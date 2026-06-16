El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

El PNUD afirma que esta capacitación prepara a El Salvador para competir por financiamiento verde y avanzar en su agenda de sostenibilidad y acción climática./ (PNUD)

El Salvador impulsa una estrategia nacional para fortalecer el financiamiento climático, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de transformar los compromisos ambientales en proyectos concretos y financieramente viables.

Esta iniciativa, según información publicada por el PNUD, busca cerrar la brecha entre la ambición climática y la acción efectiva, mediante la capacitación de funcionarios y la estructuración de propuestas que puedan captar fondos internacionales.

El esfuerzo surge a partir de la solicitud de la Mesa de Financiamiento Climático de El Salvador, liderada por el Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

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El programa de formación diseñado por el PNUD se centra en dotar a tomadores de decisiones y técnicos de herramientas para formular proyectos estratégicos alineados con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), los compromisos que el país ha asumido ante la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático.

El programa comenzó con un ciclo intensivo de aprendizaje en línea de siete semanas, respaldado académicamente por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE Business School).

En este espacio, los participantes abordaron módulos críticos que incluyen la interrelación entre cambio climático, naturaleza y desarrollo, así como el uso de herramientas de análisis económico y financiero para garantizar la viabilidad de las iniciativas.

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Según datos del PNUD, los perfiles más destacados en la fase virtual obtuvieron becas para participar en una etapa de incubación presencial.

En esta segunda etapa, los equipos interinstitucionales recibieron acompañamiento directo de expertos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS/INCAE), con el propósito de transformar los conocimientos adquiridos en propuestas tangibles adaptadas a las prioridades climáticas nacionales.

La estrategia nacional cuenta con apoyo del PNUD para convertir compromisos ambientales en proyectos viables./ (PNUD)

La elaboración de Notas de Idea de Proyecto (NIP) constituye un paso clave del proceso. Estas notas buscan fortalecer el perfil de los proyectos priorizados de cara a la implementación de las NDC 2025 y abrir oportunidades para captar fondos, facilitando la participación de actores públicos y privados en futuras ruedas de inversión. Todo esto se desarrolla bajo el paraguas del programa regional “Innovación para las Finanzas Verdes en América Latina y el Caribe (IFV LAC)”, iniciativa financiada por la Embajada de Suecia a través de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI).

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El PNUD destaca que la IFV LAC funciona como motor para catalizar el financiamiento verde y acelerar la implementación de planes climáticos y ambientales, tanto a nivel nacional como regional. Esta iniciativa regional busca posicionar a los países latinoamericanos como protagonistas en la transición hacia modelos de desarrollo resilientes y sostenibles.

Un total de 28 funcionarios y funcionarias de instituciones clave participaron en la fase semipresencial del programa, según lo consignado por el PNUD. De ellos, 19 son mujeres y 9 hombres, pertenecientes al MARN, MH, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Turismo (MITUR), Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Banco Central de Reserva (BCR), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Fundación del Azúcar de El Salvador (FUNDAZUCAR) y el propio PNUD.

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La formación aborda la utilización de herramientas específicas para el diseño y justificación de proyectos que puedan acceder a financiamiento internacional, así como la elaboración de propuestas alineadas con los instrumentos de política pública existentes.

El componente de incubación fomenta la colaboración interinstitucional y permite que los equipos conviertan la capacitación teórica en resultados concretos.

El programa del PNUD comenzó con siete semanas de formación en línea y respaldo académico de INCAE Business School sobre cambio climático, naturaleza y desarrollo./ (PNUD)

El PNUD señala que este tipo de acciones refuerza su papel como socio estratégico del Estado salvadoreño en la construcción de capacidades institucionales y la consolidación de un modelo económico centrado en la resiliencia, la prosperidad colectiva y la protección de la naturaleza. La integración de la perspectiva de género, reflejada en la composición de los participantes, también responde al principio de inclusión en la acción climática.

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El proceso, según el PNUD, prepara a El Salvador para competir por fondos internacionales y participar en esquemas de financiamiento verde, fundamentales para avanzar en la agenda nacional de sostenibilidad y cumplimiento de los compromisos climáticos. La continuidad de estas acciones permitirá fortalecer la institucionalidad y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible en el país.