“Te voy a cortar los dedos”: el relato de una abuela que sufrió un violento robo su casa de La Plata

La mujer se encontraba sola al momento de ser abordada por los criminales

Luego de la conmoción que ocasionó el asesinato de una jubilada en Quilmes, una abuela de 81 años denunció haber sido víctima de un violento robo en su casa de La Plata. La pesadilla duró dos horas aproximadamente hasta que los delincuentes se retiraron del lugar con dinero y elementos de valor que eran de su propiedad. Hasta el momento, los responsables no fueron identificados y continuaban prófugos.

La protagonista de la historia fue Virginia Gray, una vecina platense que reside en una vivienda situada en la calle 38, entre 2 y 3, de la zona de Barrio Norte desde 1957. La mujer relató que se encontraba durmiendo el martes a la noche, cuando comenzó a escuchar ruidos y al levantarse fue interceptada por tres ladrones.

“Fue a las 22:30, cuando estaba en la cama y de pronto escuché ruidos. Me levanté y me encontré de golpe con tres tipos encapuchados”, recordó la víctima al retratar que éstos bajaban por la escalera desde el primer piso, ya que éstos ingresaron a la propiedad por un ventanal corredizo. Aparentemente, la abertura había quedado sin seguro, por lo que éstos se aprovecharon del descuido.

En una entrevista que la mujer brindó al medio local El Día de La Plata, ésta contó que al encontrarse con los agresores uno de ellos le tapó la boca con las manos y le ordenó que no gritara. “Lo que más miedo me hizo pasar fue la amenaza de otro de ellos: me dijo ‘te voy a cortar los dedos’. Consiguió asustarme mucho”, admitió.

A pesar de que la jubilada aseguró haber visto solo a tres hombres, planteó que en el robo habrían participado al menos cinco personas. “Uno de los delincuentes me decían que adentro eran tres, pero que en total habían llegado cinco ladrones”, rememoró al señalar que éstos no habrían ingresado armados, pero que “igual se comportaron de manera violenta”.

La vivienda se encontraba frente a la característica Plaza Alsina (Captura de Google)

“Me zamarrearon un poco de un lado al otro”, describió Gray. De la misma manera, la mujer aseguró que no pudo ver las facciones de los delincuentes, debido a que estaban encapuchados, aunque consideró que “parecían tener entre 25 y 30 años” y agregó que “no estaban drogados, demostraron estar bien lúcidos”.

Después de que los delincuentes recorrieron la casa en busca de pertenencias de valor, la víctima contó que el botín que se llevaron estaba compuesto por 15 mil pesos, alrededor de 500 dólares, algunas joyas de oro, un poco de bijouterie de bajo valor y dos relojes de plata. Asimismo, precisó que le habían sacado el teléfono de línea para dejarla incomunicada y que el recorrido lo hicieron a oscuras, debido a que “vinieron con linternas y se alumbraban así”.

No obstante, la mujer reconoció que “estaban muy desanimados, porque a lo mejor imaginaron que iban a encontrar mucho dinero, que no lo tengo porque soy jubilada”. En este sentido, señaló que el jefe de la banda se veía muy nervioso, debido a que no paraba de fumar.

Por otro lado, Gray relató cómo fue el mecanismo que realizaron para poder ingresar por el ventanal, debido a que la banda había montado “un andamio para quedar a la altura de las ventanitas”. Incluso, la mujer marcó su desconfianza en su entorno, ya que planteó: “Creo que es muy probable que alguien que haya estado alguna vez acá pudo haber sabido o comentado de que por esa vía podrían meterse”.

Como consecuencia del traumático suceso, la jubilada adelantó que se había puesto en contacto con un herrero para que pudiera colocarle rejas en el frente de la casa y evitar que un suceso similar ocurriera. Sin embargo, por el hecho no hay ningún culpable detenido, debido a que éstos no habrían sido reconocidos por las autoridades.

Bajo la misma línea, la víctima apuntó que “a 50 metros de casa hay una garita de seguridad, con cámaras de monitoreo”, pero que todavía no se había acercado al lugar para preguntar si contaban con imágenes del robo por el daño que le generó el suceso.