Horror en Tucumán: encerró a su pareja en una habitación, la mató de un disparo y se suicidó

La casa de la víctima donde se encontraron los cuerpos

Un revólver Magnum 357 y dos vainas servidas al lado de los cuerpos de un hombre y una mujer fueron suficientes para orientar a la policía en la escena del crimen: estaban frente a un femicidio. Ocurrió en las últimas horas en una casa ubicada en un barrio de Tucumán.

El arma y los restos de los plomos serán sometidos a peritajes, al igual que los cuerpos de Analía Mercedes Díaz, y su ex pareja Oscar Horacio Galván, que fueron hallados con heridas de arma de fuego en el suelo de una casa ubicada en la calle Blas Parera al 100, en Villa 9 de Julio, detallaron fuentes policiales a Télam.

Por lo pronto, los médicos de la policía notaron que la mujer de 47 años presentaba un disparo en el ojo, mientras que el agresor tenía un tiro en la sien derecha. La ubicación de los orificios de bala reforzaron la hipótesis.

El hecho se descubrió luego de que los familiares de Galván, de 52 años, denunciaran que no podían ubicarlo. Temían lo peor. De acuerdo con declaraciones de los allegados, el hombre y su pareja estaba atravesando “una separación conflictiva”.

Al mismo tiempo, cerca de las 13 hs del martes, una mujer se comunicó al 911. De acuerdo a Contexto Tucuman, advirtió que su vecino había encerrado a su ex pareja en una habitación y que ella pedía que la liberara. Además, la estaba golpeando, detalló el medio local.

La mujer también contó que escuchó dos disparos y, luego, silencio. Luego de varias horas, se acercaron y, a través de una ventana, descubrieron los cuerpos tendidos en el suelo. Poco después, llegó la consigna policial.

“Eran novios, no vivían juntos. Ella normalmente venía por las mañanas, estaba con él, y se iba”, explicó Juana Mendoza, vecina de la víctima. “La pobrecita vivía en otro barrio, dicen que ella estaba separada, pero que vivía con su ex y que no se quería ir de esa casa”, añadió.

Los testigos agregaron que hace unos cuatro meses tuvieron una fuerte discusión. “Creemos que ella lo denunció por eso. Estuvo varias semanas sin aparecer, pero volvió a hacerlo hace unos meses”, explicó Marcela Ramírez, otra vecina.

Más tarde, el Ministerio Público Fiscal confirmó que Díaz había denunciado a Galván en los primeros días de este mes en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, detallaron que el 8 de noviembre la Justicia le otorgó una medida cautelar que le impedía a su pareja acercarse.

“La verdad es que no entendemos cómo no cortó esa relación enfermiza. Las peleas no eran de ahora, sino de hace mucho tiempo. Pobre mujer, solo pudo salir de ese infierno con su muerte”, se lamentó Ramírez.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, que trabaja en la causa junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Asesinaron a puñaladas a una joven de 16 años en Córdoba: detuvieron al ex padrastro

Una joven de 16 años fue asesinada a puñaladas en una vivienda de Córdoba. El único sospechoso por el crimen sería el ex padrastro de la adolescente, quien fue detenido luego de que se diera aviso a la policía sobre lo ocurrido.

El barrio en el que fue asesinada la joven de 16 años (Captura de Google)

El femicidio ocurrió este martes en un domicilio ubicado en la calle Gerardo Gritti, situado en el barrio Hermana Sierra, en la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba. A pesar de que se desconoce cómo habría ingresado el acusado a la residencia, se presume que la víctima fatal se encontraba sola con su bebé de un año.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce, el sospechoso fue aprehendido en la misma zona por el personal policial que atendió el llamado de emergencia. Asimismo, se conoció que el detenido estuvo en pareja con la madre de la víctima, por lo que una de las primeras hipótesis indicó que podría haberse tratado de una venganza.