Guatemala juramentó a 480 atletas para los Juegos de Santo Domingo 2026

Una multitud uniformada asiste a la presentación oficial de la delegación de Guatemala para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (CDAG)

Guatemala juramentó a 480 atletas que competirán en Santo Domingo 2026, una delegación que buscará resultados en 38 disciplinas y afrontará unos Juegos Centroamericanos y del Caribe que, además de celebrar el centenario del certamen, entregarán plazas directas a Lima 2027 en 14 deportes.

La magnitud de la cita regional explica el peso de esa nómina. Competirán más de 6.200 atletas de 37 países en 40 deportes, 56 disciplinas y 498 pruebas, con actividad entre el 24 de julio y el 8 de agosto en la capital de República Dominicana.

Según lo comunicado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala , la ceremonia de juramentación se realizó en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores y marcó la oficialización de una de las delegaciones más numerosas enviadas por Guatemala a una justa regional. El grupo está integrado por 213 mujeres y 267 hombres.

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El Comité Olímpico Guatemalteco detalló que el país tendrá presencia en 38 de las 40 disciplinas del programa oficial. La estructura del equipo quedó dividida en 304 atletas de primera línea, 128 de segunda línea, 35 de tercera línea y 13 sistemáticos.

Atletas guatemaltecos asisten a la presentación oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en un auditorio. (CDAG)

Guatemala definió a sus abanderados y escoltas para la apertura

En el acto fueron oficializados Alejandra Higueros, de taekwondo, y Erick Gordillo, de natación, como abanderados de la delegación. Los escoltas serán Faberson Bonilla, de patinaje, y Nikté Sotomayor, de bádminton.

La ceremonia reunió a la dirigencia del COG, a la presidencia del Comité Paralímpico Guatemalteco, a representantes diplomáticos de República Dominicana y a integrantes de instituciones vinculadas al deporte. Citada por el diario, la dirigencia del comité afirmó: “Estos atletas simbolizan el esfuerzo de todo un país y la esperanza de nuevos logros para Guatemala”.

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Guatemala competirá en deportes como ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boliche, boxeo, ciclismo, ecuestres, esgrima, esquí náutico, e-sports, fútbol, gimnasia, golf, hockey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, luchas, natación, patinaje, pentatlón moderno, ráquetbol, remo y canotaje, rugby, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, tiro con armas de caza, triatlón, navegación a vela y voleibol.

En la juramentación también se destacó la amplitud del grupo y su proyección competitiva. “Guatemala viaja con la convicción de competir con dignidad y aspirar a podios en deportes tradicionales, pero también en nuevas disciplinas”, recogió la publicación.

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Guatemala juramentó a 480 atletas para competir en Santo Domingo 2026 y buscar medallas y plazas a Lima 2027. (CDAG)

Los Juegos de Santo Domingo 2026 serán la segunda escala del ciclo olímpico

La edición de 2026 tendrá un valor deportivo adicional porque funcionará como la segunda parada del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos. Prensa Libre informó que el torneo concederá clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en 14 deportes.

De acuerdo con la información oficial de la CDAG, las competencias se distribuirán en cinco clústeres principales de Santo Domingo: el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, el Clúster Metropolitano y las zonas Norte y Este. La inauguración y la clausura se celebrarán en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, que recibirá el cierre el 8 de agosto.

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La edición también tendrá una carga histórica: los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen 100 años desde su primera realización en Ciudad de México, en 1926. El medio señaló que Guatemala fue uno de los países fundadores junto con México y Cuba.

República Dominicana será anfitrión por tercera vez, después de las ediciones de 1974 y 1986. La organización prevé la llegada de más de seis mil deportistas, una cifra que confirma la escala logística de la principal competencia regional reconocida por el Comité Olímpico Internacional en el hemisferio occidental.