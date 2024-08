Pidieron anular la restitución de los hijos de Constanza Taricco por pasar por encima de sus derechos

Las abogadas de Taricco buscarán impedir que los menores sean trasladados hacia Alemania en contra de su voluntad (X: @LuciEchevarria)

Mientras que Constanza Taricco, la mujer que fue denunciada por haberse negado a que sus hijos fueran restituidos a su padre en Alemania, cumple con una prisión domiciliaria producto de haber sido imputada por el delito de sustracción de menores, las abogadas que la representan, Natalia Lescano y Alina Dutto, presentaron un recurso para solicitar que la orden de restitución fuera anulada. “Cuando la palabra de un niño con tanta certeza dice que no quieren irse, que no quieren estar con esta persona, es totalmente contrario a derecho”, sentenciaron.

Por medio de una conferencia de prensa, las letradas anunciaron la presentación de un jury de enjuiciamiento “por mal desempeño, por negligencia grave, por desconocimiento del derecho”, explicó la legisladora cordobesa Luciana Echevarría. Al mismo tiempo, la integrante del MST denunció: “Se está pasando encima de los derechos de los niños”, al hacer referencia a que los menores habían pedido no ser trasladados hacia el país europeo con su progenitor.

No obstante, Lescano denunció que el Equipo Técnico de Intervención en Regímenes Comunicacionales (ETIRC) citó a los menores a una audiencia de revinculación que no estaba programada. “El abuelo tuvo que llevar a los niños ayer al encuentro, los agarraron, los introdujeron a la habitación del ETIRC, ahí permanecieron durante varias horas con el papá, la jueza, un psicólogo y una trabajadora social”, describió al repudiar que los pequeños no pudieron contar con la presencia de una ayudante terapéutica, su abogado o la psicóloga que atiende a la niña.

Además de destacar que no le explicaron a los menores sobre cómo iba a ser el proceso, la letrada repudió que “obligaron a la niña a revincularse con ese señor que ella ya había pedido que no quiere tener contacto”. Si bien la respuesta de la Justicia fue que la nena podría quedarse en el país, la defensora apuntó que la voz del niño no sería escuchada por las autoridades. Incluso, subrayó que “hay un dictamen del asesor letrado complementario de Villa Dolores que dice que no se la puede obligar”.

Las abogadas y dirigentes que apoyan la causa de Taricco (X: @LuciEchevarria)

“Cuando la palabra de un niño con tanta certeza dicen que no quieren irse, que no quiere estar con esta persona, es totalmente contrario a derecho, a su interés superior y a su derecho como niño o niña que lo hagan”, sostuvo Dutto sobre la situación que atraviesa el menor. De hecho, el menor ya fue puesto bajo la guarda de su progenitor, quien lo habría trasladado hacia el hotel en el que se encontraba de huésped.

De la misma manera, Lescano recriminó la pérdida de contacto que tuvieron con el pequeño desde que fue ingresado a la audiencia de revinculación, ya que poca ha sido la información que recibieron desde ese entonces. “Sabemos que en este momento se lo han llevado al hotel donde estaría el alemán, el padre del niño, y no sabemos cual es el destino de la criatura”, advirtió sobre la ciudad a la que se dirigiría junto al ciudadano extranjero.

Todo comenzó el 25 de julio de 2024, cuando Taricco no se presentó a una audiencia de contacto en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, en el marco de una causa por Restitución Internacional de los niños. A raíz de no haber podido ser localizada, la Justicia activó un pedido de captura en su contra por el supuesto delito de “sustracción de menores”.

La mujer reconoció que su primer instinto fue esconderse para evitar perder a sus hijos para siempre

“A mí me notificaron el 22 de julio que llegaba esta persona a la Argentina (su ex) y después me mandaron otra notificación el 23, que el 25 tenía que ir a los tribunales a entregar a mis hijos con un bolsito con las pertenencias. Me dijeron que esta persona quería pasar un día con ellos y al día siguiente tenían un avión para Alemania”, relató sobre los momentos previos a desaparecer con sus hijos.

Durante una entrevista para ElDocetv, la mujer confesó que tomó la decisión de esconderse como producto de un acto de impulsividad y sin ningún tipo de planificación. Asimismo, denunció que su mayor temor es que los menores fueran trasladados hacia Alemania y perder contacto con ellos para siempre. “Son niños y ellos merecen tener una vida normal. Volver a su escuela, que los están esperando, volver a su casa”, suplicó al apuntar que su ex pareja habría presentado datos falsificados sobre la supuesta residencia de los menores en el país europeo.

En este sentido, Taricco planteó que se trataría de una estrategia para obligarla a viajar hacia donde reside, pese a que la relación como pareja se dio por terminada en 2021 a raíz de los diferentes tipos de violencia que habría sufrido por parte del padre de los niños. No solamente corren riesgo ellos, sino que también corro un riesgo yo, porque yo ahí estoy en desventaja. Totalmente en desventaja, porque soy una mujer migrante, que no hablo el idioma, que no tengo recursos para pagarme ningún tipo de abogado”, indicó al mencionar que las denuncias intentó radicar por violencia de género fueron desestimadas en el pasado.