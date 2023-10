María Marta García Belsunce, 21 años: a la espera de la decisión de dos de los jueces que también analizan el fallo a los rugbiers

Pasaron 21 años del crimen de María Marta

La Justicia cerró la teoría del viudo Carlos Carrascosa como autor del crimen de María Marta García Belsunce y pidió que se investigue quién fue. Así, Nicolás Pachelo llegó a juicio. “¿La duda razonable contra qué? Contra un fantasma que entró cortando campo por el alambre del country sin motivación, y no se sabe quién es; que mató a María Marta y no se supo más de él. Es eso o es Nicolás Pachelo”, decía Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, en su alegato. Por mayoría, dos jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro absolvieron al ex vecino de la socióloga y el caso está prescripto e impune.

Pasaron 21 años de ese crimen que se descubrió recién 36 días después: la socióloga tenía cinco tiros en la cabeza que salieron de un revólver calibre .32 largo. Hasta ese entonces, ese 27 de octubre de 2002 la torpe María Marta se había caído en la bañera en su casa del country Carmel de Pilar. Tres juicios no le pudieron dar Justicia.

Al menos por ahora... Es que resta esperar que se expida la Cámara de Casación Penal bonaerense.

Es que el fallo de los jueces Esteban Andrejin y Osvaldo Rossi, el presidente de tribunal Federico Ecke votó por la condena, está siendo revisado por los magistrados Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño tras la apelación presentada por los fiscales y el viudo para intentar revertir la absolución de Pachelo.

El viudo de María Marta García Belsunce habló tras el fallo en el que declararon inocente a Nicolás Pachelo por el homicidio de su mujer

Hay que recordar que el escrito elevado a la Cámara por los fiscales Ferrari, Andrés Quintana y Federico González fue muy crítico para con los jueces que absolvieron a Pachelo. Lo señalaron como arbitrario y preconcebido, e ironizaron: “No la mató nadie”.

En el recurso de apelación de 137 páginas, los fiscales cuestionaron a los jueces Rossi y Andrejin sin piedad y, de paso, recordaron el voto condenatorio del presidente Exke, pero modificaron su sugestiva cita a Hamlet, de William Shakespeare, de ‘algo huele mal en Dinamarca’ a “algo olía mal en Dinamarca”.

Y dijeron: “Parecieran no haber participado del juicio, ni atendido las manifestaciones de los testigos, pues, simplemente, lo pasaron por alto”. Para Ferrari, Quintana y González, todo ello demostró que “la absolución de Nicolás Pachelo estaba decidida por esos dos magistrados desde antes que comience el debate oral”.

Pachelo, el día del veredicto (Adrián Escandar)

Mancini Hebeca y Budiño son quienes deben decidir el futuro de la causa García Belsunce. También, junto a Mario Kohan, tienen en sus despachos la apelación de la condena a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Una cosa es cierta: no tiene establecidos plazos obligatorios para responder los planteos recursivos de las partes, de ninguno de los dos casos criminales que han atravesado a la sociedad.

Pachelo

Mientras tanto, Pachelo sigue preso: el día de la absolución por el crimen de María Marta se lo condenó a 9 años y medio de prisión por seis robos a viviendas de distintos barrios privados del Gran Buenos Aires. Y Casación, además de tener la apelación de la acusación, también tiene para evaluar el pedido de la defensa.

La última novedad sobre Pachelo es que lo mudaron al penal de Gorina tras rechazarle la condicional. En paralelo, en breve será indagado por una causa que surgió durante el juicio por el crimen de María Marta por otro robo en un country, esta vez fue en Ituzaingó: se lo acusa de robo agravado haberse cometido por efracción. Por ese hecho, durante el debate oral fue condenado a seis años de cárcel -aunque en libertad con ciertas restricciones- Matías Marasco, cómplice del ex vecino de la socióloga.