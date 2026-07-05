Costa Rica

Cruz Roja Costarricense evacúa a 261 personas por lluvias

Las lluvias intensas provocaron que cientos de habitantes fueran trasladados a refugios temporales, mientras equipos de emergencia y asistencia social refuerzan la atención en Sarapiquí, Limón y San Carlos

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Cruz Roja Costarricense a colaborado en la evacuación de 261 personas tras estragos por la lluvia. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)
Cruz Roja Costarricense a colaborado en la evacuación de 261 personas tras estragos por la lluvia. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

Las intensas lluvias de los últimos días en el Caribe, Sarapiquí y la zona norte han provocado el desplazamiento forzoso de 261 personas, quienes debieron ser evacuadas ante el riesgo de inundaciones, según informó Cruz Roja Costarricense este sábado.

La institución informó que el operativo de evacuación se concentró principalmente en el cantón de Sarapiquí, además de sectores de Limón y San Carlos. De igual manera, en coordinación con los Comités Comunales de Emergencia (CCE), mantienen una alerta permanente y ha exhortado a la población a seguir las recomendaciones oficiales ante la persistencia de las lluvias.

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De acuerdo con la Cruz Roja, los equipos de respuesta se desplegaron para brindar apoyo inmediato a las comunidades que resultaron más vulnerables por el avance del agua. La evacuación de las 261 personas se realizó en zonas donde el nivel del agua y las condiciones meteorológicas amenazaban la seguridad de los habitantes.

La Comisión Nacional de Emergencias activó una atención coordinada con los comités municipales en las zonas afectadas por las lluvias en Costa Rica. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)
La Comisión Nacional de Emergencias activó una atención coordinada con los comités municipales en las zonas afectadas por las lluvias en Costa Rica. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

Instituciones cooperan para reforzar la atención humanitaria

Por medio de un video oficial, Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), destacó que los socorristas mantiene una atención coordinada con los diferentes comités municipales de emergencia por las lluvias que se han presentado en el Caribe, en Sarapiquí y en la zona norte. Picado detalló que durante la madrugada del sábado se movilizó un convoy con diarios de comida hacia Limón, Matina, Guácimo y Siquirres, garantizando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más críticas.

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El presidente de la CNE también destacó la activación de instituciones del sector social que permanecen en las áreas afectadas con el fin de atenderlas. “Su prioridad en este momento es atender de forma directa a las poblaciones más vulnerables”, explicó Picado.

Paralelamente, los equipos técnicos lograron restablecer el servicio de agua en el cantón de Limón después de rehabilitar la toma del río Limoncito, permitiendo que la población recupere el acceso al suministro básico.

Actualmente, la CNE monitorea la situación de doscientas cincuenta personas albergadas en seis centros temporales distribuidos en las zonas más afectadas. Picado enfatizó la continuidad de las labores: “No bajamos la guardia, seguimos trabajando en cada comunidad afectada para garantizar la seguridad y el bienestar de todos”.

La Cruz Roja Costarricense reporta evacuaciones por lluvias en el Caribe. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)
La Cruz Roja Costarricense reporta evacuaciones por lluvias en el Caribe. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

De igual manera la coordinación institucional ha permitido una respuesta ágil ante la emergencia. El traslado de suministros, la asistencia social y el monitoreo constante de los servicios básicos han sido fundamentales para contener el impacto inmediato del temporal.

Tanto los organismos de emergencia como las instituciones sociales mantienen la vigilancia sobre la evolución meteorológica, listos para intensificar las acciones de protección y asistencia en caso de que las lluvias se prolonguen o se intensifiquen en las próximas horas.

Al mismo tiempo, autoridades reiteraron su llamado a la población a mantenerse informada y a seguir las indicaciones oficiales, mientras los equipos de emergencia continúan desplazados en las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad.

CNE declaró a la Zona Norte y la Vertiente del Caribe bajo Alerta Amarilla, mientras que el Valle Central y la Vertiente del Pacífico permanecen en Alerta Verde.

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