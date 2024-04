Así recuperaron el disco de platino de María Becerra: la excusa del matrimonio que lo robó

El momento en el que recuperan el doble disco de platino de María Becerra

Un olvido en el aeropuerto de Ezeiza desencadenó un gran despliegue de la PSA para recuperar un preciado objeto para María Becerra: su doble disco de platino entregada por la discográfica de la cantante, Warner Music, por las ventas de su álbum “Corazón Vacío”.

Un productor de la cantante, que regresó al país desde Italia este 22 de abril, lo había dejado en un carrito para valijas, en uno de los estacionamientos del aeropuerto y una pareja de Villa Urquiza la tomó. Envuelto en un papel verde, lo pasearon por la terminal y se lo llevaron a su casa del barrio porteño. Toda esa secuencia fue registrada por cámaras de seguridad, a las que accedió Infobae.

Tras la denuncia, la fiscal Florencia Belloc, secretaría de Federico Ricart, de la UFI N°1 Descentralizada de Ezeiza, ordenó medidas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para dar con la valiosa distinción y tras un seguimiento a través de las cámaras de seguridad, logró llegar hasta los arrebatadores.

Así se iba la pareja con el disco de Platino de la cantante

Los agentes pudieron observar que un hombre, identificado luego como Marcelo M. tomó el cuadro de 65 centímetros de alto, por 40 de ancho, aproximadamente, y lo guardó en un Toyota Corolla. A través de la patente del vehículo, los investigadores pudieron llegar al domicilio del sospechoso, ubicado en la calle Franklin D. Roosevelt del barrio porteño de Villa Urquiza.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, Marcelo M. es analista de sistemas en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de las Fuerzas Armadas. El dato coincide con sus antecedentes comerciales.

Este miércoles, cerca de las 13, los agentes llegaron a su departamento con una orden de allanamiento. Marcelo M. no se encontraba. Sí estaba su esposa quien, en un primer momento, desconfío de la Policía y se negó a abrir la puerta.

Una vez adentro de la vivienda, la mujer entendió qué buscaban. “De forma espontánea dijo que lo tenían ahí porque querían que el cuadro llegue a la artista, que no querían que lo agarre cualquiera y que estaban esperando que alguien los llame”, contó un investigador presente en el momento.

El doble disco de platino de María Becerra robado en Ezeiza

Diez minutos más tarde, llegó su marido con ramos de flores en las manos. “Él preguntó: “¿Qué pasó?””, y ella le explicó: “Vinieron por lo del cuadro””.

A diferencia de su pareja, Marcelo M. optó por el silencio, mientras los efectivos sacaban el cuadro de su escondite: detrás de un rack de tv.

Así, analista fue imputado por el delito de apropiación de cosa perdida.

Mientras tanto, Becerra en los últimos días hizo una breve participación con J Balvin en el festival Coachella, en los Estados Unidos. Como invitada, la joven realizó su primera aparición en el festival multitudinario en Norteamérica. La dupla entonó las estrofas de Qué más pue’?, y emocionó.

María Becerra cantó con J Balvin en el Coachella

Agradecida por la oportunidad, la cantante le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram. “Querido amigo mío, qué lindo seguir compartiendo escenarios año tras año. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de todo este tiempo, me apadrinaste, me tomaste bajo tu ala y me enseñaste tantas cosas, me hiciste vivir experiencias increíbles y siempre haciéndome sentir en familia”, expresó la compositora en un posteo donde adjuntó una foto de ambos durante su performance.

“¡Gracias! Lo que hiciste en Coachella todos estos días fue increíble. Seguís dejando a tu país y a toda Latinoamérica en alto, sos un orgullo José”, cerró Becerra, quien luego recibió los agradecimientos por parte del mismo colombiano. “Eres luz”, expresó J Balvin ante sus palabras.