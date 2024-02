Acribillaron a balazos a un monaguillo y a su tía mientras caminaban por Lanús

Germán Zucarelli tenía 46 años

Un hombre de 46 años y su tía de 77 fueron asesinados a balazos al ser atacados desde una camioneta en el partido bonaerense de Lanús. Sucedió este viernes 2 de febrero alrededor de las 22.30 en la calle General Pico, entre Eva Perón y General Guido, a unas cuatro cuadras de la comisaría 8° del barrio Villa Obrera y a dos de la casa de una de las víctimas.

Te puede interesar: Se entregó el adolescente prófugo por el crimen de un motociclista en Lanús

Minutos antes, según confiaron fuentes del caso a Infobae, Germán Zucarelli y Anna Russo caminaban por la calle rumbo al domicilio de la mujer, cuando fueron acribillados a balazos desde una camioneta Ford Ecosport negra, sin mediar palabra.

Tras el ataque ambos cayeron al piso gravemente heridos. Zucarelli falleció en el acto, como consecuencia de las lesiones sufridas. La mujer, en tanto, fue trasladada de urgencia al hospital Narciso López de Lanús, donde agonizó un día y medio hasta que confirmaron su deceso este domingo.

Te puede interesar: Un concejal de Lanús fue asaltado y le robaron el auto: lo recuperó la Policía de la Ciudad, a cargo de un ex candidato a intendente de su municipio

La causa, que se investiga como un “doble homicidio”, es investigada por la fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús quien, de momento, se encuentra analizando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los atacantes.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 22.30 a dos cuadras de la casa de una de las víctimas

Aunque todavía no están listos los preliminares de las autopsias, fuentes del caso indicaron a Infobae que Germán Zucarelli fue asesinado de seis disparos en la zona del torso con un arma de fuego calibre .22. Acerca de su tía, Anna Russo, las mismas fuentes aseguraron que recibió cuatro disparos en la parte baja del abdomen.

Te puede interesar: Encontraron muerto al hombre que se había atrincherado en su casa de Lanús

“En principio, y por la mecánica del hecho, no aparentaría ser un robo”, explicó uno de los investigadores a este medio y dejó en claro que aún no se estableció el móvil del crimen, por lo que no descartan que pueda tratarse de una venganza o ajuste de cuentas.

La noticia causó revuelo en la comunidad religiosa de Lanús. Es que, Zucarelli era dueño de una santería y tenía participación activa en la iglesia de su zona. Según trascendió, el hombre no tenía hijos y residía con sus padres. Había cumplido los 46 años el 1° de noviembre pasado. Este domingo a la tarde, celebrarán una misa para despedirlo.

“Santuario San Cayetano, tu lugar en el mundo. Ahí estaremos para despedirte con un hasta pronto Tano querido”, publicó un amigo suyo en Facebook.

Este domingo celebrarán una misa para despedir a Germán Zucarelli

Y agregó: “Quedarás grabado en mi corazón por las peregrinaciones a Luján juntos que eran largas confesiones, largas discusiones, lágrimas de alegría en cada llegada, enseñándonos mutuamente, los rosarios en el camino, el ánimo que nos dimos siempre, las charlas con peregrinos ocasionales, las ideas en momentos de organización, nuestras terquedades hasta negociar quien ganaba, nuestras profundas diferencias políticas que supimos dejar de lado por el cariño mutuo, como me enseñaste la historia de nuestro Sanca, el disfrute de encuentros nacionales... Parecen cosas simples pero me quedarán a fuego en el corazón. Tu amor por Cristo y María no quedará en el olvido, fuiste un apóstol más. Me resulta increíble escribir esto. Rogá por nosotros Tano querido”.

Desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Piñeyro también lamentaron la muerte del monaguillo.

“La Parroquia Nuestra Señora del Rosario se une al gran dolor de la Parroquia San Cayetano. Desde aquí, y con nuestras oraciones, acompañamos a la familia en este penoso momento de la partida de Germán Zucarelli. Que Dios nuestro Señor misericordioso lo reciba en sus brazos. Recordamos también con mucho cariño su paso por el coro de esta parroquia en épocas del Padre Fernando Abraham. Un siervo de Dios que hoy nos ha dejado. QDP”, escribieron.