Crueldad contra animales: detuvieron a un hombre en La Plata por matar a tiros al perro de su vecina

El rifle incautado al acusado

Un nuevo episodio de crueldad contra animales en La Plata terminó con un vecino en un calabozo de la Policía Bonaerense. Ayer jueves, personal de la Comisaría 7° de la zona de Abasto arrestó a Rubén A., de 40 años, acusado de matar al perro de su vecina a tiros con un rifle de aire comprimido.

La denuncia fue hecha por la propia vecina, que al llegar a su casa el 31 de mayo pasado encontró a su perro ya muerto en el patio de su casa, con un orificio de bala en el lado derecho del cuerpo. En su denuncia ante la Policía, acusó a su vecino como el presunto autor.

Así, comenzó una investigación a cargo de la UFI N°1 de la fiscal Ana Medina, que ordenó que allanen y arresten a Rubén A.. Lo encontraron en su casa, donde le incautaron un rifle de aire comprimido Hatsan Quattro Trigger, valuado en más de 400 mil pesos, de venta libre, disponible en armerías y las principales plataformas de venta online.

La imputación en contra del acusado es por infracción a la Ley 14.636, que castiga actos de crueldad contra animales con penas de hasta un año de prisión.

Rubén A. tras su aprehensión

No es el primer episodio de este tipo que ocurre este año en la capital bonaerense. A fines de febrero, agentes de la fuerza provincial allanaron y aprehendieron a le disparó a un gato con un rifle de aire comprimido. “Lo que pasa es que me mea y me caga todo”, se justificó tras ser increpado por una vecina que lo filmó, mientras se agazapaba apuntándole al animal a muy pocos centímetros de distancia. “Flaco, ¿qué hacés tirándole al gato?”, le gritó una voz femenina

Así, el video fue viralizado y el caso llegó a la Justicia.

En la casa del imputado, los policías secuestraron un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros, marca Fox y modelo Ranger; y una jaula de metal color negra, que usaba para atrapar gatos, de unos 90 centímetros de largo por 40 de alto y 30 de ancho.

Las armas de aire comprimido, de venta libre en el país, se repiten en los hallazgos de hechos recientes y en hechos delictivos investigados por las fuerzas de seguridad. A fines de abril pasado, un grupo de jóvenes fue detenido en la esquina de Juramento y Dragones en Belgrano por dispararle a personas en situación de calle desde un Fiat Cronos sin patente. Tras ser perseguidos por la Policía de la Ciudad, los acusados -de entre 19 y 21 años- fueron allanados y registrados. Se les incautó un fusil air soft y fueron imputados por abuso de armas, en una causa a cargo de la Fiscalía Contravencional N°8, que investiga un hecho similar cometido desde otro auto en la calle Freire en Colegiales.

Gianlucca O., un joven de Parque Chacabuco, ex empleado del Servicio Penitenciario Federal como su madre y su padrastro, detenido esta semana por la Policía Federal por supuestamente amenazar en un chat grupal nazi de Telegram que ansiaba exterminar a judíos y gays, cayó con una pistola calibre .22, así como siete armas de aire comprimido, algunos cuchillos, una tonfa extensible de policía, un bate de baseball y varias katanas de las que se pueden comprar en el barrio chino de Belgrano.