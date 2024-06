“La encerraba y la amenazaba con sacarle el nene”, denunció la hermana de la mujer que murió junto a su hijo en Laferrere

El testimonio de la hermana y tía de las víctimas que murieron encerradas en un incendio en Laferrere (TN)

Silvana sostiene el cartel con las imágenes de su hermana Macarena Sorrentino (37) y de su sobrino León (7) con firmeza. Ya no verá sus rostros nunca más salvo en fotos. Este lunes, los restos de madre e hijo, quienes murieron atrapados en su casa de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere tras inhalar monóxido de carbono; eran sepultados; mientras el padre del chico sigue preso: creen que los dejó encerrados y por ello no pudieron escapar y fallecieron.

También Silvana sostiene con fiereza la imagen de Pedro Fernández, su ex cuñado y padre de su sobrino, que tenía un trastorno del espectro autista. Luego de haber velado a su hermana y al niño, pide Justicia y denuncia ante las cámaras de TN: “La encerraba y la amenazaba con sacarle el nene”.

La mujer y la Justicia apuntan la responsabilidad de las muertes de Macarena y León hacia Fernández, detenido desde el jueves pasado por orden del fiscal de Homicidios Matías Folino por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.

Ese jueves pasado, a las 17, descubrieron los cuerpos de León y de Macarena. Fue Silvana quien lo hizo en la casa ubicada en el cruce de Paso Itu y Comodoro Py, en el Oeste del conurbano bonaerense, y donde al frente de la propiedad funciona la ferretería que atendía Fernández. Ella asegura que debió romper candados para entrar.

Macarena junto a León, que tenía 7 años

“El jueves a las 2 nos avisa que hace dos días que no sabía nada de León y Macarena, nos dice que se habrá ido con algún noviecito o a la casa de mi tía. Macarena no salía jamás a la calle sin su hijo, y no se había ido porque no salía: la tenía encerrada y la amenazaba que le iba a sacar el nene”, fueron las palabras de Silvana esta mañana frente a la ferretería que atendía el ahora detenido y quien dijo ser inocente cuando fue indagado.

“Los cuerpos estaban a tres metros del acceso al negocio de él”, se enfurece Silvana, y sigue con el recuerdo de ese jueves fatal, cuando intentaba entrar a la casa de su hermana: “Él seguía jugando al ajedrez”.

“Cuando abrimos la puerta solo salía olor a gas, no había humo. Como él no nos ayudaba ni nos daba la llave del acceso principal por el que entrábamos nosotros, le dije a mi hermano que rompa la puerta”, blanqueó Silvana. Según el expediente, en la cocina había un foco ígneo y las víctimas estaban en otro cuarto. La autopsia determinó que la muerte ocurrió por inhalación de monóxido de carbono y que fallecieron ese mismo día.

Y la mujer reveló: “La puerta principal estaba con candados, las ventanas, todo cerrado. La dejaba constantemente encerrada: ya lo había hecho en diciembre, cuando se fue de vacaciones y la dejó encerrada. Yo tuve que saltar para poder ayudarla”.

El detenido frente a su ferretería, que estaba en la parte de adelante de la vivienda siniestrada

El fiscal sospecha lo mismo que Silvana, que Fernández fue el responsable de que su ex y su hijo quedaran atrapados. Ahora, serán los bomberos los que determinarán cómo comenzó el incendio, si fue accidental o intencional. Este lunes seguían los trabajos periciales.

“Queremos que se haga Justicia por todas las denuncias. Él la amenazaba con que le iba a sacar el nene y ella volvía. Hace 15 días que habían vuelto. Teóricamente, él iba a cambiar”, se lamentó Silvana.

En efecto, la pareja se había separado hacía un tiempo, pero en los últimos días habían retomado la relación, pese a que había denuncias previas por violencia de género. Sin embargo, no habían vuelto a convivir. En principio, la Justicia tiene por acreditado que, al menos, una de esas denuncias está en el Juzgado de Familia de La Matanza y sospechan que puede haber otras en una fiscalía del distrito.

Los amigos y familiares de Macarena y León debieron hacer una colecta para poder despedir los restos de la mamá y de su hijo

Silvana aseguró que Fernández fue denunciado por su hermana y por la familia “desde el primer momento en que la quiso hacer abortar”. Y cerró: “Pero, ella estaba enamorada y siempre volvía con él, siempre”.

Los amigos y familiares de Macarena y León debieron hacer una colecta para poder despedir los restos de la mamá y de su hijo, que fueron velados este domingo y sepultados este lunes.