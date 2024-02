Pidieron elevar a juicio al último acusado por las muertes de bebés en el hospital neonatal de Córdoba

La familia de las víctimas exigen justicia

El fiscal que lleva adelante la causa por las muertes de cinco bebés en el hospital neonatal de Córdoba, Raúl Garzón, solicitó la elevación a juicio del último funcionario imputado que faltaba procesar. De esta manera, las audiencias podrían comenzar en la segunda mitad de este año, si es que la Justicia rechaza las apelaciones presentadas y hace lugar a este último pedido.

Durante el miércoles, Garzón presentó el procesamiento del ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, sobre quien recaen los cargos de encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con la información del medio local La Voz, la actualización en la causa surge luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TST) rechazara el pedido de Carvajal de incluir en su defensa a Justiniano Martínez, letrado que mantenía una relación de amistad anterior con Garzón, lo que hubiera significado que sea apartado de la investigación.

De esta manera, finalizaría la etapa preparatoria en la causa, que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, sindicada como la autora de los homicidios y otros en grado de tentativa. Agüero permanece detenida desde agosto de 2022 y fue procesada en septiembre del año pasado.

La causa inició en agosto de 2022 tras las denuncias presentadas por las muertes de cinco bebés que nacieron sanos

Los demás acusados son: el antiguo ministro de salud, Diego Cardozo; la ex directora del Neonatal, Liliana Asís; la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringeheim; el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama; la ex jefa de Neonatología Marta Gómez; la ex jefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza; la médica de Neonatal Adriana Morales; y el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria Alejandro Gauto. Todos ellos fueron procesados en noviembre de 2023

Sin embargo, aún resta que la Justicia resuelva sobre los pedidos de apelación presentados por Agüero. Así, en el caso de que rechace estos recursos y haga lugar a la última solicitud de elevación a juicio, las audiencias podrían comenzar a partir de la segunda mitad de este año.

Al respecto, el representante de las familias de tres bebés fallecidos y uno de los menores que sobrevivieron, Carlos Nayi, expresó su “satisfacción” por la decisión de la Fiscalía de “seguir la lógica de la prueba y que ubica a Brenda Agüero como autora deliberadamente de los hechos y a los exfuncionarios que dejaron de cumplir con la ley habilitando así el camino que terminó en un episodio criminal serial”.

Mientras tanto, los abogados de las otras familias, Daniel Morales Leanza y Nicolás Ruades, resaltaron que “la causa se encuentra lista para ser llevada a juicio”.

La investigación comenzó en agosto de 2022 tras las denuncias por las repentinas muertes de bebés que nacieron sanos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, a las que luego se sumaron denuncias de recién nacidos que presentaron cuadros similares pero sobrevivieron.

La causa estaría lista para avanzar a la instancia de juicio (Fotos: Mario Sar)

Las autopsias que le realizaron a dos de los bebés que habían nacido el 6 de junio de 2022 revelaron que sufrieron un cuadro de hiperpotasemia, el cual habría sido el resultado de un “exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional”. Por esto mismo, la Fiscalía sostiene que Agüero fue quien les inyectó el potasio, provocando luego la muerte de los bebés.

Sin embargo, su defensa, a cargo de Gustavo Nievas, sostiene que “no hay elementos de pruebas para sostener la acusación ni la prisión preventiva”, que cumple en el penal de mujeres de Bouwer.

Por otro lado, Nievas responsabilizó a las autoridades del hospital por el “ocultamiento de los hechos”, al sostener que estaban “al tanto” e “hicieron desaparecer partidas de remedios, que podrían ser medicamentos adulterados o experimentales”, tal como informó Télam al cumplirse un año de el inicio de la causa.