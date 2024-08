Habló la mujer que quedó detenida tras desaparecer con sus hijos para que no fueran a Alemania: “Entré en pánico y me refugié”

Constanza Taricco se encuentra con prisión domiciliaria y está acusada de sustracción de menores

Una semana después de haberse entregado ante la Justicia con sus hijos de 9 y 6 años, Constanza Taricco -la mujer acusada por sustracción de menores tras desaparecer con los niños en medio de una causa por su Restitución Internacional- habló por primera vez con los medios y explicó los motivos por los cuales se escondió en los últimos días. “Quise resguardarlos”, aseguró sobre sus intenciones.

Fue en diálogo con el canal de noticias de Córdoba El Doce, donde la imputada se refirió al episodio por el que se la acusa mientras cumple con una prisión domiciliaria impuesta por la Fiscalía de Instrucción Villa Cura Brochero, a cargo de Analía Gallaratto. Junto a ella se encuentran sus nenes, que también fueron alcanzados por la medida.

“Estoy en una situación complicada ahora porque estoy con prisión domiciliaria por haber resguardado a mis hijos de una sentencia de restitución internacional que inició el año pasado mi expareja, padre de mi hijo más pequeño, alegando que la residencia habitual era en Alemania y no en Argentina o en Bolivia, donde es realmente la residencia”, comenzó explicando la mujer.

Tanto ella como los dos menores eran buscados por la Justicia desde el 25 de julio de 2024, cuando Taricco no se presentó a una audiencia de contacto en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores, en el marco de una causa por Restitución Internacional de los niños. Fue con las horas de su desaparición que la Justicia abrió una causa en su contra por el supuesto delito de “sustracción de Menores”.

Taricco durante la entrevista con El Doce

“A mí me notificaron el 22 de julio que llegaba esta persona a la Argentina (su ex) y después me mandaron otra notificación el 23, que el 25 tenía que ir a los tribunales a entregar a mis hijos con un bolsito con las pertenencias. Me dijeron que esta persona quería pasar un día con ellos y al día siguiente tenían un avión para Alemania”, contextualizó sobre el comienzo del conflicto en el país.

Y continuó: “En ningún momento se tomaron en cuenta las cautelas que yo pedí, como revinculación cuidada, porque es una persona que no los ve hace más de dos años, que no habla en el mismo idioma, que yo he sufrido por parte de esta persona diferentes tipos de violencia, cuyas denuncias han sido desestimadas... Esto es algo que es directamente contra mi persona de parte de él. Él estuvo tratando de usar esto como para obligarme a mí a ir a donde él está, a pesar de que nosotros estamos separados desde 2021. Este hombre, presentando pruebas falsas, instó a que ellos cometan el error”.

Ante esta situación y por el miedo de que el hombre se lleve a sus hijos lejos y no pueda verlos nunca más, es que Taricco contó que tomó la decisión de esconderse. Fue un acto de impulsividad y sin planificación, dijo en la misma entrevista, en la que insistió en que se ponga como prioridad a los niños y se evalúen otras medidas.

“Yo pido la nulidad de la sentencia y que estas cosas se aborden de otra forma. Porque hay niños, son niños, y ellos merecen tener una vida normal. Volver a su escuela, que los están esperando, volver a su casa. Si no me dejan irme de Argentina, por lo menos que me dejen seguir una vida normal acá, pero yo en Alemania no tengo nada que hacer y mis hijos tampoco tienen nada que hacer ahí. No hay un lugar seguro a donde volver. No solamente corren riesgo ellos, sino que también corro un riesgo yo, porque yo ahí estoy en desventaja. Totalmente en desventaja, porque soy una mujer migrante, que no hablo el idioma, que no tengo recursos para pagarme ningún tipo de abogado”, indicó.

Sobre su accionar, que provocó que se activara un alerta en la Justicia, expresó: “Me desesperé, entré en pánico y me refugié”.

Con respecto a su actitud, alegó: “No es que planifiqué nada, simplemente busqué un refugio con todas las comodidades, porque lo más importante son los niños. Nosotros estuvimos en paz. Traté de transmitirles a ellos tranquilidad, que no les iba a pasar nada, porque yo les vengo diciendo todo el tiempo que estén tranquilos, que va a estar todo bien, que yo nunca los voy a dejar, que no se van a separar de mí. Se los iban a llevar con la policía a la una de la mañana, se los iban a arrancar y en 48 horas iban a estar subidos en un avión y yo no los veo nunca más. Quiero justicia real, que se anule esta sentencia, porque no está bien que se anule la sentencia de restitución y que se arreglen las cosas de otra manera. Eso es lo que pido”.