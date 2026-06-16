Detuvieron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: lo acusan de matar al jefe de la barra de Rosario Central

Fernando Sebastián Vázquez al momento de su detención

Fernando Sebastián Vázquez, señalado como el autor material del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico jefe de la barra brava de Rosario Central, fue detenido este martes durante un operativo realizado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en Villa Gobernador Gálvez.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad al 200, donde los efectivos lograron capturar al sospechoso luego de varios meses de búsqueda.

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Vázquez integraba la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe y sobre él pesaba un pedido de captura por el crimen de Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024. Además, se encuentra vinculado a una causa federal por narcotráfico.

Andrés "Pillín" Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central (Télam)

Fuentes de la investigación indicaron que el detenido está sindicado como el autor material del ataque en el que fueron asesinados Bracamonte y Daniel Raúl Atardo, alias “Rana”, cuando ambos se retiraban de las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito tras un partido de Rosario Central.

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La captura representa un avance significativo en una de las investigaciones criminales más resonantes de Rosario. El nombre de Vázquez ya había cobrado notoriedad el año pasado, cuando la propia TOE estuvo cerca de detenerlo durante un operativo realizado en la ciudad entrerriana de Victoria. En aquella oportunidad logró escapar y permaneció prófugo hasta este martes.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad al 200 en Villa Gobernador Gálvez

Por información que permitiera localizarlo, el Gobierno de Santa Fe había llegado a ofrecer una recompensa millonaria. Los investigadores lo consideraban una pieza clave para esclarecer el doble homicidio que conmocionó al mundo de las barras bravas y al escenario criminal rosarino.

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