Crimen y Justicia

Qué se sabe del caso de la nena que descubrió a su padrastro cuando abusaba de su hermana mayor

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Clara del Mar. El presunto abusador, que tiene denuncias por violencia de género, quedó detenido. Qué medidas de prueba alista el fiscal que tiene a su cargo la causa

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El acusado fue trasladado hacia la Unidad Penal N.° 44 de Batán (Gentileza: 0223)
El acusado fue trasladado hacia la Unidad Penal N.° 44 de Batán (Gentileza: 0223)

La escena es estremecedora: una nena de apenas 11 años descubrió a su padrastro mientras abusaba sexualmente de su hermana mayor y casi de inmediato lo denunció ante la Policía. Gracias a que la menor se acercó a la Comisaría, el hombre -de 29 años- fue detenido.

El caso ocurrió el jueves pasado en horas de la tarde, en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar. De acuerdo con los primeros datos de la investigación que lleva adelante Ramiro Anchou, titular de la Ayudantía fiscal de Mar Chiquita, Departamento Judicial de Mar del Plata, la niña de 11 se encontró con el abuso de su hermana de 14 años cuando llegó a la casa.

Luego, se acercó a la Estación de Policía Comunal y denunció al padrastro. Según informaron las fuentes oficiales del caso, la presentación espontánea de la nena motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de Minoridad del partido de Mar Chiquita.

En paralelo, Anchou ordenó la detención urgente del acusado, quien fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia policial para ser indagado.

Infobae dialogó con fuentes calificadas de la causa, quienes se abstuvieron de dar información específica del hecho, debido a que se trató de un caso con detalles escabrosos y la intención de los investigadores es no revictimizar a las dos menores involucradas.

Santa Clara del Mar
El caso ocurrió en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar

Sin embargo, indicaron respecto del imputado que ayer se presentó ante el fiscal Anchou y se negó a declarar. Luego, el funcionario judicial pidió la prisión preventiva y el juez de Garantías Nº1, Daniel de Marco, la concedió.

Para continuar con la investigación, el fiscal pidió que tanto la víctima del presunto abuso sexual como su hermana menor brinden su testimonio en Cámara Gesell. “Se van a realizar a la brevedad”, remarcaron las fuentes consultadas por este medio.

Mientras tanto, el acusado -que además cuenta con denuncias previas por violencia de género- quedó detenido en la Unidad 44 del penal de Batán. En ese sentidos los detectives consultados por Infobae señalaron que restan también pericias sobre prendas de vestir que fueron secuestradas y rastros que fueron levantados en la escena.

Luego de la denuncia y la detención del sospechoso, el área de Servicio Social recabó testimonios y el personal policial realizó las actuaciones correspondientes. El personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima.

El acusado quedó imputado por el momento del delito de abuso sexual agravado.

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