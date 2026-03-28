Crimen y Justicia

El descargo de Santiago Martínez de “Love is Blind” tras ser condenado a 15 años por intento de femicidio: “Jamás hubo peligro de muerte”

El exparticipante del reality se expresó en redes sociales desde la cárcel tras ser condenado a prisión por intentar matar a su entonces pareja, Emily Ceco. “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático”, se desligó

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El exparticipante del reality show Love is Blind fue sentenciado por el intento de femicidio de su ex pareja Emily Ceco

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind que fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra su entonces pareja, se expresó tras conocerse la sentencia y se desligó de las acusaciones: “Jamás hubo peligro de muerte”.

El hombre de 30 años fue condenado este miércoles en los Tribunales de Morón por el intento de femicidio de Emily Ceco, a quien conoció en el programa de Netflix en donde personas solteras buscan el amor. Luego del fallo, decidió expresarse públicamente.

¡Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice", comenzó el texto, publicado este viernes en su cuenta de Instagram.

Una captura de pantalla de un post de Instagram con texto blanco sobre fondo negro, mostrando el perfil de Santiago Martínez con su foto sonriente
Santiago Martínez, exparticipante de Love is Blind, publica un comunicado en redes sociales negando las graves acusaciones de intento de homicidio.

En la historia, que aún permanece disponible en sus redes, aseguró que no se hacía cargo de “intentar matar a la mujer que amaba”. Luego agregó: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)”.

De acuerdo con Martínez, fue un “circo” el que lo juzgó. “!Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”.

El condenado por intento de femicidio opinó, además, que jamás ejerció “manipulación” y “control” sobre la víctima. “Hoy toca silencio y esperar que, en algún momento, la Justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

Emily Ceco contó cómo reaccionó su ex Santiago Martínez durante el juicio
Emily Ceco denunció a Martínez en 2025.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató con detalle los episodios vividos, incluido el día en que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla.

En su exposición, se refirió a los primeros signos de agresividad, que surgieron hacia el segundo mes de relación, y a una escena de celos durante una reunión con colegas del reality. La madre de Ceco mencionó que algunos de esos momentos quedaron registrados en los capítulos del programa.

El juicio avanzó rápidamente. El tribunal analizó testimonios y pruebas, entre ellas los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron situaciones de violencia. Ceco contó que durante la audiencia sintió miedo y nerviosismo, y que la presencia y las reacciones de la familia del acusado la inquietaron: “Mientras yo declaraba, se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. De eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En el tramo final del proceso, Martínez pidió disculpas y aseguró que aún amaba a su ex esposa. Esta declaración provocó la reacción del hermano de la víctima, quien le recriminó en voz alta: “Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón”. La propia Ceco relató que su hermano nunca pierde la calma, pero que en ese momento actuó movido por el dolor de la familia.

Ceco también habló de lo “reparador” de la condena, aunque confesó que teme por su seguridad y la de su familia cuando Martínez recupere la libertad. “Después de estar 15 años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, reconoció.

La condena dictada coincidió con el pedido formulado en la jornada de alegatos por el abogado de la víctima, Roberto Castillo. El proceso judicial incluyó varias audiencias en las que se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por Ceco y por otras mujeres que también declararon ante el tribunal.

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