Matko Miljevic fue desafectado del partido de Racing tras sufrir un intento de robo: “Tiene traumatismos y una herida cortante”

Matko Miljevic fue desafectado del partido por Copa Argentina de Racing tras haber sufrido un intento de robo

Matko Miiljevic fue desafectado del partido que afrontará Racing Club esta noche por Copa Argentina tras sufrir un intento de robo el jueves pasado, hecho que le provocó traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda, según informó el propio club. El jugador permaneció bajo observación en el hotel, donde recibió curaciones específicas, y se determinó que siga en recuperación. Para el lunes, se proyecta su posible reincorporación al grupo, supeditada a la evolución médica.

Según trascendió, el mediocampista académico fue atacado con un arma blanca durante un intento de robo ocurrido el jueves pasado en Puerto Madero, lo que le provocó diversas lesiones y lo dejó fuera de la lista de convocados para el debut de la Academia en la Copa Argentina frente a San Martín de Formosa (será esta noche a partir de las 21:15 por los 32avos de final del certamen federal).

Tras el incidente, la entidad de Avellaneda confirmó a través de sus canales oficiales que el ex Huracán sufrió "traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda" cuando se resistió al robo de una cadenita de oro y su teléfono celular. Aunque el jugador deseaba participar del encuentro, el dolor sentido el día del partido llevó al cuerpo técnico comandado por Gustavo Costas a excluirlo para monitorear su evolución.

Miljevic, baja tras un feo episodio (@RacingClub)

De acuerdo con los reportes difundidos por Racing, Miljevic estuvo entre los concentrados para observar su recuperación y se prevé que el lunes retome los entrenamientos junto al grupo, justo en la previa al clásico ante Independiente, el sábado 4 de abril, a partir de las 17:30 en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini.

Pese a no haber sido confirmada la formación inicial por parte de Costas, la expectativa era que Miljevic apareciera como titular ante los formoseños en el duelo válido por los 32avos de final programado en la cancha de Banfield. El jugador había perdido protagonismo tras una expulsión ante Independiente Rivadavia y posteriores ausencias frente a Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, pero su regreso se proyectaba para este compromiso.

Por distintos motivos, el entrenador no dispuso de Duván Vergara, Gabriel Rojas ni Matías Zaracho. El colombiano sigue en proceso de recuperación de un desgarro en el aductor derecho, lesión sufrida la víspera del partido contra Belgrano, con una proyección de tres semanas de ausencia. Rojas está afectado a la Selección nacional (ingresó ayer ante Mauritania y podría jugar el martes frente a Zambia en el segundo amistoso). Zaracho, por su parte, no será arriesgado debido a una molestia muscular sufrida ante Estudiantes de Río Cuarto; se espera que reintegre la plantilla para el clásico con el Rojo.

EL COMUNICADO DE RACING

Matko Miljevic, jugador de Racing, se ausentará del partido de Copa Argentina tras sufrir un intento de robo que le causó lesiones y traumatismos.

Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo.