Habló la joven atacada por una jauría en Pilar: “Volver a casa fue traumático y no me animo a ver el video”

Así fue el ataque de una jauría a Florencia Cantero, la joven de 28 años, mientras iba a trabajar

“Fue lo peor que me pasó”, aseguró Florencia Cantero, la joven de 28 años que fue atacada salvajemente por una jauría en Villa Rosa, partido de Pilar. A dos días del violento episodio que vivió mientras iba rumbo a su trabajo, la víctima habló con Infobae sobre cómo fueron los 40 segundos más largos y traumáticos que vivió cuando la mordieron los cinco perros de un vecino en simultáneo.

“Cuando salí de mi casa, los vi agresivos. Estaban adentro, pero arriba del tejido de la vivienda, moviéndolo. En ese momento, uno de los perros saltó y vino directo a morderme. Y ahí se empezaron a sumar todos. Yo intentaba regresar a mi casa y gritaba. Llegué a la esquina, como pude. Hasta ahí, no sentía dolor; más bien, sentía tirones. Encima me caí al piso, pero no sé cómo hice y me levanté”, comenzó a narrar la víctima.

Tras segundos de intentos fallidos por ahuyentar a los animales, finalmente, llegaron dos vecinos del barrio y le salvaron la vida. “Cuando aparecieron los dos hombres, al principio, me asusté. Me agarraron de atrás y sentí que eran más perros, pero enseguida me alivié. Después los perros se fueron y tenía miedo de caminar porque sentía que me habían arrancado todo”, detalló Florencia.

Y confesó sorprendida: “Sé que son de un vecino, pero nunca los había visto así, ni sabía que eran tantos”.

La mujer vive en Villa Rosa. Todas las mañanas, pocos minutos después de las 6, sale de su casa para esperar el colectivo que la lleva hacia su trabajo. Y, de este modo, atraviesa el cruce de las calles Carlos Calvo y Caracas, cada día. Fue en ese lugar donde se convirtió en la víctima del ataque brutal que la dejó con diversas heridas.

La víctima resultó herida en sus piernas, manos, brazos y axilas

Desde el martes pasado, cuando volvió del hospital después del ataque, ella pasa sus días en reposo absoluto. Tiene dos piernas vendadas por la cantidad de cortes y puntos que debieron darle para cerrar las heridas. También está lastimada en ambas manos, en los brazos y las axilas; y tiene moretones en todo el cuerpo. De suerte, salvó su cara.

“Volver a casa fue traumático”, confesó. Es que vive a tan solo 200 metros de donde está la jauría que la mordió sin cesar. “Recién anoche pude dormir. Anteriormente, cerraba los ojos y tenía la imagen de los perros”, remarcó. Además, admitió a este medio que no sabe exactamente cómo ocurrió todo. “No me animo a ver el video. No quiero revivirlo”, manifestó. Y agregó que, para ella, “fue un montón de tiempo”.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de una vecina, y las imágenes son desesperantes. Ahora, Florencia tiene miedo. No solo por lo que le sucedió, sino por sus tres hijos menores. “Quiero que los perros no estén más. Ahora no puedo pensar en que mis hijos salgan a la calle”, expresó.

El ataque se produjo en Carlos Calvo y Caracas, en Villa Rosa, partido de Pilar

El vecino que vive en la casa donde están los animales se comunicó con Florencia y le preguntó cómo estaba. También le ofreció “hacerse cargo de los gastos de salud”.

“Yo le dije que no me importaba eso, que yo quería que esos perros no estén más ahí. Porque, además, si los tiene atados, siguen juntando más bronca”, explicó.

Por su parte, Stela, la madre de la víctima, subrayó: “Esta vez le tocó a mi hija, pero podrían haber atacado a un niño, a una persona mayor. Si alguien no intercede, nadie se salva”. Y agradeció: “Es un milagro que esté viva, porque un vecino escuchó los gritos y salió de su casa con su hijo, arriesgando su propia vida para salvar la de mi hija”.