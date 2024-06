La investigación sobre el militar detenido, una nueva hipótesis y la presunción del abogado: qué se sabe sobre la desaparición de Loan

Loan está desaparecido desde el 13 de junio

“Ahora estamos a contrarreloj”, lamentó Roberto Méndez, el abogado del padre de Loan Danilo Peña. Contradicciones en el relato de los detenidos y errores en la investigación entorpecieron el avance de la causa a 11 días de la desaparición del nene de 5 años.

La Justicia trabaja sobre la hipótesis de que el niño fue apropiado de manera ilegal y trasladado desde Corrientes hacia Chaco, al menos en un primer movimiento.

Fuentes judiciales indicaron a NA que los investigadores apuntan al almuerzo que compartieron familiares del menor, otros sospechosos, cinco menores, además de Loan en la casa de su abuela. Al terminar de comer, los seis chicos fueron llevados a un naranjal con tres adultos, un tío del chico, Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y la esposa del segundo, María del Carmen Millapi.

De acuerdo a la hipótesis, mientras los niños jugaban, Loan fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa. Allí los esperaban la entonces funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, capitán de navío retirado, quienes participaron del almuerzo y se habían ido con la excusa de ir a ver el partido de River. De inmediato, el nene fue subido a una camioneta Ford Ranger de color blanco, propiedad del matrimonio, y trasladado hacia el pueblo de 9 de Julio donde fue pasado a un Ford Ka de color rojo en el que se sospecha que fue llevado a Resistencia, Chaco. “Nos costó tiempo dar con la pista clave, ahí tenemos los móviles que se usaron para el traslado de Loan”, señaló Méndez.

Una de las imágenes del almuerzo en el que estuvo Loan. Marcados por el círculo rojo, el matrimonio detenido

“Llego a la conclusión de que esto estuvo premeditado”, manifestó el abogado del papá, quien pidió focalizar y analizar en profundidad las fotos del almuerzo en cuestión: “Esto fue premeditado para sustraer a alguno de los niños que estaban ahí e hicieron fotos de todas las criaturas, iban a levantar a cualquiera de los chicos”, pero “Loan cayó en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, agregó en declaraciones a TN. El letrado insistió con que cree que la imagen fue mandada a alguien para que elija a uno de los 6 menores, en el marco de una perversa red de trata.

Este domingo se vivieron nuevamente horas intensas en Resistencia, luego de que se pidiera la colaboración de la Policía del Chaco y de la Policía Federal Argentina (PFA) para allanar inmuebles vinculados con el exmarino Pérez. Agentes especializados del Departamento de Investigaciones Complejas y Departamento Canes se sumaron a los allanamientos, aportando perros expertos en rastreo y recursos humanos altamente capacitados.

Fueron allanados dos domicilios: uno en la calle Humaitá al 1310, Villa Itatí, donde reside la exmujer del exmilitar; y un departamento alquilado en la calle Necochea al 915, en la Torre Juan Pablo II, donde se sospecha que Peña y Caillava estuvieron alojados, ingresaron el viernes y se retiraron el sábado en el Ford Ka, donde perros marcaron olor de Loan.

Los fiscales del caso ya tienen en su poder el legajo del capitán de navío retirado. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que Pérez se retiró voluntariamente “después de 37 años de servicio en la Armada”. Había ingresado a la Fuerza en 1980 y se retiró en 2017, con la jerarquía de capitán de navío.

Esas mismas fuentes contaron que el último destino de Pérez fue como jefe de Auditoria de la Inspectoría General del EMCO. “Fue Director de Abastecimiento de la Armada”, ampliaron.

Carlos Pérez, el ex Prefecto detenido por la desaparición de Loan

Justamente, luego contaron que los investigadores están analizando su rol en la desaparición de Loan, partiendo del legajo del militar. “Están viendo si hay hechos similares (al del niño desaparecido) en alguno de los lugares donde estuvo destinado, y en coincidencia con esos destinos”, destacaron las fuentes consultadas por este medio.

No es ilógico pensar por qué los investigadores indagan en cada detalle del capitán de navío (RE), que será justamente indagado este lunes, al igual que su esposa y el comisario del pueblo, Walter Maciel, otro de los 6 detenidos, a quien Caillava y Pérez pidieron permiso para dirigirse a Resistencia, para visitar a una hija que estudia en la capital chaqueña, mientras que al regresar se alojaron en la casa de la abuela de Loan. Siempre según lo que se sospecha en forma extraoficial, se apuntaría al ex militar como quien planificó la apropiación del chico.

Tras los allanamientos realizados el sábado en domicilios vinculados a Pérez, el jefe del Departamento de Investigaciones Complejas, comisario inspector Rolando Sosa, expresó que el perro rastreador de la fuerza de seguridad “no marcó nada” en los operativos, según informó Diario Norte.

Anoche habló también Marcelo Hanson, abogado de Ramírez y Millapi, la pareja amiga de Benítez, el tío del niño. Ellos están detenidos acusados inicialmente de abandono de persona; sin embargo, este lunes la fiscalía va a ampliar la imputación. “No sé si va a insistir o no con el abandono de persona y no sé si le va a imputar la trata a ellos también”, dijo el letrado en declaraciones a A24. “De entrada nuestra teoría fue que el nene a la edad que tiene no puede salir solo de ahí, alguien lo sacó”, señaló y reclamó: “Todos tienen que ser investigados, todos los autos tienen que ser peritados, todos los teléfonos secuestrados”.

