los acusados y abre dos nuevas líneas de investigación: una sobre la supuesta falsedad de la denuncia y otra sobre el papel desempeñado por la perito oficial que intervino en la instrucción.

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