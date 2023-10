Violación grupal en Palermo: la querella pidió 20 años de cárcel para 5 de los acusados

Los seis acusados por la violación grupal en Palermo

En el marco de la primera jornada de alegatos por la violación grupal en Palermo -ocurrida en febrero de 2022 contra una joven de 21 años- este viernes se conoció el pedido de condena para los seis jóvenes imputados en el caso. El mismo fue realizado por la querella de la víctima, la cual pidió 20 años de cárcel (la pena máxima para ese delito) para cinco de los acusados, mientras que a uno le solicitaron una pena reducida por considerarlo “partícipe” pero no necesario del hecho.

Te puede interesar: Etapa de alegatos en el juicio por la violación grupal en Palermo: cómo serán y qué pena pedirá la acusación

La audiencia, que se realizó a puertas cerradas dado que se trata de un delito de instancia privada, comenzó a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 de la Capital Federal. Allí, de acuerdo con el cronograma notificado por el tribunal al que accedió Infobae, los primeros en alegar ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri fueron los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, quienes se presentaron como querellantes a la víctima, cuya identidad se resguarda para preservarla.

Los involucrados están imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas” (cuya pena mínima es de 8 años) en concurso real con las “lesiones leves” (prevé de un mes a un año de prisión) producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de ser detenidos por la Policía.

Te puede interesar: Violación grupal en Palermo: el principal acusado dijo que es inocente y que el “error” fue tener sexo en un auto

En este sentido, los magistrados pidieron la condena de 20 años de prisión para Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Franco Jesús Lykan (24), Thomas Fabián “TH” Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21). Los tres primeros de ellos fueron considerados como “coautores” del abuso, mientras que los dos últimos como “partícipes necesarios”.

La única excepción es Ignacio Retondo (24), a quien el abogado Figueroa solo lo consideró un “partícipe” pero no necesario del hecho, con lo que la escala penal, en su caso, se reduce. Se trata de quien quedó filmado tocando la guitarra en la vereda, fuera del auto donde sucedió la violación. Al respecto, el letrado dijo que es el único que, sin su accionar, no hubiera cambiado el curso de los hechos. De todas formas alegó que lo consideraba un “partícipe” porque sabía lo que ocurría dentro del auto y lo convalidó al no intervenir y al salir a defender al grupo en la posterior gresca.

Te puede interesar: La declaración de Marcelo Corazza: “No sé por qué estoy acá, me acuesto pensando en no querer despertar”

Las seis defensas alegarán a los pedidos de prisión en cuatro audiencias que ya fueron programadas para los días 10, 24 y 28 de noviembre y 5 de diciembre. De acuerdo a lo adelantado, se arrancará por los defensores oficiales para luego seguir con los particulares.

La defensa de la madres dos de los acusados por la violación grupal en Palermo

El 1 de septiembre pasado, la víctima declaró en el juicio y afirmó que no recordaba nada del episodio, que “le arruinaron la vida”, que tuvo que dejar sus estudios en la carrera de ingeniería de sistemas y cambiarse de sector en su trabajo, donde antes hacía atención al público. Además, aseguró que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados.

El martes pasado, en la última audiencia del juicio, habló uno de los principales acusados, Ángel Pascual Ramos, y dijo que era inocente. También alegó que mantuvo con la víctima una relación sexual “mutua y consentida” y que el “error” fue haber elegido un auto estacionado para tener sexo. Durante su exposición se descompensó y debió ser asistido.

Previamente, en la jornada del lunes 9 de octubre, Lautaro Ciongo Pasotti, dueño del Volkswagen Gol blanco donde ocurrió el tramo final del abuso, dijo que él y la víctima “solo se besaron” y que “en ningún momento se sacó la ropa”. Ciongo Pasotti, cuyo perfil genético fue identificado tanto en los restos de semen encontrados en la ropa interior como en los hisopados efectuados a la joven, se despegó del hecho y afirmó que fue Ramos a quien vio tener “relaciones sexuales” con la víctima en su auto.

El momento en el que los acusados por la violación en Palermo fueron detenidos

El caso

La violación ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

Los múltiples videos de cámaras de seguridad, que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima durante nueve horas fueron la evidencia más clara contra los imputados.

Según la reconstrucción del hecho, la joven fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche “Espacio Ro Techno Bar” de la calle Thames 1625, de allí fueron a una plaza de Soler y Godoy Cruz y luego a un kiosco de plaza Serrano donde fue manoseada, hasta que, pasadas las 15, fueron caminando hasta el auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300, donde fue abusada.