Marchas y reclamo de Justicia para dar con Loan en Corrientes

Los vecinos marcharon en Goya para pedir Justicia

Este domingo al atardecer varios vecinos se concentraron frente a la Fiscalía de Goya, en Corrientes, para pedir Justicia por Loan. Eran varios los niños que acompañaban a sus padres que en sus manos llevaban cartulinas de colores que pedían por la aparición del niño de 5 años del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado.

“Queremos a Loan vivo. Que aparezca, queremos Justicia. Todos somos Loan”, rezaba el cartel que portaba una nena que no llegaba a los 12 años. Mientras la imagen de TN la enfocaba, los adultos gritaban: “Queremos justicia”.

Otros carteles pedían: “Que aparezca Loan”; “los niños no se tocan” y “queremos justicia”. En paralelo, una mujer le decía a la prensa: “Hoy ya no confiamos en nadie, ni en la Policía podemos confiar”. Y otra contaba: “Yo lloré tanto por ese niño... Queremos justicia y que paguen los que tengan que pagar. Estoy muy enojada”. Una tercera mamá, reconocía: “Pasan muchas cosas, tapan todo. No confió en nadie”.

El reclamo de la familia: “Que caiga quien tenga que caer”

Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, pidió que la justicia investigue a cada uno de los que estuvieron en el almuerzo de la casa de su abuela el 13 de junio, que fue el último lugar donde se lo vio al nene de 5 años.

“Que caiga quien tenga que caer, mi papá o quien sea. Yo estoy convencido de que todos deben ser investigados, todos los que estaban en esa mesa almorzando están sospechados hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó al ser entrevistado en InfoVeloz.

Con respecto a la responsabilidad de su padre, descartó que esté implicado en el hecho: “Pongo las manos en el fuego, pero no desconozco lo que se dice. Hicieron de la causa de mi hermanito un verdadero circo mediático”.

Mariano insistió en que su hermano está perdido. “Yo sólo quiero que vuelva Loan, que está perdido, pobrecito. No está secuestrado, nadie se lo llevó, él se perdió. Confió en que lo van a encontrar”, enfatizó al intentar minimizar las sospechas que recaen sobre una funcionaria correntina.

“Yo pienso que él se perdió, pero no sé dónde está, obvio. No creo que los que están detenidos tengan que ver. Los conozco a Victoria (Caillava) y Carlos (Pérez). Confío en ellos, no puedo creer que ellos estén involucrados. Además, ¿qué encontraron? Yo escuché, por un lado, que encontraron rastros en el asiento de atrás, después en el baúl, dicen cosas distintas todo el tiempo”, justificó.

Por su parte, Lidia Noguera, tía del menor desaparecido, aseguró que la investigación fue desprolija desde un principio: “Si el nene estuviese perdido, lo hubiésemos encontrado al segundo día del rastrillaje. Fue el campo completo y no hubo rastros de él”.

“Sospecho de todos menos del papá de Loan. Me dio mucha sospecha cómo actuó el comisario (Walter Maciel) porque yo desde un principio pedí que cierre 9 de Julio y nunca lo hizo. Al contrario, liberó la zona. Si el fiscal nos hubiese hecho caso, quizás lo hubiésemos encontrado a Loan. Hoy lo estamos buscando en todo el país”, expresó en declaraciones TN.

En cuanto a Walter Maciel, la tía del menor aseveró: “Decía que lo dejemos trabajar, que él estaba haciendo las cosas bien. Pero, para los que estábamos afuera, el procedimiento no estaba bien. Después empezó a decirle a la madre de Loan que no haga marchas porque supuestamente tenía órdenes de arriba. Él quería silenciar a mi hermana”.

En la misma sintonía, el abogado del padre de Loan, señaló que “es raro” como el comisario “estuvo pateando la pelota”.

Fernando Burlando se suma al caso

En las últimas horas, se confirmó que Fernando Burlando arribará a Corrientes para sumarse al equipo que asesora a la familia del niño. “No podemos dejar que esto le esté pasando esto a una criatura”, dijo el abogado. “Estamos ultimando detalles con uno de los hermanos de Loan y los colegas que están trabajando desde allá para poder colaborar y sumarnos a este trabajo sumamente que es delicado y complicado”, sostuvo en un comunicado el mediático letrado, a la vez que advirtió que “se perdió mucho tiempo” en torno al caso.

Consultado por la participación de Burlando, Méndez contestó: “Cuantos más profesionales se sumen, mucho mejor”. “Cada uno por ahí tiene la especialidad por alguna rama, sus contactos con los peritos, y todo suma”, consideró.

El abogado del padre de Loan manifestó este domingo con que “hay que desentrañar quién es el autor, coautor, los facilitadores, los encubridores, los cómplices. Más allá de la foto del almuerzo, hay terceros” involucrados, consideró.

“Hay esperanzas de encontrarlo con vida. Hay que seguir adelante, la fe es lo último que se pierde”, concluyó.