Rosario: detuvieron a uno de los jefes de la barra brava de Newell’s por las amenazas a Ángel Di María

Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que además de ser barrabravas de Newell’s, “Rengo” y “Bebe” serían cabecillas de una banda que vende droga en las localidades de Álvarez, Piñero y Pérez.

Uno de los capos de la barra brava de Newell’s fue detenido este jueves por la madrugada por supuestamente instigar la amenaza que sufrió la familia de Ángel Di María el 25 de marzo pasado en un country de la ciudad de Funes. Se trata de Alejandro F. 30 años, alias “El Rengo”, quien cayó en un operativo en la zona oeste de Rosario junto con Sergio Gabriel D.V, “El Bebe”, otro de los que, suponen las autoridades, participó en el plan.

Los operativos para arrestarlos fueron ordenados por el fiscal de Balaceras Pablo Socca, quien confió los procedimientos en la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, que contó con la colaboración de la Tropa de Operaciones Especiales.

“Rengo” y “Bebe” fueron sorprendidos por los agentes de la Policía de Santa Fe mientras se disponían a subir a un auto en boulevard Seguí al 5300, en la zona oeste de Rosario. Luego, se hicieron allanamientos en seis domicilios de la ciudad y en uno de la vecina localidad de Piñero.

En una de las casas allanadas fue demorado Marcelo R., “El Colo., también señalado como miembro de la facción de la barra brava que encabeza Alejandro F., donde la Policía de Investigaciones incautó 2 millones y medio de pesos y tres teléfonos.

La Policía de Investigaciones incautó 2 millones y medio de pesos y tres teléfonos en la casa donde fue detenido Marcelo "Colo" R.

En tanto, en una casa donde suele dormir “Bebe” fue demorada su esposa, a pesar de que no hay indicios que la relacionen con la causa. En la casa donde fue demorada la mujer se incautaron 16 millones de pesos.

En la investigación del fiscal Socca ya fueron imputados Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23) el pasado 3 de abril, cuando les atribuyó haber dejado una nota escrita en la puerta del country de Funes Hills Miraflores y haber realizado disparos al aire. Según afirmó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, ambos habrían cobrado la cifra de 4 millones de pesos por cometer la intimidación. Lo que ahora se presume es que los dos habrían recibido la orden de “Rengo” y “Bebe”.

En la audiencia imputativa de Acotto y Gutiérrez, el fiscal explicó que los dos estuvieron dentro del Renault Megane gris que frenó en Fuerza Aérea al 4200, frente al barrio cerrado. Desde ese vehículo efectuaron tiros al aire y dejaron el cartel –que estaba envuelto en una bolsa de nailon– que decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”.

El country Funes Hills Miraflores, donde fue encontrado el cartel intimidatorio dedicado a Ángel Di María.

Para el investigador judicial no hay dudas de la participación de ambos. Las cámaras de monitoreo municipal de Funes los tomaron a bordo en el Renault Megane, cuya patente quedó grabada en alta calidad. Y, media hora antes del hecho, quedaron filmados en las cámaras de videovigilancia de una estación de servicio Puma a la que ingresaron con el auto, ubicada en Ruta 9 y Angelome. Allí, cuando bajó Gutiérrez para ir al baño, se le cayó una bala calibre 9 milímetros que fue encontrada por un empleado del lugar y, posteriormente, fue secuestrada por la Policía de Investigaciones.