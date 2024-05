Quiénes son los 10 policías de la Bonaerense detenidos por el crimen de una chica trans en una comisaría de Pilar

La comisaría 5ª de Derqui, donde ocurrió el crimen de Sofía Fernández

En sus respectivos lugares de trabajo y mientras aún ejercían sus funciones como personal de seguridad, en ese contexto fueron detenidos los 10 policías de la Bonaerense acusados por el travesticidio de Sofía Fernández, la mujer trans asesinada en una comisaría del partido de Pilar durante abril de 2023. Cinco de ellos están apuntados por ejecutar el asesinato, mientras que los restantes quedaron aprehendidos por encubrimiento del crimen.

A más de un año del homicidio, que ocurrió dentro de un calabozo de la dependencia policial 5ª de la localidad de Presidente Derqui, todos los sospechosos continuaban prestando sus servicios como agentes de la fuerza provincial: habían sido apartados durante 60 días después del hecho, pero luego fueron reincorporados.

Actualmente, estaban empleados en diferentes comisarías de Pilar y ya fueron desafectados de la Fuerza, según informaron fuentes del caso a Infobae.

En cada una de las comisarías donde se desempeñaban los sospechosos irrumpió en las últimas horas personal de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el cual se encargó de concretar las respectivas detenciones en el marco de la causa que investigan los fiscales Esteban Álvarez, Manuel Cayuela y Victoria Santamaría.

Sofía Fernández fue asfixida en una comisaría de Pilar

Entre los cinco acusados por homicidio calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial, se encuentran dos mujeres y tres hombres.

Uno de ellos es Carlos Matías Rodríguez, de 40 años, que se desempeñaba como Oficial Ayudante en la dependencia policial donde sucedió el crimen de Fernández, cuya autopsia determinó que falleció por asfixia.

El mismo rango ocupaba Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez (32), otro de los acusados de cometer el crimen. Oriundo de la localidad de Ituzaingó, anteriormente también había trabajado para la Municipalidad de José C Paz.

El tercer efectivo detenido es Germán Gonzalo Robles: Sargento de 29 años y vecino de la localidad de Presidente Derqui. En el mismo barrio vivía la Sargento Yésica Isabel Núñez, de 32, una de las dos policías mujeres acusadas por el travesticidio. La lista es completada por Viviana Edith Ruiz, quien tenía el rango de Subteniente.

Una de las protestas para pedir justicia por el crimen

Según informaron fuentes de la investigación a este medio, tres de ellos estaban trabajando en la comisaría 5ª de Derqui el día en el que la víctima fue asesinada. Los otros dos, por su parte, no estaban prestando servicio. No obstante, hay elementos probatorios para considerar que fueron al lugar en ese momento y cuando no tenían que estar allí.

Con respecto a los acusados por encubrimiento calificado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial, hay tres agentes femeninos y dos hombres.

El primero de ellos es Daniel Eduardo Salerni, quien además fue detenido por falsificación de documentos públicos. Actualmente, era el titular de la comisaría 2ª de Pilar. Allí asistió el personal de la AGAI este miércoles pidiendo por su presencia y, cuando se hizo presente, se le informó que iba a ser detenido por el crimen. Tiene 43 años y tenía el cargo de Comisario.

Bajo la misma acusación fue arrestada Miriam Elisabeth Valor, subcomisaria de 38 años, con domicilio también en la localidad pilarense de Presidente Derqui. La detuvieron en la comisaría 5ª, donde ocurrió el homicidio y en el que aún se encontraba prestando funciones.

Este miércoles fueron detenidos 10 policías por el hecho

En el mismo procedimiento cayó Camila Belén Pitulak, Oficial de 27 años; Gabriela Itatí Mino, Sargento de 35 años y vecina de Pilar; y Gustavo Gabriel Camacho, Oficial ayudante también de la misma edad.

“Consideramos que no lo quisieron reportar a tiempo y que dejaron pasar bastantes horas”, señalaron desde la investigación al respecto. Estos últimos cinco fueron los policías que ingresaron a trabajar a la seccional el día siguiente del hecho.

Tras los arrestos, los 10 efectivos fueron alojados en distintas comisarías fuera del ámbito de Pilar. Este jueves fueron citados ante los fiscales para ser sometidos a la indagatoria.

El abogado de la familia

En diálogo con Infobae, el abogado Ignacio Fernández, que representa a la familia de Sofía Fernández, destacó el compromiso del equipo fiscal con el caso y subrayó que desde el particular damnificado buscan también hacer hincapié en las torturas que sufrió la víctima antes de su homicidio.

En este sentido, señaló que si bien es compleja la elaboración de esta imputación, dado que se debe priorizar la figura del homicidio calificado por odio a la identidad de género, quieren resaltar estos hechos.

Además, aseguró que en las pericias se detectó ADN femenino en las partes íntimas de Sofía, siendo este un indicio de un abuso sexual. “Debe estar la situación de torturas seguidas de muerte en el contexto de un travesticidio”, señaló.