La faca de un trapito detenido en La Plata por amenazar de muerte a un conductor

La faca incautada a Pérez Herrero

Ayer domingo por la noche, la Policía Bonaerense arrestó a un trapito en el centro de La Plata por amenazar de muerte a un conductor. Cuando fue registrado, le secuestraron una faca tumbera, literalmente un arpón de 40 centímetros de largo, envuelto en tela negra.

Cristian Jesús Díaz, de 42 años, con domicilio original en Rosario, Santa Fe, fue detenido por personal de la Comisaría 1° en la calle 11 entre 45 y 46 poco después de las 21:30, acusado por un peluquero cubano de 27 años. La alerta llegó por vía radial a la Policía Bonaerense. Allí, se indicó la pelea que ocurría en la calle 11.

Al llegar el patrullero, encontraron allí al peluquero, que relató el hecho a la Policía. La víctima contó que discutieron al no llegar a un arreglo con el dinero que el trapito pretendía por “cuidar” el vehículo, lo que desembocó en las amenazas. El trapito fue encontrado a metros del lugar con el arpón entre sus ropas.

La causa en su contra por amenazas está a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N°17, de turno en la jurisdicción.

Díaz tras ser detenido por la Bonaerense

La semana pasada, uniformados de la Comisaría 1º de la Policía Bonaerense detuvieron en menos de 30 minutos a tres hombres dedicados a “cuidar” autos de manera ilegal, que amenazaron a dos mujeres de manera violenta. A una la amedrentaron para que les pagara dinero por dejar estacionado su auto mientras que a la otra víctima -funcionaria de la Dirección de Tránsito- la insultaron cuando cumplía con su trabajo en la zona.

Las detenciones se produjeron el jueves pasado, poco después de las 18 horas, en la esquina de la calle 50, entre 6 y 7. Los primeros en caer fueron Carlos Armando Velazco, un hombre de 49 años con domicilio en el Barrio Obrero de la localidad de Berisso, y Yonatan Javier Bermúdez, un joven de 27.

De acuerdo con lo que pudieron establecer los policías platenses luego del llamado al 911, los “trapitos” le exigieron dinero a una mujer de 43 años para dejarla estacionar su vehículo. Sin embargo, no lo hicieron de manera respetuosa. Todo lo contrario. Le expresaron una amenaza que hizo que la víctima entrara en pánico: “Colaborá así mis sobrinos no te roban todo”, le dijeron.

Cuando los agentes llegaron, observaron a la mujer mientras era contenida por los testigos de la amenaza. Con los datos aportados, lograron rápidamente recorrer la zona y dar con los sospechosos. Pero la situación no terminó allí.