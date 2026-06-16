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La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El cantante de cumbia y su pareja anunciaron su separación luego de 20 años en pareja, sin embargo, un posteo en redes puso todo en duda

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Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, sentadas en una mesa de restaurante, sonriendo a la cámara. Hay platos con comida, copas y teléfonos
Pablo Lescano, Cecilia Calafell y su familia comparten una cena en un restaurante, mostrando un momento de reconciliación y unión familiar.

Un mes atrás, Cecilia Calfell confirmó su separación de Pablito Lescano, el cantante de Damas Gratis. Pero hace pocos días los rumores de reconciliación comenzaron a circular, y un posteo que el propio músico subió a sus redes —y que duró poco en línea— no hizo más que alimentar las versiones.

La imagen la capturó y difundió Pochi de Gossipeame: Lescano aparece dándole un beso en la mejilla a Calfell mientras ambos comparten un mate, sentados a una mesa. Ella lleva una campera con un osito bordado y mira a cámara con una leve sonrisa. Él, con una campera deportiva azul y el mate en mano, se inclina hacia ella. La escena, íntima y cotidiana, distaba bastante de la imagen de una pareja separada.

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La canción que sonaba de fondo en la publicación original de Calfell era “Stand By Me”, de Ben E. King, una elección que no pasó desapercibida entre quienes siguieron el posteo antes de que desapareciera.

El movimiento en las redes fue veloz y llamativo: Lescano subió la foto, Calfell la reposteó desde su cuenta, y luego ambos la eliminaron. La secuencia no pasó desapercibida. Pochi lo resumió con una pregunta que muchos se hicieron: “Pablito y su mujer reconciliados?!?! Él subió esto, ella reposteó y después eliminaron”. Ni Lescano ni Calfell se pronunciaron sobre el episodio. La eliminación del contenido, lejos de apagar el tema, terminó por convertirse en el dato más elocuente de todos.

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Pablito Lescano, vestido con una chaqueta azul, abraza y besa la mejilla de Cecilia Calfell, quien sonríe. Él sostiene un mate en su mano izquierda
La foto que subió la pareja pero luego borró

Hace un mes, Cecilia y Lescano pusieron fin a una relación de más de 20 años. La noticia sacudió a los seguidores de la música tropical argentina y al entorno del líder de Damas Gratis, y llegó tras semanas de especulaciones que la propia Calafell decidió cortar con un mensaje público que no dejó margen para la duda.

Fue ella quien tomó la iniciativa de romper el silencio. Sin declaración oficial por parte del músico, Calafell publicó en sus redes un texto íntimo que ofició de blanqueo de la ruptura. Las palabras eran directas y personales: “Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo. Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser”.

En ese mismo mensaje, Calafell habló de sus hijos, de su edad y de la decisión de replantear su vida: “Hay momentos donde nuestra propia existencia nos pide cambio, los hijos crecen y vuelan y quedas vos solita con tus luces y tus sombras. Amo haber sido mamá joven y experimentar lo mejor que me dio la vida, dos hijos hermosos que amo y me acompañarán eternamente y con 44 años poder replantear mi vida”.

Captura de pantalla: mujer en ropa deportiva posando para una selfie en un gimnasio con equipo y un texto de publicación de redes sociales
El posteo que hizo Cecilia para anunciar su separación del cantante de cumbia

La reflexión fue más lejos y apuntó a su propia transformación personal: “Trabajar en mi, en mis prejuicios y mi rigidez que fue tan útil para esa estructura familiar pero hoy ya no la necesito. La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”.

Poco después, ante una pregunta directa de una seguidora en Instagram, Calafell confirmó la separación con un escueto pero contundente “sí”, que puso fin a una de las parejas más estables del circuito musical popular. La pareja, que comparte dos hijos y más de dos décadas de historia en común, llegó al quiebre tras atravesar una crisis prolongada que, según palabras previas de la periodista Fernanda Iglesias, estuvo atravesada por episodios de infidelidad.

La pareja, que comparte dos hijos y más de dos décadas de historia en común, finalizó su vínculo tras atravesar una crisis prolongada que terminó con la ruptura, que ahora estaría en otro momento.

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