Crimen y Justicia

Malas noticias para Néstor Ortigoza: le prohibieron la salida del país por no pagar la cuota alimentaria de sus hijos

El exfutbolista tiene una demanda de la madre de su hija y otra de Lucila Cassiau, mamá de su hijo y quien lo denunció en 2024 por violencia de género. La Justicia de Morón resolvió que no pueda irse de Argentina y la de Lomas de Zamora ordenó su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

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Ortigoza Moretti
Néstor Ortigoza

Fue una semana de malas noticias judiciales para Néstor Ortigoza. A pesar de que la causa que lo investigaba por ejercer violencia de género contra su exesposa Lucila Cassiau sigue frenada, las autoridades le prohibieron la salida del país por deber la cuota alimentaria de sus dos hijos menores y ordenaron su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Las resoluciones fueron dictadas por la sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de Morón y por el Juzgado de Familia de Lomas de Zamora, respectivamente. La primera resolvió acerca de una demanda realizada por la madre de la hija de Ortigoza, mientras que la segunda fue definida este viernes a partir de la acumulación de denuncias realizadas por Cassiau por el incumplimiento de la obligación de alimentos para el hijo que tienen juntos.

En el texto de la primera sentencia, los camaristas Miguel Caviglione Fraga y Eduardo Quadri coincidieron en que la situación de Ortigoza llegó a un “punto de incumplimiento reiterado” y dieron lugar a la medida cautelar solicitada por su otra ex pareja, que había pedido su prohibición de egreso de Argentina.

caso ortigoza violencia de género
Lucila Cassiau, la ex pareja de Ortigoza que lo denunció por violencia de género en 2024

En su resolución, el tribunal ordenó expresamente: “La salida de Néstor Ortigoza del país queda bloqueada hasta tanto cumpla íntegramente con las obligaciones alimentarias fijadas y regularice los montos adeudados respecto de la menor”.

Por su parte, en la definición del Juzgado de Familia de Lomas de Zamora, a la que accedió Infobae, las autoridades determinaron que el exfutbolista ignoró múltiples intimaciones judiciales recientes para cumplir con el pago de cuotas correspondiente para el hijo que tiene con Lucila Cassiau. Además, definieron la situación como “una conducta irregular".

En este sentido, el fallo subraya que el abono de la cuota alimentaria no es una opción sino una responsabilidad legal y humana, por lo que ordenaron su inscripción al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En San Lorenzo lo suspendieron por un año como socio

Por su causa de violencia de género, en febrero de este año el Club Atlético San Lorenzo de Almargo resolvió suspender como socio a Néstor Ortigoza por el plazo de un año.

Los videos de Néstor Ortigoza que se viralizaron en redes sociales.

La decisión fue tomada por Tribunal de Ética y Disciplina del club, que tenía el trámite en curso desde hace tiempo. Según supo Infobae, la sanción fue resuelta por unanimidad alegando una infracción al artículo 35 del estatuto del club, que contempla una condena por mala conducta cuando esta le ocasiona un perjuicio a la institución.

La suspensión comenzó a regir inmediatamente a principios del mes pasado. Como consecuencia, el exfutbolista no puede ir a ver los partidos del equipo, votar en la asamblea, tener una vida institucional dentro del club ni comprar entradas, entre otras.

La causa por violencia de género

El expediente por violencia de género iniciado tras una denuncia de Lucila Cassiau en 2024 está frenado desde hace un año luego de que la fiscal que lo investigara se declarara incompetente.

Se trata de Lorena González, de la UFI N°3 de Ezeiza, en quien recayó la causa por un tema de jurisdicción cuando la víctima hizo la primera acusación formal por un episodio doméstico ocurrido en su casa de la zona Sur del Gran Buenos Aires.

A las pruebas que había sobre aquel hecho, Cassiau -representada por el abogado Roberto Herrera- aportó un tiempo después otras más. Eran filmaciones donde se lo veía al dirigente de San Lorenzo agredirla verbal y físicamente en una vivienda que tenían en CABA.

Con estas imágenes, González consideró que el hecho denunciado es un delito continuado y que los episodios de violencia doméstica -que fueron corroborados- habría comenzado cuando Ortigoza y Cassiau convivían en el barrio porteño de Caballito. Es decir, fuera de su jurisdicción. Desde entonces la causa permanece frenada.

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