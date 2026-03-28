Bizarrap conquistó Miami con un show impactante y Daddy Yankee y Skrillex como invitados

Bizarrap con Daddy Yankee en el Ultra Music Festival de Miami (Video: Prensa Dale Play)

Bizarrap realizó su primera presentación en Ultra Music Festival de Miami, uno de los encuentros más relevantes de la música electrónica a nivel internacional. El productor argentino compartió cartel con artistas como Martin Garrix, Major Lazer, Alesso y Armin van Buuren, y presentó un set diseñado especialmente para el evento en el main stage, donde reunió a una multitud, en un paso más que demuestra el alcance global de su propuesta.

Durante su show, Bizarrap apostó por una estética renovada y un formato sonoro adaptado al contexto del festival. Incorporó una oreja de metal a su look, un nuevo elemento que se sumó a su identidad visual y generó comentarios entre el público y en redes sociales. La selección musical incluyó los temas más representativos de su repertorio y una puesta escénica con especial atención en la producción visual y la potencia sonora.

El set mostró una lectura precisa del entorno y del público internacional. Bizarrap llevó sus reconocidas Music Sessions a una versión más electrónica, consolidando su papel como puente entre la música urbana y la electrónica. El debut del argentino en uno de los escenarios más exigentes del circuito global marcó un nuevo avance en su carrera.

Bizarrap se posiciona como uno de los artistas argentinos de mayor alcance en el plano internacional (Dale Play)

La multitud vibra al ritmo de Bizarrap en el Ultra Music Festival de Miami (Dale Play)

El momento más destacado de la noche ocurrió con la aparición sorpresa de Daddy Yankee, quien se sumó a Bizarrap para interpretar la Music Sessions #0/66. La reacción del público fue inmediata y masiva, y el evento se posicionó rápidamente entre los más comentados en plataformas digitales. Minutos después, Skrillex se incorporó al set y acompañó al productor argentino en un cruce de estilos que elevó el nivel de energía del main stage.

La presencia de Bizarrap en Ultra Miami se produjo tras haber sido invitado especial en el show de Skrillex en Lollapalooza Argentina y en un sideshow, lo que refuerza su vínculo con la escena electrónica internacional. En los últimos meses, el productor argentino protagonizó otros hitos relevantes, como su participación en el halftime de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu, una Music Session junto a J Balvin y su presencia en La Casita de Bad Bunny, lo que despertó rumores sobre una posible colaboración con el boricua.

Al calor de las masas: Bizarrap y su histórica presentación en el Ultra Music Festival (Dale Play)

Bizarrap y Skrillex comparten un momento emotivo en el escenario durante su actuación conjunta en el Ultra Music Festival de Miami, agradeciéndose mutuamente.

Bizarrap, Daddy Yankee y el regreso más esperado

La colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee en la Music Session #0/66 fusionó el mambo y el reggaetón clásico, evocando el ADN musical de los años 2000. El lanzamiento superó las cien mil visualizaciones en menos de una hora y generó reacciones en redes sociales. Esta unión representó un regreso singular para el intérprete de “Gasolina”, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y se había dedicado a la música cristiana.

Bizarrap lanzó la Music Sessions #0/66 con Daddy Yankee

El propio Bizarrap celebró la colaboración en su cuenta de X: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió el de Ramos Mejía. La sesión rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions e incorporó una letra donde Daddy Yankee incluyó referencias bíblicas y códigos de barrio, reflejando su nueva etapa artística.

El estreno de la colaboración se produjo mientras Daddy Yankee atravesaba una situación personal y judicial compleja, marcada por una disputa legal con su exesposa Mireddys González, relacionada con el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”. En ese contexto, la nueva Music Session adquirió un valor simbólico y personal, con versos que aluden a la independencia y el renacer artístico del puertorriqueño después de tres décadas de carrera. O como lo canta en la versión: “Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”.