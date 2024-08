“Decile a tu mamá que diga la verdad, Macarena, ¿dónde está mi hijo?”, el desesperado pedido de la madre de Loan

"Decile a tu mamá que diga la verdad, Macarena. No mientan, ¿dónde está mi hijo?", el desesperado pedido de la madre de Loan

“Decile a tu mamá que diga la verdad, Macarena. No mientan, ¿dónde está mi hijo?”, suplicó a gritos María, la madre de Loan Danilo Peña, durante la marcha que se llevó a cabo este domingo en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Así fue el desesperado pedido que hizo la mujer a su sobrina e hija de Laudelina, a 66 días de la desaparición del menor de 5 años.

“¿Qué hicieron con Loan? No me tengan así. No me hagas esto, Macarena. Decí algo, hija”, preguntó de nuevo María Noguera dirigiéndose hacia la propiedad donde vive la hija mayor de Laudelina Peña, cuñada de María, tía de Loan y quien integra la lista de los siete detenidos por la sustracción del nene.

“¿Dónde lo llevaron?”, repreguntó, desconsolada, la mujer que está con apoyo psicológico, medicada y cuidada de ver las noticias sobre la sustracción de su hijo.

María está convencida de que al niño lo secuestraron. Para ella, no existe posibilidad de que se trate de un accidente, tal como había declarado Laudelina en un primer momento. Y subrayó: “Esto es una vergüenza, no aguantamos más el dolor”.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en el paraje Algarrobal de 9 de Julio, en Corrientes

Una vez más, rodeada de familiares y vecinos que se unieron para recorrer las calles y exigir la aparición con vida del niño, María suplicó: “No se olviden de mi hijo”.

En esta ocasión, las personas que se manifestaron decidieron cambiar el recorrido y pasaron por la casa de Laudelina, ubicada en 9 de Julio. Es que la tía del menor permanece presa en la cárcel de Ezeiza en el marco de la causa que investiga la sustracción de Loan y que está en manos de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penso.

Se trata de una marcha más desde aquel 13 de junio, cuando el niño desapareció luego de asistir a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje rural Algarrobal, en 9 de Julio.

Macarena es la prima de Loan e hija de Laudelina Peña

Es más, este sábado, los vecinos también se concentraron en la ciudad de Goya para exigir justicia y respuestas concretas sobre un caso que tiene, hasta el momento, más dudas que certezas.

El caso

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal. La investigación está a cargo de los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. Hasta el momento, no hay pistas firmes que ayuden a encontrar al menor de 5 años.

Lo cierto es que por el caso ya hay siete detenidos: Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina; Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, pareja amiga de Benítez; María Victoria Caillava y Carlos Pérez, el matrimonio conformado por la ex funcionaria municipal y el capitán de navío retirado; Walter Adrián Maciel, el comisario que estuvo a cargo del operativo de búsqueda en un primer momento; y Laudelina Peña, tía de Loan.

Laudelina Peña es la tía de Loan y la séptima detenida por el caso

Justamente, Laudelina pasa sus días en una celda en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza. Fue quien arrojó una primera versión durante su declaración en la justicia provincial cuando la causa estaba en el fuero federal. Su versión sorprendió a todos: dijo que el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez había atropellado a Loan y que, posteriormente, la habían amenazado para que no dijera nada al respecto y plantara el botín para desviar la investigación.

Pero, después, se desdijo ante la jueza Pozzer Penzo: aseguró que le pagaron 50 mil pesos por sostener la versión del accidente e involucró a Diego Pellegrini, un senador provincial. Sobre esa suma, su hija mayor, Macarena, confesó que su madre había declarado bajo amenaza de su primer abogado José Codazzi.

“Esa declaración fue bajo amenaza, fue una estrategia que él armó presionándonos. Él ya le había dicho que se tenía que adelantar a que (Patricia) Bullrich la detuviera, porque si hubiera estado detenida no hubiera podido decir eso que inventó él”, relató y aseguró que sintieron mucho miedo.

“Yo creo que (a Loan) lo llevaron y que toda la Policía está implicada en esto”, dijo Macarena, apuntando también contra las fuerzas de seguridad provinciales.