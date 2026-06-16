América Latina

Ecuador decretó un nuevo estado de excepción: Noboa despliega militares en diez provincias

El Decreto 423 faculta a las fuerzas de seguridad a registrar domicilios e interceptar comunicaciones sin orden judicial en territorios donde el crimen organizado ha registrado casi 900 muertes violentas en menos de dos meses

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO. Soldados ecuatorianos montan guardia cerca del cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia Los Frailejones, durante una patrulla de seguridad a lo largo de la frontera, en Tulcán, Ecuador, 13 de enero, 2024 REUTERS/Karen Toro
FOTO DE ARCHIVO. Soldados ecuatorianos montan guardia cerca del cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia Los Frailejones, durante una patrulla de seguridad a lo largo de la frontera, en Tulcán, Ecuador, 13 de enero, 2024 REUTERS/Karen Toro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este martes el Decreto Ejecutivo 423, que establece un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez de las 24 provincias del país y en tres cantones, con una vigencia de 60 días prorrogables por otros 30 si las condiciones de seguridad lo exigen. La medida, la más reciente de una larga cadena de emergencias desde que Noboa asumió el poder en noviembre de 2023, responde a un deterioro sostenido de la seguridad que el propio decreto cuantifica: 879 homicidios registrados entre el 1 de mayo y el 12 de junio en los territorios afectados.

Las provincias bajo la medida son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Se suman los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar, y La Troncal, en Cañar. La geografía del decreto traza con precisión las principales rutas del narcotráfico: desde los puertos del litoral, utilizados para exportar cocaína hacia Europa y Estados Unidos, hasta Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia donde el decreto advierte sobre la presencia de estructuras armadas de origen colombiano.

PUBLICIDAD

El estado de excepción suspende los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a la Policía y las Fuerzas Armadas registrar inmuebles e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados organizados, armas o sustancias sujetas a fiscalización. A diferencia del estado de excepción anterior, que incluyó toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y Guayaquil, el Decreto 423 no contempla esa restricción.

Según informes del Centro Nacional de Inteligencia citados en el decreto, la violencia obedece a dinámicas diferenciadas por zona. En la costa, las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo atraviesan una reconfiguración criminal, mientras que Santa Elena y Esmeraldas registran un incremento sostenido de violencia. La andina Pichincha enfrenta nuevas modalidades delictivas y la serrana Azuay acumula lo que el documento describe como panoramas de violencia de alto impacto.

PUBLICIDAD

Soldados patrullan un mercado de Guayaquil, Ecuador, el viernes 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)
Soldados patrullan un mercado de Guayaquil, Ecuador, el viernes 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El contexto estadístico es contundente. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,9 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En 2020, esa tasa era de 8,1. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado ubica al país en el cuarto lugar mundial en su índice de criminalidad. El primer trimestre de 2026 mostró una leve reducción interanual de 550 homicidios menos que en el mismo período de 2025, pero el repunte registrado entre mayo y junio sugiere que esa tendencia no se consolidó.

El decreto anterior, que abarcó nueve provincias, entró en vigor el 2 de abril y expiró el 31 de mayo. Con el nuevo, Ecuador acumula cerca de 900 días bajo algún régimen de excepción desde que Noboa inició su gobierno, una cifra que ilustra tanto la persistencia de la crisis como los límites de una estrategia basada en la militarización del orden público. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de excesos por parte de las fuerzas de seguridad durante estados de excepción anteriores, aunque el decreto establece que la intervención militar deberá respetar de forma irrestricta los estándares internacionales de derechos humanos.

La fragmentación de las organizaciones criminales, resultado en parte de la captura y extradición de líderes históricos, ha derivado en una multiplicación de facciones que disputan territorios y rutas con mayor violencia y menor previsibilidad. Esa dinámica es la que el Gobierno busca contener con herramientas de emergencia que, hasta ahora, no han logrado revertir de forma sostenida la espiral de violencia que convirtió a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina.

Temas Relacionados

EcuadorViolencia en EcuadorNarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Autoridades sanitarias han recolectado al menos 320 aves afectadas por un evento de influenza aviar detectado

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

Por mayoría, el máximo órgano judicial resolvió que el proceso de selección cumplió con los procedimientos y etapas de evaluación establecidos, y no halló justificación objetiva para el rechazo de la lista de candidatos

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

Con el respaldo del PNUD, la iniciativa busca convertir compromisos ambientales en iniciativas bancables, reducir la distancia entre metas y ejecución, y preparar a equipos estatales para acceder a fondos internacionales

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, afirmó que las autoridades mantienen bajo control la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, escenario de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado mes de mayo.

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

La serie conmemorativa se presentó junto con el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el marco del centenario y de la cita prevista del 24 de julio al 8 de agosto de 2026

El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El truco que pocos conocen y que potencializa el efecto limpiador del vinagre para eliminar manchas difíciles

El truco que pocos conocen y que potencializa el efecto limpiador del vinagre para eliminar manchas difíciles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 16 de junio: alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche en estas zonas de la capital y Edomex

Bloquean la Ramiro Prialé y queman llantas cerca de Carapongo: pobladores exigen puente peatonal o semáforo ante accidentes constantes

Corte Suprema interpuso tutela contra la decisión que dejó en libertad a narco solicitado por Países Bajos: “Aparentemente ilegal”

Entre goles y abrazos: ideas para festejar el Día del Padre durante la celebración del Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

ENTRETENIMIENTO

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

De la cancha al cine: la historia de Vinnie Jones, el “psicópata del campo” que encontró una segunda oportunidad en Hollywood