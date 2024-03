En una violenta entradera en La Matanza, maniataron a un matrimonio de jubilados y los desvalijaron

Por el tiroteo, no se reportó ningún herido y tres de los delincuentes continúan prófugos (Télam)

Un grupo de delincuentes llevó adelante una brutal entradera en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza: ingresaron por la puerta trasera, maniataron a un matrimonio de jubilados y los desvalijaron.

Todo sucedió durante la madrugada del jueves en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Monseñor José Francisco Marcón y Cervantes, en la que siete criminales ingresaron con capuchas, barbijos y guantes por la puerta de atrás.

Al ingresar, los maniataron y comenzaron a desvalijar la casa. Según la información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online, estuvieron al menos unos 40 minutos dentro de la vivienda y pudieron llevarse: dinero en efectivo, joyas y algunos otros elementos de valor.

Pasado el tiempo, llegó un automóvil color negro, el conductor se bajó del vehículo y llamó por celular a sus cómplices para que salgan. En cuestión de segundos, huyeron todos y uno de ellos llevaba un microondas. Pese a que las cámaras de seguridad captaron esta escena, el proceso de identificación de los sospechosos será algo complicado debido a lo cautelosos que fueron para no dejar rastros. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto.

La zona en la que sucedió la entradera

Desde hace semanas, Villa Luzuriaga se convirtió en otro de los puntos calientes de La Matanza. En línea con la información de El 1 Digital, una vecina relató: ”En estos días, padecimos muchísimos casos de robo. Escuchar que ocurren tan seguido nos tiene a todos con miedo y pánico. Personalmente, tomé medidas de prevención como no usar el auto sola y por la zona, no salgo de noche, me encierro y pido remises si tengo que salir”.

Dentro de las modalidades más comunes, se encuentran el robo a mano armada de vehículos, las entraderas y el robo de los medidores de agua. “Estamos desprotegidos, con indignación, bronca e impotencia. Buscamos explicaciones de las autoridades pero sentimos que se nos ríen en la cara”, agregó otro vecino.

En este contexto, varias personas de Ramos Mejía y Villa Luzuriaga se concentraron en la intersección de las calles Argentina y Cervantes para exigir más seguridad. “Nos estropearon la forma de vivir, no sé de qué manera salir de mi casa para ir a comprar”, se quejaron.

Otro vecino, que ya fue víctima de la inseguridad, sumó: “Me arruinaron económica y mentalmente. No pude dormir porque pensaba que en cualquier momento podían volver a ingresar. Es algo que te queda marcado para siempre, no es fácil”.

El robo de autos, otra modalidad habitual de robo en La Matanza

Con respecto a la modalidad del robo de vehículos, el miércoles la DDI de La Matanza capturó a dos sospechosos, entre ellos un joven de 17 años, acusados de dedicarse a este accionar delictivo.

En concreto, se los acusa de protagonizar una secuencia caliente entre Isidro Casanova, San Justo y Villa Luzuriaga. El domingo pasado, en horas de la tarde, despojaron a tres vecinos de sus vehículos, uno tras otro, con una audaz técnica que incluyó dos autos para movilizarse y escapar, con uno de apoyo. La causa en su contra está a cargo del fiscal de menores Juan Pablo Volpisina.

El primer auto que robaron fue una camioneta Chevrolet Tracker a un vecino en la esquina de Rucci y Bruselas, un hecho reportado en la radio policial. El vehículo de apoyo que usaron los ladrones fue una camioneta Ford Eco Sport gris, que horas antes le habían robado a un hombre en la calle Cisneros en Isidro Casanova, un ataque piraña cometido frente al hijo de la víctima. Luego, se llevaron un Peugeot 208 en la esquina de Segundo Sombra y Cerviño.

En los allanamientos en su contra, se encontró la Chevrolet Tracker, el Peugeot 208 y una Volkswagen Suran, así como teléfonos celulares que podrán ser peritados, y varias llaves de encendido.