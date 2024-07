Nueva búsqueda en el cementerio de 9 de Julio: romperán la misteriosa losa para encontrar el cuerpo de Loan

La PFA en la mañana de hoy en el cementerio de 9 de Julio

A comienzos del mediodía de hoy miércoles, los peritos de la Policía Federal Argentina regresaron al cementerio de 9 de Julio, Corrientes, para buscar el cuerpo de Loan Danilo Peña en una de las tareas más demoradas de la investigación del caso.

Allí, romperán una losa que, misteriosamente, habría sido construida al mismo tiempo que la desaparición del chico, ocurrida 27 días atrás.

La tarea de romper la estructura iba a ser realizada la semana pasada, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo no había autorizado las tareas. El permiso llegó en las últimas horas, aseguran fuentes del caso a Infobae.

La pista del cementerio de 9 de Julio, la localidad de donde es oriunda la familia Peña, parecía quedar trunca. El viernes pasado, un grupo de peritos aguardaba la señal de la jueza Pozzer Penzo para golpear con sus mazas, luego de tres días de trabajo en el lugar.

La parcela ya había sido analizada por un georadar de Gendarmería, lo que arrojó resultados no concluyentes: esta pericia no logró determinar si allí había un cuerpo o no. Buscar un cadáver con perros era un contrasentido. “Es un cementerio”, ironizaba un investigador. Así, quedaba como única chance romper la losa para evacuar cualquier duda. El dueño de la parcela en cuestión ya fue identificado, un hombre local sin vínculo aparente con los detenidos del caso.

Así, con la orden de la jueza, los investigadores de la Federal, que ya llevan más de dos semanas en el territorio, con expertos de áreas como Trata de Personas, Delitos contra la Libertad Personal y Homicidios, finalmente podrán proceder.

