Un impactante incendio destruyó un ex motel en Villa La Angostura: decenas de familias se tuvieron que autoevacuar

El fuego en el exmotel de Villa La Angostura dejó sin hogar a familias que residían de forma permanente en el lugar

Un incendio arrasó durante la noche del lunes con gran parte del exmotel Sasha, un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 40 al kilómetro 2112,50, en el sector conocido como la curva de Vera, en el acceso a Villa La Angostura, localidad cordillerana de la provincia de Neuquén.

El fuego dejó sin hogar a numerosas familias que residían de forma permanente en el lugar y movilizó a casi la totalidad del personal de los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, que trabajó durante horas para contener las llamas y evitar que el siniestro consumiera la totalidad de la estructura.

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La alerta llegó a las 21:18 a través de la Comisaría N.° 28, que avisó al cuartel de bomberos sobre el inicio del incendio. Las primeras unidades partieron de inmediato, pero al llegar al lugar ya se encontraban ante un fuego en pleno desarrollo, de acuerdo con la información oficial compartida por los mismos bomberos.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más unidades y reforzar el abastecimiento de agua con apoyo del municipio”, relató Wily Trujillo, jefe de los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, en declaraciones a LM Neuquén.

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Los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura recibieron la alerta a las 21:18 y encontraron el incendio en pleno desarrollo al llegar al complejo

El foco principal se habría originado en la zona del hall central del complejo, desde donde alcanzó rápidamente una lavandería y una sala de máquinas. La estructura, construida principalmente en madera y con numerosos espacios ocultos, favoreció la propagación del fuego hacia los entretechos y cielos rasos, lo que aceleró el avance del siniestro hasta comprometer la totalidad del sector superior del inmueble. La rápida acumulación de gases calientes fue determinante en esa evolución.

Ante la dimensión del operativo, se movilizó aproximadamente el 90% del personal operativo del cuartel. Cerca de 30 bomberos voluntarios intervinieron en las tareas de extinción, ventilación, abastecimiento y remoción, mientras que una parte del personal permaneció en la base para atender otras emergencias. Se desplegaron múltiples líneas de ataque para el combate ofensivo y defensivo del fuego, con el objetivo de contener su avance hacia los sectores no afectados del complejo.

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“Hubo que trabajar mucho en la contención para evitar que siguiera avanzando hacia otros sectores. Lo principal fue tratar de impedir la propagación a las demás habitaciones”, explicó Trujillo a LM Neuquén.

El foco del incendio se habría originado en el hall central y se expandió hacia la lavandería, la sala de máquinas y el sector superior del inmueble

El abastecimiento continuo de agua fue uno de los factores determinantes del operativo. Ante la insuficiencia de los recursos propios del cuartel, la Municipalidad de Villa La Angostura aportó camiones cisterna para garantizar el suministro durante toda la intervención.

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El exmotel contaba con 14 habitaciones en su sector principal, además de otras dependencias, y todas se encontraban ocupadas al momento del incendio. Las familias que residían allí lograron evacuar por sus propios medios antes de que las llamas alcanzaran las habitaciones. No hubo víctimas fatales ni personas heridas entre los ocupantes.

“Por suerte se autoevacuaron y no tuvimos que lamentar víctimas. Solamente quedaron daños materiales y muchas personas perdieron todas sus cosas”, sostuvo Trujillo en declaraciones al mismo medio.

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Cerca de 30 bomberos participaron del operativo y la Municipalidad de Villa La Angostura aportó camiones cisterna para asegurar el agua

El operativo no estuvo exento de consecuencias para el personal interviniente. Cinco bomberos debieron ser trasladados de forma preventiva al Hospital Dr. Oscar Arraiz tras presentar síntomas por inhalación de humo y monóxido de carbono. Según explicó Trujillo a LM Neuquén, la institución se había quedado sin tubos de respiración autónoma durante las maniobras, lo que expuso a parte del personal a los gases del incendio.

Las tareas de extinción se realizaron hasta la medianoche. Luego, los trabajos de enfriamiento, control de puntos calientes y acondicionamiento de equipos continuaron hasta cerca de las 2:30 de la madrugada. La Brigada de Incendios, Protección Civil y efectivos de la Comisaría 28 también participaron del operativo.

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Respecto de las causas del siniestro, aún no hay precisiones. Algunos testigos mencionaron haber escuchado una explosión antes de que las llamas se expandieran, aunque los bomberos aclararon que no fue posible verificar esa versión. La determinación del origen y la causa del fuego quedará a cargo de los peritos que deberán intervenir en los próximos días.