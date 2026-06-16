Agustín Calleri fue reelecto para un nuevo mandato en la Asociación Argentina de Tenis (AAT): será presidente hasta 2030

El cordobés tendrá un tercer mandato al frente de la entidad madre del tenis nacional

Agustín Calleri fue reelecto este martes como presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) por otros cuatro años, hasta 2030.

El nuevo mandato del cordobés fue oficializado durante la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio Social N° 105. El acto se realizó en el club Asociación de Deportes Racionales, en el barrio porteño de Palermo.

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“La ceremonia contó con una importante participación de las entidades afiliadas y cumplió de forma exitosa con el Orden del Día establecido, lográndose la aprobación por unanimidad de la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, el cual finalizó con un superávit cercano a los 153 millones de pesos”, subrayó la AAT a través de un comunicado.

La novedad saliente de la Asamblea fue la renovación de las autoridades del Consejo Directivo. Al no presentarse listas de oposición, la Junta Electoral proclamó formalmente a las autoridades de la única lista oficializada, denominada Amor por el Tenis.

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“Tras dos gestiones, logramos cambiar la historia del tenis en Argentina. Hoy, el futuro de nuestro deporte ya no depende de los vaivenes de la economía; sino exclusivamente del talento y el esfuerzo de nuestros jugadores en la cancha”, expresó el presidente tras su proclamación.

Calleri, de 49 años e integrante de la Legión Argentina que brilló en el circuito ATP a partir de la década de 2000, asumió como presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en mayo de 2018, tras ganar las elecciones ante la lista encabezada por otro ex tenista: José Luis Clerc. Fue reelecto en 2022 y este martes fue oficializado para un tercer mandato.

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Agustín Calleri tendrá un tercer mandato (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

“A lo largo de estos años hemos logrado afianzar la política deportiva que desde el primer día nos propusimos en la Asociación Argentina de Tenis: seguir fortaleciendo a nuestros jugadores y jugadoras con la realización de muchos torneos en nuestro país. Eso les da la posibilidad de seguir en su crecimiento deportivo tanto en la etapa de juniors como en el nivel profesional”, planteó el ex jugador.

Ante los representantes de las distintas entidades del tenis nacional, Calleri anunció que la AAT se encuentra completando los últimos trámites regulatorios para la habilitación definitiva de la obra en el Parque Manuel Belgrano (ex KDT), que se convertirá en el nuevo Centro Nacional del Tenis.

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Será el corazón operativo, institucional y deportivo de la AAT, concentrando el entrenamiento de equipos nacionales, el desarrollo de los menores y las áreas administrativas.

El nuevo centro deportivo contará con una infraestructura de vanguardia: oficinas institucionales de 400 metros cuadrados cubiertos, 6 canchas de polvo de ladrillo y 2 de cemento, y un microestadio moderno con capacidad para 1.000 espectadores, preparado para recibir competencias nacionales e internacionales.

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“Es un anhelo que tenemos desde la época en que jugábamos. Siempre quisimos tener nuestro Centro Nacional del Tenis y este año lo vamos a cumplir”, aseguró Calleri.

Agustín Calleri -en el centro- junto al nuevo Consejo Directivo de la AAT (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Así quedó conformado el nuevo Consejo Directivo de la AAT

Presidente: Agustín Santiago Calleri

Vicepresidente I: Mariano Zabaleta

Vicepresidente II: Tomás Lynch

Vicepresidenta III: Marian Paula Morea

Secretario Administrativo: César Adrián Francis

Secretario del Interior: Juan Luis Pérez

Secretario Legal: Javier María Leal de Ibarra

Tesorero: Agustín Torcassi

Protesorero: Martín Horacio Jaite

Vocales titulares: Justo José de Urquiza Anchorena, Guillermo Coria, Alfredo René Horacio Pleguezuelos, Javier Soriano Colomer, Sergio Alejandro Echegaray, Adrián Adolfo Subinaga.

Vocales suplentes: Rubén Ariel Blanco, Gonzalo Gianera, Alfredo Carlos Minetti, Eduardo Augusto Arquez.

Miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora: Christian Ricardo Sterli, Diego Carlos Sola, Alejandro Fabián Strack.

Miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora: Víctor Hugo Cingolani.