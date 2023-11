El escalofriante audio del menor que atacó a su compañero en Berazategui: “¿Cómo sigue vivo si le corté la yugular?”

Horror en Berazategui: acuchillaron a un nene de 13 años a metros de una escuela y lo encerraron en un reciclador de basura

Luego de que se conociera el brutal ataque sufrido por un nene de 13 años por parte de sus compañeros de colegio, en Berazategui, se viralizó el estremecedor audio de uno de los agresores, que lamenta que la víctima aún siga con vida. La nota de voz dura 40 segundos y es escalofriante.

Te puede interesar: Espanto en Berazategui: un chico de 13 años fue acuchillado por tres compañeros de clase

“Esto es gravísimo. Si está en urgencias, cagamos. Lo que vamos a tener que hacer es lavarnos las manos entre los tres (…) No puede saber nadie que nosotros estuvimos o fuimos. ¿Cómo mierda sigue vivo si me encargué de cortarle la yugular?”, dice uno de los supuestos agresores.

Luego, se lo escucha pedir que le digan a otro amigo en común que los encubra “todo lo mayor posible”, y señala que entre todos tienen que defenderlo “hasta la muerte”.

Te puede interesar: La familia del alumno apuñalado por compañeros criticó al colegio y dijo que los agresores tenían una lista de chicos a los que planeaban atacar

Si bien hasta el momento el audio no fue incorporado al expediente, fuentes judiciales indicaron que no fue extraído de ningún teléfono y que se analizará para cotejarlo con otras pruebas. “Lo vamos a tener en consideración, pero como es un audio viralizado, no es un elemento 100% convincente”, detallaron.

La investigación del hecho, caratulado como “tentativa de homicidio”, está a cargo del fiscal Federico Weinstein, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Berazategui.

Los agresores serían tres compañeros del colegio (Google Street View)

El ataque

El ataque, que tiene conmocionada a toda la comunidad educativa, fue dado a conocer este jueves, pero ocurrió el 31 de octubre pasado en el horario de salida de Escuela Media Nº 6 Juan Domingo Perón, ubicada en la intersección de las calles 101 y 8, a pocos metros del cruce con Florencio Varela, en la zona sur del conurbano.

Te puede interesar: Jesús Ramírez Cuevas, vocero de AMLO, sale en defensa de Martí Batres tras filtración de audio en donde ataca a García Harfuch

El adolescente fue herido de un corte en el cuello y luego lo encerraron en un reciclador de residuos que está ubicado a metros del colegio secundario al que asiste, en la localidad bonaerense de Berazategui. Los agresores serían otros tres adolescentes, compañeros de clase, quienes lo habrían atacado por un conflicto que se desató dentro de la escuela. El menor se encuentra internado, pero fuera de peligro.

Según la reconstrucción efectuada por las fuentes del caso consultadas por Infobae, la víctima fue abordada por sus compañeros, dos de 13 años y uno de 14, con quienes habría mantenido un altercado dentro del colegio. En ese momento, uno de los agresores sacó un cuchillo y lo cortó a la altura del cuello. Tras herirlo, entre los tres se encargaron de encerrarlo en un reciclador de residuos.

Minutos después, los gritos de auxilio del adolescente alertaron a un vecino que pasó caminando por la cuadra. El hombre lo asistió y luego dio aviso a la Policía.

De inmediato, el menor fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó con un traumatismo de cráneo y de ojo por los golpes recibidos y con un corte a la altura del cuello, que fue saturado con ocho puntos. Consultados por este medio, desde la cartera de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak indicaron que el chico todavía se encuentra internado en el sector de pediatría y que evolucionaba.

La víctima se recupera en el sector de pediatría del Hospital Evita Pueblo de Berazategui

Los tres agresores fueron identificados, restituidos a sus padres y permanecen en sus domicilios con una medida de seguridad dispuesta por el juez Ramos, por tratarse de menores de edad inimputables. “Hasta que no se les hagan las pericias correspondientes, tienen prohibido salir de la casa. Ni siquiera para ir al colegio. Tampoco tienen permitido el contacto con la víctima y su familia”, detallaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

Además, explicaron que en los próximos días van a tomar testimoniales en el colegio para tratar de reconstruir lo que sucedió. Comenzarán por los docentes para luego seguir con preceptores y alumnos, y a la espera de poder escuchar la declaración de la víctima. “Primero hay que esperar a que lo den de alta y, luego, a que esté en condiciones emocionales de hablar”, dijeron.