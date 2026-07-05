El video viral que muestras lo destrozos de un patrullero municipal en los festejos tras el triunfo de Argentina

Un grupo de personas se subió al techo, capó y la caja de un patrullero en la celebración

En las últimas horas se viralizó un video que muestra un festejo descontrolado. Un grupo de personas vandalizó un patrullero de la Guardia Urbana de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría, durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026.

El episodio ocurrió en la Plaza Mitre de esa localidad, donde los vecinos se juntaron a celebrar la clasificación a octavos de la máxima competencia del fútbol. Banderas, camisetas, cánticos. La gente estaba feliz por la victoria. Sin embargo, se vivió un momento inesperado de descontrol.

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Todo quedó registrado por videos que tomaron quienes estaban alrededor y compartieron en redes sociales. Si bien, en algunos posteos en redes se mencionó el supuesto robo del móvil policial, eso no queda claro en las imágenes ni hubo denuncias al respecto.

En las imágenes, tal como se ve en el video que encabeza esta nota, se puede ver el momento en el que un puñado de hinchas se sube adentro de la caja de un patrullero de la Guardia Urbana municipal que quedó atrapado entre la multitud.

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El episodio ocurrió en la Plaza Mitre de Esteban Echeverría, donde vecinos celebraban la clasificación de la Selección Argentina a octavos del Mundial 2026

Los momentos de mayor violencia se vivieron en los siguientes instantes, cuando comenzaron a trepar al techo y hasta se lanzaron encima del capó. Allí arriba comenzaron a saltar.

Un grupo de personas intentó calmar la situación y pidió a las personas que se bajaran del vehículo para no dañarlo y que el conductor pudiera retirarlo del lugar.

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Sin embargo, una vez abajo, las personas que rodeaban la camioneta le pegaron patadas y golpes con las manos al móvil. De fondo se escuchan bocinas, gritos y motores.

Cuando pudieron avanzar y parecía que los destrozos habían acabado, nuevamente un grupo volvió a subir al techo y la caja del patrullero. Sobre el final del video, se puede escuchar que uno de los vecinos que se encontraba festejando decir: “Están rebardeando, boludo”.

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La secuencia de violencia continuó cuando algunas personas treparon al techo del patrullero, se tiraron sobre el capó y comenzaron a saltar

Desde la Municipalidad de Esteban Echeverría no se informó sobre detenidos por los incidentes ni tampoco indicaron los daños que sufrió el vehículo de Guardia Urbana.

El eufórico festejo de un hincha argentino tras el segundo gol ante Cabo Verde

Otro festejo curioso, pero sin el mismo nivel de violencia fue difundido por la usuaria @zaratefiona7, quien publicó en TikTok un clip que se volvió viral, no tanto por el triunfo de la Selección argentina, sino por la llamativa reacción de uno de los presentes durante la celebración del gol.

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El video registra el instante en que la Selección convirtió el segundo tanto frente a Cabo Verde. Mientras todos saltaban de alegría por el gol de Lisandro Martínez, un familiar de la autora protagonizó una escena que rápidamente tomó vuelo en las redes sociales.

Las imágenes muestran a varias personas reunidas frente al televisor, siguiendo el partido. Al caer el segundo gol argentino, los gritos se apoderan de la sala.

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Otro video viral mostró la reacción de un hincha que arrojó fernet al techo y rompió una copa tras el segundo gol ante Cabo Verde (TikTok)

Sin embargo, toda la atención recayó sobre un hombre que tenía en la mano un vaso con lo que parecía ser fernet. En plena euforia, lanzó la bebida hacia el techo de la vivienda y, segundos después, arrojó la copa al suelo, donde terminó hecha pedazos.

La escena dejó pasmados a quienes lo rodeaban. Mientras algunos miraban sin salir de su asombro, una voz se escuchó de fondo: “No pasa nada”, en un intento por calmar el ambiente tras el episodio.

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La autora del video acompañó la publicación con una frase que sintetizó todo: “El tío se altera con el festejo”.

La publicación acumuló miles de reproducciones en TikTok y una catarata de comentarios. Aunque algunos usuarios tomaron la escena con humor, la mayoría repudió la actitud del hombre por haber arrojado la bebida y destruido la copa en pleno festejo.

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“No lo invito nunca más”, “No es gracioso”, “¿Qué hace?”, “Forzadísimo e innecesario”, “Ordinario”, “Automáticamente se retira de mi casa”, “No me causó gracia” y “En el techo de mi primo todavía está la mancha desde el Mundial del 2022”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la sección de comentarios.