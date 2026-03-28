Mickey Rourke recordó a Carlos Monzón: el sueño que tenían y truncó la muerte del argentino

El posteo de Mickey Rourke en recuerdo de Carlos Monzón

Un mensaje inesperado en redes sociales reavivó una historia de admiración y sueños truncados: Mickey Rourke homenajeó públicamente a Carlos Monzón en su cuenta de Instagram, compartiendo una fotografía del excampeón argentino delante de un afiche de la película “El Macho”, un spaghetti western rodado en Italia en el que también actuó Susana Giménez, por entonces pareja del ya extitular del cinturón de los medianos.

En su publicación, Rourke escribió: “Pienso mucho en Carlos… Nuestro sueño juntos era abrir un gimnasio para él cuando saliera. Ese accidente de auto terminó con un hermoso sueño para los dos. MONZÓN POR SIEMPRE L&R” (Nota: L&R significa “left and right”, una combinación boxística con ambas manos). El actor evocó así la relación que forjaron a lo largo de los años, marcada por proyectos que no llegaron a concretarse debido a la muerte de Monzón el 8 de enero de 1995, mientras cumplía una salida transitoria de la cárcel, cuando el automóvil que conducía se salió de la ruta 1 en Santa Fe y volcó.

Pero que piensa a menudo en él debe ser muy cierto, ya que hace 10 semanas había publicado otra fotografía de Monzón en un entrenamiento: “El gran ex campeón mundial. Carlos Monzón... estaba pensando en Carlos de nuevo hoy... lamentablemente, la vida después de su retiro fue una pesadilla para él, fue a prisión donde lo visité en Santa Fe, Argentina”.

Mickey Rourke y Carlos Monzón juntos en la tapa de Gente durante la visita del actor a la prisión de Las Rosas, Santa Fe, donde el excampeón cumplía una condena por matar a Alicia Muñiz

El vínculo de Mickey Rourke y Carlos Monzón en Argentina

En octubre de 1993, Mickey Rourke viajó a Buenos Aires para promocionar su carrera después del estreno de “Orquídea salvaje”, una película soft porno que rodó con su pareja de entonces, Carrie Ottis, en la que, siempre se dijo, las escenas de sexo que sostuvieron eran reales. Su primera actividad fue visitar a Monzón en el penal de Las Flores, Santa Fe, donde el exboxeador argentino cumplía una condena por el asesinato de Alicia Muñiz, su pareja y madre de su hijo Maximiliano.

Durante ese encuentro, ambos realizaron ejercicios de boxeo, compartieron mates y posaron para fotografías a través de los barrotes de la celda, donde el actor incluso se acostó en la cama del excampeón. También simularon un guanteo, en el que Monzón le transmitió técnicas propias del ring. De esa jornada, Rourke se llevó como recuerdo unos guantes firmados. Y una promesa hecha a su ídolo: “Cuando salgas, sería un honor que manejaras mi gimnasio en Los Ángeles”.

Ese viaje estuvo rodeado de anécdotas en la vida nocturna porteña. Rourke frecuentó discotecas como Trumps y El Cielo, asistiendo en una limusina y alojándose en una suite del Hyatt. Estas escapadas contribuyeron a reforzar su imagen de galán internacional y atrajeron la atención de la farándula local.

Mickey Rourke boxeando con Henry de Ridder en Ritmo de la Noche en 1993, con Marcelo Tinelli como maestro de ceremonia

Además de sus incursiones en la noche, el actor visitó la televisión argentina. Participó del living de Susana Giménez, a quien describió como una anfitriona muy cálida y profesional. Y el plato fuerte fue su presentación en “Ritmo de la noche”, el programa de Marcelo Tinelli, donde protagonizó un muy amistoso desafío boxístico con Henry de Ridder, que resultó en empate. Por esos años, Rourke incluso tuvo un bar en Miami decorado con recuerdos de Monzón, donde más que tragos se hizo famoso por sus altercados con los fotógrafos.

La actualidad de Mickey Rourke tras el desalojo

El presente de Mickey Rourke dista del glamour de aquellos años. Un tribunal de California ordenó su desalojo por impago de alquiler del domicilio que ocupaba desde hacía más de diez años en Los Ángeles, fallo emitido el 9 de marzo de 2026 a favor del propietario Eric T. Goldie.

La resolución se fundamentó en la falta de respuesta de Rourke ante la demanda de la propiedad ubicada en Drexel Avenue, que presentaba problemas como moho negro, daños estructurales y ausencia de agua corriente, de acuerdo con su mánager, Kimberly Hines. Tras dejar su vivienda, el actor se alojó temporalmente en un hotel de West Hollywood con una tarifa superior a $500 diarios.

En ese contexto, la asistente de Hines, Liya-Joelle Jones, lanzó una campaña solidaria en GoFundMe destinada a recaudar hasta $100.000 para apoyar a Rourke, cantidad que estuvo cerca de alcanzarse en pocas horas. Sin embargo, el actor rechazó la ayuda en un video publicado en Instagram el 5 de enero, negando cualquier vínculo con la iniciativa y afirmando que prefería enfrentar la situación por sus propios medios.

Mickey Rourke hoy (Photo by J. Lee/WireImage)

La mánager explicó a The Hollywood Reporter que Rourke había dado consentimiento previo a la campaña sin comprender realmente su finalidad, lo que derivó en polémica y amplia exposición mediática. Hines detalló que el actor carece de cuentas bancarias o tarjetas de crédito y administra sus gastos “al día”, demostrando generosidad en ocasiones al comprar hasta un departamento para una expareja enferma.

Tras la controversia, la exposición pública fue seguida por respuestas de la industria. Según Hines, tras la repercusión mediática, Mickey Rourke recibió cuatro ofertas laborales en apenas dos días, con propuestas que superaban los $200.000 diarios. El actor pidió a sus seguidores que solicitaran la devolución de sus donaciones, insistiendo en no requerir ayuda y en llevar una vida sencilla y firme en su independencia financiera.

Así, quienes rodean a Rourke lo describen como un hombre que alterna periodos de bienestar y dificultad económica, pero que conserva su resistencia y autonomía, incluso en medio de las adversidades de la fama.