Carne: los productores ganaderos cuentan con los mayores márgenes de los últimos 15 años

La oportunidad de acceder a mejores negocios le llegaría a la ganadería argentina en un momento en que se mantiene una elevada faena de hembras (Revista Chacra)

El precio de la carne que hace ya varios meses es uno de los principales impulsores del índice de inflación mensual y un castigo para la dieta y el bolsillo de los consumidores, es a su vez una bendición para los ganaderos argentinos, en todos los procesos del ciclo productivo vacuno.

Según cálculos de Equilibra, el aumento de precios del rubro cárnico —incluyendo también carne de pollo, cerdo, fiambres y embutidos— duplicó la velocidad del resto de la economía: mientras el IPC Nacional aumentó desde entonces a un ritmo mensual promedio del 2,7%, el segmento cárnico lo hizo al 6,3% mensual. De hecho, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora calculó que si se excluye el rubro “Carnes” la inflación promedio de últimos 4 meses hubiese sido 2,4%, versus 2,7% “con carnes”.

La brecha entre los índices carnal y descarnado es, sin embargo, una buena noticia para quienes se dedican a la cría, recria, invernada y engorde vacunos. Según el último informe trimestral sobre Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con datos hasta febrero, los precios de la hacienda mantuvieron una tendencia alcista con aumentos del orden del 11% en ternero de invernada y del 10% en las categorías destinadas a faena.

“En términos reales, tanto el precio del novillito como el del ternero de invernada se ubican en los valores máximos de la serie histórica para cada categoría. En la comparación interanual —a febrero— el precio promedio de la categoría novillito en el MAG evidencia una suba del 35%, posicionándose un 60% por encima del promedio de los últimos 15 año”, dice un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a datos del Rosgan, el único mercado ganadero televisado de la Argentina creado en 2008 por iniciativa de la propia BCR y 12 casas consignatarias, que implementa remates de alto volumen, transmitido por TV y por streaming.

Invernada

En el segmento de invernada el precio del ternero en Rosgan alcanzó en febrero $6.269 por kilo, un aumento real (esto es, por sobre la inflación) del 51% respecto de febrero de 2025 y del 75% sobre el promedio entre 2011 y 2025.Más aún, dice el informe, “en marzo esta tendencia siguió acelerándose, marcando una referencia de $6.809 el kilo”.

Los elevados valores que presenta actualmente la hacienda, los márgenes de las actividades de cría e invernada —y, en consecuencia, de los sistemas de ciclo completo— “se ubican en máximos histórico”, subraya el informe. Cálculos para un modelo de cría, sobre una superficie de 450 hectáreas en la Cuenca del Salado (carga de 260 vacas, destete del 72%) arrojan un margen bruto cercano a los $374.000 por hectárea, el valor más alto desde 2011. “En comparación con los resultados obtenidos para este mismo modelo un año atrás, la mejora en términos reales alcanza el 59%, mientras que respecto del promedio de los últimos 10 años el incremento es del 62%, medido a igual fecha”, dice otro pasaje.

Ciclo completo

Para los productores que hacen el “ciclo completo” el informe tomó como referencia un campo de 330 hectáreas en el centro-sur de Córdoba (rodeo de 220 vacas, destete del 65%, engorde de unos 12 meses para machos y hembra) la producción llega a 157,3 kilos de carne y un margen bruto de $406.000 por hectárea, un 77% más que hace un año (siempre en términos reales) y 79% más que en el promedio de los últimos 10 ciclos productivos.

En sistemas de invernada, aun considerando el costo de reposición, los márgenes siguen siendo altos. “En un modelo de alta producción —2,8 cabezas por hectárea, producción de 216 kilos por cabeza en menos de 12 meses— el margen bruto se acerca a $833.000 por hectárea “con el animal terminado”, una mejora de más del 45% por sobre la inflación del último año y del 66% sobre el rendimiento anual promedio desde 2011.

Engorde

Incluso en esquemas de engorde, donde el suministro de grano pasa a ser central del sistema, los resultados económicos siguen siendo buenos, dice la BCR, gracias a la conveniente relación entre el precio del maíz y el animal terminado. “La relación de compra respecto del maíz se posiciona en una zona claramente favorable. En la actualidad, por cada kilo de novillito gordo vendido, el engordador puede adquirir aproximadamente 20 kilos de maíz, casi el doble de la capacidad de compra observada en términos históricos”, destaca el informe, aunque advierte que “el alto costo de reposición del ternero obliga a mantener una atención permanente sobre la evolución del mercado de granos”, que podría ser afectado por una reducción o eliminación de retenciones a la exportación o por cambios en los precios internacionales de los commodities en el actual contexto geopolítico (guerra en Medio Oriente) que “podría revertir rápidamente los resultados favorables observados hasta el momento”.

El propio informe cita al final la contracara del buen momento ganadero, que genera tensiones “tanto en la cadena industrial (léase, frigoríficos) como en el mercado consumidor” con crecientes dificultades para “convalidar” los precios. Por eso, concluye el informe, “la combinación de una reposición elevada, una demanda interna que comienza a evidenciar signos de saturación y un frente externo caracterizado por alta volatilidad e incertidumbre —costos energéticos, precios de los granos— podría derivar en ajustes inesperados, particularmente en sistemas intensivos de menor eficiencia productiva”. En las etapas de cría y ciclo completo lucen más firmes o estables, aunque han sido históricamente menos atractivas pero hoy “sostienen condiciones de rentabilidad favorables, tanto para productores tradicionales como para nuevos participantes que evalúan su ingreso al negocio ganadero”.