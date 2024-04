Una mujer fue brutalmente atacada en su casa de Laferrere: detuvieron a su ex pareja

Intento de femicidio en Gregorio de Laferrere

Una mujer de 45 años fue víctima de una brutal agresión en su casa de la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. Por el hecho detuvieron a su ex pareja, un albañil de 35 años.

El caso comenzó a conocerse en las redes sociales a partir de una serie de publicaciones de un hijo de la víctima. Según contó el joven, su mamá, identificada como C.B., fue atacada unos minutos después de la medianoche del domingo pasado por Juan Pablo Ferreira Colman, un ciudadano de nacionalidad paraguaya dedicado al rubro de la construcción, de acuerdo a los registros previsionales.

“Ella es C.B. Le dicen Vivi, es mi mamá. Él es su pareja, juan Pablo Ferreira colman. Está prófugo”, escribió el joven junto a una serie de fotografías del acusado y de su madre con el rostro desfigurado.

En el posteo denunció que Colman fue hasta la vivienda de su madre, ubicada en el barrio La Loma, y le propinó una salvaje golpiza. Dijo que también la atacó con un cuchillo. “Llegó borracho a la vereda de mi casa, aproximadamente a las 00:30, le dio un puntazo en la oreja con una cuchilla y le dio patadas en la cabeza hasta dejarla inconsciente y con convulsiones en el piso. Ahora (ella) está en estado crítico, en quirófano. Él está prófugo y lo estamos buscando”, relató.

Tras la denuncia ante la Justicia, Colman fue detenido ayer en la zona. Cerca del mediodía, vecinos lo divisaron a metros de la esquina de Concejal José Pedro Gómez y Colegiales, a unas pocas cuadras del domicilio de C.B., y dieron aviso a la Policía. Minutos después llegó un patrullero.

Mientras la mujer sigue hospitalizada, el detenido quedó a disposición de la fiscal Pamela Piatelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Matanza, especializada en Conflictos Sociales, en el marco de una causa caratulada como lesiones agravadas y amenazas en contexto de violencia de género.

Una mujer fue brutalmente agredida por su ex pareja en Laferrere

El hijo contó que C.B. y Colman mantuvieron una relación durante alrededor de un año y medio, y que ella lo había dejado unos días antes de la agresión debido a reiterados episodios de violencia y a que él la manipulaba y controlaba sus movimientos. “No la dejaba ir al gimnasio. Las amigas de mi mamá me mandaron mensajes diciendo que ella había dejado porque el tipo era celoso y la amenazaba. Tampoco la dejaba ir a la iglesia y la última vez que fue, la golpeó”, afirmó al medio Primer Plano Online.

En la Justicia no hay registros de denuncias previas contra Colman. El joven reveló que su mamá, bajo amenaza, no se decidió a presentarse a las autoridades. Por eso, tras enterarse de la detención del acusado, publicó el siguiente mensaje en un grupo de vecinos de Laferrere: “Mujeres, no dejen que esta clase de larvas las maltraten, valórense y hagan la denuncia a tiempo! Este tipo no mostró arrepiento en ningún momento. Nos llamaba por teléfono, amenazaba a mis hermanos y se burlaba de la situación”.

Las últimas estadísticas del observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” alertan que en Argentina hubo 49 femicidios entre el 1 de febrero y el 29 de febrero de 2024. La cifra representa un crimen cada 29 horas. En ese mismo periodo, además, se contabilizaron 48 intentos de femicidio y 7 intentos de femicidios vinculados.

Solo considerando los casos sucedidos en febrero el 39% fue cometido por las parejas de las víctimas, y el 24% por ex parejas. Respecto del lugar de los hechos, el 36.7% fueron en la vivienda de la víctima y el 28,6% en la vivienda compartida.